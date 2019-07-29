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Лев Хасис вышел из состава акционеров сети «Глобус Гурмэ»

Сооснователь «Глобус Гурмэ» Лев Хасис выходит из состава акционеров сети. Об этом свидетельствуют данные кипрского реестра, сообщает РБК. Как пишет издание, в последние годы основным акционером головной структуры ритейлера – STK Retail Holding Ltd. – была компания Fosbourne Properties и одноименный траст, принадлежащие Хасису и его партнерам. Однако с конца декабря 2018 г. их совокупная доля сократилась с 95,68 до 6%.

Источник, близкий к компании, рассказал, что основное изменение связано со значительным сокращением пакета Хасиса. Другой источник, знакомый с сутью изменений, подтвердил, что Хасис снизил свою долю до «менее чем 6% в пользу менеджмента» ритейлера. В ближайшее время будет продан и оставшийся пакет, утверждает собеседник издания.

Гендиректор «Глобус Гурмэ» Андрей Яковлев подтвердил, что он и несколько других топ-менеджеров компании выкупили пакет Хасиса в рамках ранее заключенного опционного соглашения. По его словам, Хасис уже много лет был «глубоко спящим акционером» и не участвовал в управлении. Никаких изменений в концепции сети не планируется, подчеркнул Яковлев.

Хасис от комментариев отказался. Один из источников РБК отметил, что Хасис потерял «активный интерес к “классической рознице”». Сейчас ему больше интересны проекты его работодателя – Сбербанка, отметил собеседник.

Хасис с 2013 г. занимает пост первого заместителя председателя правления Сбербанка. Он курирует блоки «Международные операции», «Технологии» и «Сервисы». До этого он занимался ритейлом. С 1999 г. Хасис развивал торговый дом «Перекресток», затем, когда был создан X5 Retail Group, занимал – с 2006 по 2011 г. – должность главного исполнительного директора. В 2011 г. занял должность старшего вице-президента американского Wal-Mart Stores Inc. и пробыл на ней почти два года.

«Глобус Гурмэ» появился как совместный проект Льва Хасиса и Аркадия Новикова. Первый гастроном появился в 2005 г. Сеть насчитывает восемь традиционных гастрономов в Москве и Петербурге. Еще у него три магазина формата «Глобус Гурмэ экспресс» в терминалах аэропорта «Шереметьево».