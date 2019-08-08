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АФК «Система» купила двух производителей лекарств у совладельца «Магнита»

АФК «Система» Владимира Евтушенкова совместно с финансовым партнером купила доли в «Курганском обществе медицинских препаратов и изделий "Синтез"» и «Биокоме» у совладельца ритейлера «Магнит» Marathon Group. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба АФК «Система». Назвать имя финансового партнера представитель компании отказался.

Покупка осуществлялась через холдинговую компанию Sinocom Investments Limited, отмечается в сообщении. Сначала она купила долю в уставном капитале «Синтеза» в размере 46,5% за 8,2 млрд руб. На следующем этапе интеграции «Синтез» приобрел долю в «Биокоме» в размере 75,1% за 3,6 млрд руб. Покупка акций «Биокома» профинансирована за счет собственных и кредитных средств «Синтеза».

По условиям сделки, АФК «Система» в течение трех лет с момента ее завершения должна выкупить долю финансового партнера в Sinocom.

Компания Евтушенкова рассчитывает, что «Синтез» и «Биоком» совместно с Alium, создаваемой АФК «Система» на базе предприятия «Оболенское» и «Биннофарма», могут превратиться в крупного игрока, который войдет в тройку российских фармацевтических компаний.

Сейчас «Синтез» входит в десятку крупнейших предприятий на российском рынке по объему производства лекарственных препаратов. Его доля составляет около 3%, в сегменте антибиотиков – 23%. Более 30% продукции производится из собственных субстанций. Компания ежегодно выводит на рынок 10–15 новых лекарственных препаратов. Выручка компании в 2018 г. составила 8,5 млрд руб.

«Биоком» специализируется на производстве антибактериальных непатентованных средств, а также препаратов, используемых в лечении заболеваний центральной нервной системы и сердечно-сосудистых заболеваний. В портфеле компании – около 40 наименований лекарственных средств.