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Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Bloomberg представил рейтинг богатейших династий на планете, в который вошли 25 семей с самым большим состоянием. В общей сложности они контролируют $1,4 трлн, пишет агентство.

Первую строчку в рейтинге заняла американская семья Уолтон, которой принадлежит сеть магазинов Walmart. Ее состояние оценивается в $190,5 млрд. В среднем Уолтоны, по подсчетам Bloomberg, зарабатывают $70 000 в минуту, $4 млн в час и $100 млн в день.

Второе и третье места также заняли семьи из США. На второй строчке оказалась семья Марс, владельцы одноименной кондитерской фабрики, с состоянием $126,5 млрд. Замыкает тройку лидеров семья Кох, управляющая промышленной корпорацией Koch Industries, с $125 млрд. Далее идут правящая династия Саудовской Аравии Аль-Сауд ($100 млрд), владельцы парфюмерного дома Chanel Вертеймеры ($57,6 млрд) и модного дома Hermes Дюма ($53,1 млрд).

Российских семей в рейтинге Bloomberg нет. По данным Forbes, состояние самой богатой династии в России – семьи Гуцериевых – составляет около $6 млрд.

Богатейшие семьи России по версии Forbes