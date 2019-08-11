Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Bloomberg представил рейтинг богатейших династий на планете, в который вошли 25 семей с самым большим состоянием. В общей сложности они контролируют $1,4 трлн, пишет агентство.
Первую строчку в рейтинге заняла американская семья Уолтон, которой принадлежит сеть магазинов Walmart. Ее состояние оценивается в $190,5 млрд. В среднем Уолтоны, по подсчетам Bloomberg, зарабатывают $70 000 в минуту, $4 млн в час и $100 млн в день.
Второе и третье места также заняли семьи из США. На второй строчке оказалась семья Марс, владельцы одноименной кондитерской фабрики, с состоянием $126,5 млрд. Замыкает тройку лидеров семья Кох, управляющая промышленной корпорацией Koch Industries, с $125 млрд. Далее идут правящая династия Саудовской Аравии Аль-Сауд ($100 млрд), владельцы парфюмерного дома Chanel Вертеймеры ($57,6 млрд) и модного дома Hermes Дюма ($53,1 млрд).
Российских семей в рейтинге Bloomberg нет. По данным Forbes, состояние самой богатой династии в России – семьи Гуцериевых – составляет около $6 млрд.
Богатейшие семьи России по версии Forbes
Первое место, как и в прошлом году, заняла семья Гуцериевых - это сам Михаил Гуцериев, его брат Саит-Салам Гуцериев, сын Саид Гуцериев и племянник Билан Ужахов. Совокупное состояние членов семьи Forbes оценил в $5,97 млрд
Второе место четвертый год подряд занимает семья Ротенбергов - Аркадий Ротенберг, его брат Борис Ротенберг и дети Игорь Ротенберг и Лилия Ротенберг. Состояние семьи оценивается в $4,85 млрд
На третьем месте - Валентин Гапонцев и его сын Денис, частный инвестор. Их состояние оценивается в $3,14 млрд
Четвертое место сохранила семья Шаймиевых - Айрат Шаймиев, его сын Тимур Шаймиев и брат Радик Шаймиев. Их состояние, по оценке Forbes, - $2,48 млрд
Пятое место - семья Рахимкуловых (Мегдет Рахимкулов и его сыновья Тимур Рахимкулов и Руслан Рахимкулов). Совокупное состояние семьи оценено в $1,7 млрд
На шестом месте — братья Сергей и Николай Саркисовы. Их состояние оценивается в $1,5 млрд
Седьмое место заняли Шамаловы - Николай Шамалов и его сын Кирилл Шамалов. Их состояние Forbes оценил в $1,47 млрд
Восьмое место - семья Бажаевых (Муса Бажаев, его брат Мавлит Бажаев и племянник Дени Бажаев). Состояние семьи оценивается в $1,41 млрд
На девятом месте Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов. Их состояние оценивается в $1,4 млрд
Замыкает десятку семья Зубицких (Галина Зубицкая, ее сыновья Евгений Зубицкий и Андрей Зубицкий и жена последнего Виктория Казак). Состояние семьи оценивается в $1,06 млрд