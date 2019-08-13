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FIFA оштрафовала «Манчестер сити» за нарушения при переходах игроков до 18 лет

Международная федерация футбола (FIFA) оштрафовала английский футбольный клуб «Манчестер сити» за нарушения, связанные с переходами и регистрацией игроков, не достигших 18-летнего возраста. Об этом сообщила пресс-служба футбольной федерации.

В сообщении FIFA отмечается, что ее дисциплинарный комитет учел, что руководство футбольного клуба взяло на себя ответственность за нарушения. В результате организация наложила на клуб штраф в размере 370 000 швейцарских франков (около $380 000).

В марте в UEFA заявили, что будут требовать отстранения клуба от участия в Лиге чемпионов, а также наложения на него трансферного запрета. В феврале такой бан получил лондонский «Челси», где было обнаружено 29 случаев с нарушением регламента по переходу несовершеннолетних футболистов. Клуб не имеет права подписывать новых игроков до лета 2020 г.

В первом туре нового сезона чемпионата Англии «Манчестер сити», действующий чемпион страны, выиграл у «Вест Хэма» со счетом 5:0. Ранее команда также стала обладателем Суперкубка Англии, обыграв в серии пенальти «Ливерпуль».