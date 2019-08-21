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«Еврохим» выкупил 10% своих акций у бывшего гендиректора

Ведомости
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Производитель удобрений «Еврохим» выкупил 10% своих акций у кипрской Midstream Group Limited, принадлежащей бывшему генеральному директору «Еврохима» Дмитрию Стрежневу. Сообщение об этом опубликовано на сайте компании.

Таким образом, Стрежнев, который более 15 лет занимал должность гендиректора и члена совета директоров «Еврохима», вышел из капитала компании. Сумма сделки составила $785 млн.

«Еврохим» является ведущим мировым производителем азотных, фосфатных и калийных удобрений. Штаб-квартира компании находится в Швейцарии, а основные производственные активы – в России, Бельгии и Литве. Основной акционер «Еврохима» – Андрей Мельниченко. Через кипрскую AIM Capital SE он контролирует 90% группы. Оставшиеся 10% до сих пор принадлежали Стрежневу.

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Юлию Галямину снова задержали на выходе из спецприемника

Ведомости
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Муниципального депутата Юлию Галямину задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала административный арест. Об этом сообщается в Telegram-канале политика. Там говорится, что на выходе из спецприемника Галямину встретили сотрудники 2-го оперативного полка и сообщили, что повезут ее в ОВД «Тверское». Сообщается также, что депутату пришлось вызвать скорую помощь из-за давления.

Галямину задержали на выходе из спецприемника уже второй раз. Первый раз она была арестована на 10 суток в конце июля в связи с несогласованной акцией у мэрии. Срок ареста истекал 6 августа. Однако в этот день ее снова задержали и отвезли в Чертановский районный суд Москвы, который назначил муниципальному депутату еще 15 суток ареста.

На выходе из спецприемника также были задержаны глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин, муниципальный депутат Константин Янкаускас, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов. Они были доставлены в суд и снова отправлены под арест. Яшина 20 августа арестовали четвертый раз подряд.

Галямина и ряд других оппозиционеров были задержаны в связи с несогласованной акций у мэрии 27 июля. Она завершилась разгоном протестующих и массовыми задержаниями. По данным МВД, на акции были задержаны 1074 человека, проект «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных. После этой акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

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Бизнес
Новости

Ресторан «Армения» закрыл страницу в Facebook после иска к организаторам акции 27 июля

Ведомости
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Московский ресторан «Армения» закрыл страницу в Facebook после критики из-за иска к организаторам акции 27 июля. На это обратил внимание «Дождь».

Ранее компания «Анкор», которая владеет рестораном, подала иск к Алексею Навальному и незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму – Илье Яшину, Любови Соболь, Юлии Галяминой и др. Она потребовала взыскать с них ущерб в виде упущенной выгоды в 550 000 руб. из-за акции 27 июля. Иски к оппозиционерам также подали «Мосгортранс» и ГБУ Москвы «Автомобильные дороги».

После того как стало известно об иске, пользователи Facebook обрушили рейтинг ресторана «Армения», писал «Коммерсантъ». Негативные отзывы на него также появились в TripAdvisor, но там рейтинг ресторана практически не изменился.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На ней, по разным данным, были задержаны от 1074 до 1373 человек. По итогам акции было заведено уголовное дело о массовых беспорядках.

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Политика
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Мосгорсуд отказал Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Ведомости
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Мосгорсуд признал законным отказ политику Дмитрию Гудкову в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, передает «Интерфакс». Отклонить иск оппозиционера просил Мосгоризбирком на основании того, что его нужно было подавать в течение 10 дней после решения окружного избиркома (до 26 июля). Представитель ЦИК и прокурор поддержали ходатайство Мосгоризбиркома.

Защита Гудкова ссылалась на постановление пленума Верховного суда от 2011 г., согласно которому все решения избиркомов, вплоть до Центризбиркома, оспариваются вместе, поэтому срок не пропущен.

В Telegram-канале политика говорится о намерении оспаривать отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму в вышестоящей инстанции – Конституционном суде.

Гудков сейчас находится под административным арестом – 30 июля Тверской суд Москвы назначил ему 30 суток за повторное нарушение правил проведения массовой акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) за несогласованный митинг у мэрии 27 июля.

В начале августа Центризбирком отказал Гудкову в регистрации. По итогам проверки комиссии ему не хватило около 300 подписей для регистрации.

Дмитрий Гудков арестован на 30 суток. Фотографии из суда

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Технологии
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Reuters узнал о решении Alibaba отложить листинг в Гонконге из-за протестов

Ведомости
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Китайский интернет-гигант Alibaba решил отложить размещение акций на $15 млрд в Гонконге из-за протестов, которые продолжаются там третий месяц. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника. По словам собеседников агентства, листинг, изначально планировавшийся на август, теперь состоится не раньше октября.

О планах Alibaba разместить акции в Гонконге впервые стало известно в мае, об этом сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее, в 2014 г., Alibaba привлекла за счет размещения акций на Нью-Йоркской бирже $25 млрд, что стало крупнейшим IPO в мире.

В Гонконге уже более двух месяцев продолжаются антиправительственные протесты. В минувшие выходные на митинг там вышли более 1,5 млн человек. Сотни тысяч протестующих заполонили один из самых оживленных районов Гонконга, временно парализовав движение. В отличие от предыдущих акций этот митинг прошел мирно, люди выступали против беспорядков и насилия.

Сотни тысяч протестующих на улицах Гонконга

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В Греции погиб основатель Музея русской иконы

Ведомости
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При крушении вертолета в Греции погиб основатель Музея русской иконы в Москве Михаил Абрамов. Об этом сообщили в Facebook искусствовед Ирина Языкова и директор Научного центра восточнохристианской культуры Алексей Лидов. На их сообщения обратил внимание «Правмир».

Вертолет разбился 20 августа возле острова Порос, погибли три человека. Посольство России в Греции подтвердило, что среди погибших двое россиян, их имена оно не называло.

Абрамов начал заниматься предпринимательской деятельностью в 1985 г.: он открыл кооперативы по пошиву изделий из кожи и меха. В 1991–2000 гг. работал в «Ингосстрахе», где отвечал за строительство зданий в Москве. Собеседники «Ведомостей» называли Абрамова владельцем «Плаза девелопмента». В портфеле компании десяток бизнес-центров в Москве, среди которых «Верейская плаза», «Минская плаза», «Порт плаза» и др.

Музей русской иконы был создан по инициативе Абрамова в 2006 г. На его сайте отмечается, что это единственная в России частная коллекция византийского и древнерусского искусства, преобразованная в общедоступный музей. Коллекция насчитывает 5000 экспонатов, в том числе раннехристианские и византийские древности VI–XIV вв., некоторые из них не имеют аналогов.

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Недвижимость
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Здание Третьяковской галереи на Крымском Валу закроют на 4–5 лет

Ведомости
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Филиал Третьяковской галереи на Крымском Валу будет закрыт на реконструкцию ориентировочно с 2023 по 2027–2028 гг., рассказала в интервью «Известиям» гендиректор музея Зельфира Трегулова. На протяжении этого времени здание будет полностью недоступно для посетителей, уточнила она.

На время реконструкции в филиале на Крымском Валу часть экспозиции будет отправлена в хранилище, часть будет выставлена в здании на Кадашевской набережной, которое сейчас строится, пояснила Трегулова. Кроме того, в течение этих четырех-пяти лет Третьяковка планирует активно показывать свои коллекции по всему миру и в российских филиалах, которые к тому времени откроются во Владивостоке, Калининграде и Самаре.

Сейчас музей ведет переговоры с голландским архитектурным бюро Рема Колхаса ОМА/АМО, которое будет заниматься реконструкцией. Голландцы, по словам Трегуловой, будут работаться вместе с московским архитектурным бюро «Резерв».

Гендиректор Третьяковки подчеркнула, что проектирование выполняется на спонсорские деньги, а не на государственные, что ускоряет процесс. Однако сроки начала самой реконструкции зависят от того, как скоро будет готово хранилище, куда можно будет перевезти картины с Крымского Вала.

Какой может стать Новая Третьяковка после реконструкции

Бизнес
Новости

ФАС: билеты на рейсы SSJ100 оказались дороже остальных

Ведомости
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Стоимость билетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными самолетами, сообщает РБК со ссылкой на письмо ФАС в правительство. Это обусловлено высокими расходами на обслуживание SSJ100 из-за длительных простоев в связи с ожиданием запчастей и ремонта, объясняет служба.

Более высокие цены на билеты устанавливаются на маршрутах, где основной перевозчик «Аэрофлот» и где у него нет серьезной конкуренции, объясняет источник РБК, близкий к ФАС. За счет повышения стоимости билетов авиакомпания компенсирует расходы на обслуживание Superjet.

Для решения этой проблемы ФАС предложила субсидировать из бюджета расходы авиакомпаний на лизинг SSJ100 и минимизировать их затраты при простоях самолетов. Размер возможной поддержки служба в письме не уточняет.

Налет SSJ100 в прошлом году составил 3,6 ч в сутки, а Airbus 320 и Boeing 737-800 – 10 и 11 часов в сутки соответственно. «Аэрофлот» – крупнейший эксплуатант российского самолета. Сейчас у него 49 SSJ100, в 2019–2025 гг. авиакомпания планирует приобрести еще 100 таких лайнеров. В мае самолет SSJ100 «Аэрофлота» потерпел крушение в «Шереметьево», погиб 41 человек.

Бизнес
Новости

Walmart подала в суд на Tesla из-за возгорания солнечных батарей

Ведомости
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Американская сеть магазинов Walmart подала в суд на компанию Tesla из-за возгорания нескольких ее солнечных батарей, сообщает Reuters со ссылкой на материалы суда.

В иске говорится, что по состоянию на ноябрь 2018 г. как минимум в семи магазинах Walmart произошли пожары из-за солнечных батарей Tesla. Они уничтожили значительное число товаров, а магазинам потребовался существенный ремонт, что привело к потерям миллионов долларов.

Walmart обвиняет Tesla в халатности и некомпетентности ее сотрудников: у десятка установленных солнечных батарей были обнаружены серьезные проблемы, в том числе слабая проводка. Ритейлер требует возмещения ущерба, размер которого не уточняется, и обязать компанию Илона Маска демонтировать солнечные панели в более чем 240 магазинах.

Tesla купила энергетическую компанию SolarCity в 2016 г. за $2,6 млрд. Она занимается производством накопителей энергии и солнечных батарей нового типа для установки на крышах частных домов.

Политика
Новости

CNN сообщил о намерении Трампа и Макрона пригласить Россию на саммит G7

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора согласились, что Россию нужно пригласить на саммит G7 в 2020 г., сообщает CNN со ссылкой на источник в администрации президента США.

По словам собеседника телеканала, пригласить Россию предложил Макрон, а Трамп его поддержал. Эту инициативу президент США планирует обсудить с участниками G7 на предстоящей встрече во Франции, которая пройдет 24–25 августа.

В понедельник, 19 августа, во Франции прошла встреча Макрона и президента России Владимира Путина. После нее французский президент назвал Россию «глубоко европейской страной» и отметил, что верит в Европу, «простирающуюся от Лиссабона до Владивостока». Накануне Трамп заявил, что поддерживает возвращение России в G8.

Россию исключили из G8 в марте 2014 г. после присоединения Крыма. Перед саммитом в 2018 г. Трамп предлагал допустить Россию к переговорам, но европейские страны выступили против этой идеи. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение России на саммиты G7 не может произойти до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс по украинской проблеме.

Технологии
Новости

ФАС выступила против создания единой интернет-платформы для телеканалов

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила против законопроекта о создании единого поставщика контента 20 телеканалов в интернете, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отзыв ведомства. ФАС указывает, что считает «крайне опасным» исключение любого субъекта из-под антимонопольных ограничений. Также негативно оценили законопроект Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР) и ассоциация региональных операторов связи «Ростелесеть».

Замминистра связи Алексей Волин сообщил изданию, что министерству известна позиция ФАС по законопроекту, оно запросило мнения федеральных каналов и крупнейших медиахолдингов.

Проект закона о создании единой интернет-платформы 23 июля внесли в Госдуму председатель комитета по информполитике Леонид Левин и его заместитель Сергей Боярский. Документ предусматривает создание до 2020 г. единого поставщика контента 20 телеканалов, которого на конкурсе выберет Роскомнадзор и к которому не будут применяться антимонопольные ограничения. Претендовать на статус организации для онлайн-трансляций может только российская компания, у которой уже есть соответствующие договоры как минимум с двумя третями из 20 федеральных каналов.

Ранее сотрудники медиакомпаний говорили «Ведомостям», что единственный реальный претендент – компания «Витрина ТВ», учрежденная крупнейшими телехолдингами. Сейчас у «Витрины ТВ» четыре совладельца: «Национальная медиа группа» (НМГ), «СТС медиа», «Первый канал» и ВГТРК. О намерении присоединиться к проекту заявил в этом году и «Газпром-медиа». Представитель «Витрины ТВ» отмечал, что в случае принятия поправок компания будет участвовать в конкурсе Роскомнадзора.

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Политика
Новости

Россия и Китай инициировали заседание Совбеза ООН из-за ракетных разработок США

Ведомости
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Совет Безопасности ООН проведет внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

По словам дипломата, запрос о проведении экстренного заседания направили Россия и Китай, проведение встречи запланировано на 22 августа.

Пентагон ранее заявил о проведении испытаний крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена ДРСМД. Договор перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 км. По информации CNN, ракету выпустили с острова Сан-Николас в Тихом океане.

В феврале Вашингтон заявил о начале процесса выхода из ДРСМД, обвинив Москву в нарушении его условий. Одним из нарушений власти США называли разработку в России ракеты 9М729. Пентагон требовал уничтожить ее, Кремль отказался и в июле приостановил срок выполнения условий договора. 2 августа США вышли из ДРСМД, в этот же день российский МИД подтвердил, что действие документа прекращено.

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