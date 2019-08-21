«Еврохим» выкупил 10% своих акций у бывшего гендиректора
Производитель удобрений «Еврохим» выкупил 10% своих акций у кипрской Midstream Group Limited, принадлежащей бывшему генеральному директору «Еврохима» Дмитрию Стрежневу. Сообщение об этом опубликовано на сайте компании.
Таким образом, Стрежнев, который более 15 лет занимал должность гендиректора и члена совета директоров «Еврохима», вышел из капитала компании. Сумма сделки составила $785 млн.
«Еврохим» является ведущим мировым производителем азотных, фосфатных и калийных удобрений. Штаб-квартира компании находится в Швейцарии, а основные производственные активы – в России, Бельгии и Литве. Основной акционер «Еврохима» – Андрей Мельниченко. Через кипрскую AIM Capital SE он контролирует 90% группы. Оставшиеся 10% до сих пор принадлежали Стрежневу.