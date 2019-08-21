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Reuters узнал о решении Alibaba отложить листинг в Гонконге из-за протестов

Китайский интернет-гигант Alibaba решил отложить размещение акций на $15 млрд в Гонконге из-за протестов, которые продолжаются там третий месяц. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника. По словам собеседников агентства, листинг, изначально планировавшийся на август, теперь состоится не раньше октября.

О планах Alibaba разместить акции в Гонконге впервые стало известно в мае, об этом сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее, в 2014 г., Alibaba привлекла за счет размещения акций на Нью-Йоркской бирже $25 млрд, что стало крупнейшим IPO в мире.

В Гонконге уже более двух месяцев продолжаются антиправительственные протесты. В минувшие выходные на митинг там вышли более 1,5 млн человек. Сотни тысяч протестующих заполонили один из самых оживленных районов Гонконга, временно парализовав движение. В отличие от предыдущих акций этот митинг прошел мирно, люди выступали против беспорядков и насилия.

Сотни тысяч протестующих на улицах Гонконга