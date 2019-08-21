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Роспатент отказал дочерней компании РЖД в регистрации товарного знака «Стриж»

Роспатент отказал Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) в регистрации товарного знака скоростных пассажирских поездов «Стриж». Об этом говорится в решении ведомства, первым на это обратил внимание РБК.

Отказ в регистрации Роспатент объяснил тем, что заявленный ФПК товарный знак похож на эмблему одноименной логистической компании из Москвы. Сравниваемые знаки содержат тождественные словесные элементы «Стриж», а выполнение их заглавными буквами усиливает сходство, пояснило ведомство. Кроме того, по мнению Роспатента, у знаков схожи идея и графическое изображение.

Пресс-служба ФПК заявила РБК, что компания будет обжаловать решение Роспатента.

Поезда «Стриж» «дочка» РЖД впервые купила в 2011 г. у испанской Talgo за 5,4 млрд руб., через три года она сообщила о закупке дополнительных вагонов на 8,3 млрд руб. «Стрижи» курсируют по маршрутам Москва – Нижний Новгород и Москва – Берлин. Товарный знак, который пыталась зарегистрировать ФПК, представляет собой изображение птицы и надпись «Стриж» на синем фоне.