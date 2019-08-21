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«Пулково» пригрозил авиакомпании «Россия» прекратить обслуживание ее рейсов

Оператор аэропорта «Пулково» – ООО «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС) – предупредила авиакомпанию «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») о риске прекращения обслуживания ее рейсов. Об этом заявил «Ведомостям» официальный представитель «России».

По ее данным, 2 августа она получила от ВВСС информацию, по которой у нее имеется задолженность в 123 млн руб. В июле задолженности у нее не было, отмечает «Россия»: причиной стало требование предоплаты. 8 августа, сообщает перевозчик, руководство ВВСС проинформировало авиакомпанию о возможном прекращении обслуживания рейсов.

«Подобными действиями менеджмент оператора аэропорта “Пулково” нивелирует усилия прошлых лет, которые были предприняты совместно с базовым перевозчиком по развитию маршрутной сети и увеличению пассажиропотока из северной столицы», – подчеркивает «Россия». Она отмечает, что «продолжит предпринимать все доступные законом действия», не уточняя, что имеет под этим в виду.

«Договорными отношениями между авиакомпаниями и аэропортом предусмотрена возможность приостановления обслуживания рейсов в связи с задолженностью перевозчиков», – говорится в пресс-релизе «Пулково». В настоящий момент решения приостановить обслуживание рейсов «России» не принималось, отмечается в нем.

Комментируя ситуацию ТАСС, пресс-служба ВВСС сообщила, что с 1 августа «Пулково» изменил условия обслуживания авиакомпаний, в частности, порядок оказания услуг перевозчикам. В соответствующий договор был добавлен пункт о том, что право на оплату услуг по факту может получить только та авиакомпания, которая показала 10% роста пассажиропотока.

«Пулково» – базовый аэропорт для «России». В 2018 г. авиакомпания перевезла 11,1 млн пассажиров. Основной объем перевозок – около 5,5 млн пассажиров, согласно отчету «Аэрофлота», – пришелся на «Пулково». «Пулково», в свою очередь, отчитывался о том, что обслужил в 2018 г. рекордные 18,1 млн пассажиров. Таким образом, на «Россию» приходится почти треть пассажиропотока аэропорта.