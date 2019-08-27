ФАС разрешила «Енисей капиталу» купить 50% «Трансконтейнера»
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила ходатайство о покупке пакета акций «Трансконтейнера» компанией «Енисей капитал», аффилированной с совладельцами Evraz Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, передает ТАСС со ссылкой на представителя службы.
На данный момент «Енисей капиталу» принадлежит 24,5% «Трансконтейнера».
ФАС ранее получила ходатайство на покупку 50% плюс 2 акции «Трансконтейнера» от связанных с Evraz структур. В свою очередь, в Evraz заявили, что холдинг не подавал ходатайство о приобретении акций оператора. «Сделки акционеров компания не комментирует», – сказал представитель компании.
Условия аукциона по продаже акций «Трансконтейнера» были обнародованы 7 августа. Стартовая и минимальная цена продажи акций составляет 36,159 млрд руб. Проведение аукциона назначено на 27 ноября.
«Трансконтейнер» – ведущий российский оператор контейнерных перевозок. Компания входит в состав дочерней структуры РЖД – ОТЛК. Сейчас 50% плюс 2 акции «Трансконтейнера» принадлежит ОТЛК. В собственности «Енисей капитала» находится 24,5% акций «Трансконтейнера», ВТБ – 24,8%, еще 0,3% принадлежит стороннему инвестору.