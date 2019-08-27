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Путин сообщил о планах модернизировать 60 российских аэропортов

Президент Владимир Путин во время осмотра нового саратовского аэропорта «Гагарин» сообщил о планах модернизировать 60 российских аэропортов. «На эту шестилетку мы планируем привести в хорошее нормативное международное состояние 60 аэропортов», – приводит слова президента «Интерфакс».

Гендиректор компании «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский сообщил, что терминал рассчитан на пассажиропоток в 1 млн человек в год, но инвестор готов ввести вторую очередь, которая позволит увеличить его до 1,5 млн. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в свою очередь отметил, что РЖД планирует проложить к аэропорту железную дорогу.

«Гагарин» расположен в 20 км от Саратова. Это второй в России аэропорт, построенный с нуля (первым был ростовский «Платов»). В августе «Гагарин» принял свой первый рейс. Он построен холдингом «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга. Инвестиции составили около 8 млрд руб.

Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько пообещал довести аэродром в новом аэропорту Саратова до второй или даже третьей категории ICAO (Международная организация гражданской авиации). Об этом попросил гендиректор «Победы» Андрей Калмыков. Первая, вторая или третья категории ICAO присваиваются аэродромам в зависимости от того, каким светосигнальным оборудованием они оснащены и в какую погоду способны принимать самолеты.

Как выглядит новый аэропорт Саратова