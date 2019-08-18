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Росавиация пообещала «Победе» улучшить аэродром в новом аэропорту Саратова

Руководитель Росавиации Александр Нерадько пообещал довести аэродром в новом аэропорту Саратова «Гагарин», который должен открыться 20 августа, до второй или даже до третьей категории ICAO (Международная организация гражданской авиации). Об этом попросил гендиректор «Победы» Андрей Калмыков на совещании, посвященном предстоящему открытию аэропорта.

Первая, вторая или третья категории ICAO присваиваются аэродромам в зависимости от того, каким светосигнальным оборудованием они оснащены и в какую погоду способны принимать самолеты. Аэродромы первой категории (такой сейчас в «Гагарине») могут принимать рейсы только в идеальных погодных условиях. Второй категории – работают в условиях средних осадков. Третьей категории – могут принимать лайнеры даже в условиях нулевой видимости в полностью автоматическом режиме.

«Очень беспокоит, что аэродром в "Гагарине" сертифицирован только по первой категории ICAO. Сейчас XXI век – такой аэропорт должен иметь как минимум вторую категорию», – заявил Калмыков. По его словам, малейший дождик будет вынуждать самолеты уходить на запасные аэродромы, что создает огромные неудобства для пассажиров.

«У нас предусмотрены деньги на доведение аэродрома в "Гагарине" до второй, а если потребуется – и до третьей категории», – успокоил Калмыкова руководитель Росавиации. Нерадько заверил, что вторая категория будет присвоена аэродрому летом 2020 г.

В воскресенье «Гагарин» – второй в России аэропорт, построенный с нуля, – принял свой первый рейс. Это был тестовый рейс, его выполняла авиакомпания «Победа». Лоукостер ранее не летал в Саратов, поскольку старый аэропорт города не мог принимать среднемагистральные самолеты, которые использует «Победа».

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