Бизнес

Новости

РБК узнал о планах РЖД застроить четыре вокзала в Москве

«РЖД-недвижимость», стопроцентная «дочка» РЖД, планирует заняться модернизацией московских вокзалов. Эту идею 16 августа обсуждали на заседании инвестиционного комитета РЖД, пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к его участникам. По их данным, также планируется перестройка прилегающих к вокзалам территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.

Речь идет о Киевском, Белорусском и Курском вокзалах с территориями полосы отвода железнодорожных путей до Третьего транспортного кольца, Савеловского вокзала совместно с грузовым двором Москва – Бутырская, а также грузового двора Москва – Митьково-2 в Сокольниках, рассказали собеседники РБК. Цель – увеличение пропускной способности вокзалов, повышение комфорта пассажиров, рост налоговых поступлений от реализации бизнес-проектов, отметили источники.

По данным РБК, согласно планам, департамент корпоративного имущества РЖД заключит с «РЖД-недвижимостью» генеральный договор на управление этими девелоперскими проектами на сумму до 704,3 млн руб. на 2020 г. Далее РЖД планирует заработать на продаже инвесторам прав застройки территорий.

Пресс-служба РЖД сообщила РБК, что монополия не планирует самостоятельно заниматься девелопментом и что она привлекает для этого профессиональных инвесторов, которые имеют необходимые компетенции. Сотрудничество с «Дом.РФ» позволит компании улучшить обслуживание пассажиров на вокзалах и получить «большую отдачу от собственных активов», отметила пресс-служба.

«РЖД-недвижимость» была создана в августе 2018 г. Ее гендиректор – Борис Имас, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». Источники называют его близким к семье Ротенбергов. Представитель Ротенберга опроверг связь с ним.