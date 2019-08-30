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«Глория джинс» первой из ритейлеров России привлекла для рекламы модель в хиджабе

Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды «Глория джинс» первой из российских массовых ритейлеров привлекла в рекламную кампанию модель в хиджабе. На это обратил внимание РБК.

Более двух недель назад, 14 августа, на Youtube «Глории джинс» появился видеоролик, в котором участвует девушка в хиджабе. В среду, 28 августа, в Instagram появилась фотография с девушкой в хиджабе, которая сопровождается подписью: «C Gloria Jeans ты можешь всегда быть собой! Мы всегда рады тебе независимо от возраста, пола, цвета кожи, религии, взглядов. Всем мир!»

Как пояснил основатель «Глория джинс» Владимир Мельников, когда в компании говорили про рекламную кампанию нового сезона, много обсуждали вопрос о том, какие народы живут в России и какие религии они исповедуют. Появление в кампании девушки в хиджабе – это дань уважения тем, кто исповедует ислам и указание на то, что компания создает одежду для всех, подчеркнул он.

Специальным образом «Глория джинс» не ориентировалась на рынки своего присутствия, где большинство потребителей исповедуют ислам, добавил Мельников. Он указал на то, что магазины сети есть в Чечне, Дагестане, Татарстане и Башкортостане. Специальных линий одежды для этих регионов сеть выпускать не планирует, сообщил он.

Как реклама отразится на реальных продажах, Мельников прогнозировать не стал. По его словам, он рассчитывает, что кампания привлечет новых потребителей.