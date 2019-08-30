«Антонов» потребовал не использовать «Ан» в названии нового самолета «Ильюшина»

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Кремль сообщил о прогрессе в вопросе обмена с Украиной удерживаемыми лицами

В вопросе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной наметился определенный прогресс, заявил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. «Взаимодействие на эту тему осуществляется в закрытом режиме, но определенный прогресс я могу подтвердить», – сказал он.

По словам Ушакова, обмен удерживаемыми лицами важен для всей атмосферы вокруг урегулирования внутриукраинского кризиса, а также для предстоящего саммита в нормандском формате.

Сейчас ведется подготовка к встрече помощников руководителей стран «нормандской четверки», рассказал Ушаков. По его словам, она состоится 2 сентября в Берлине и станет начальным шагом к первой после длительного перерыва встрече лидеров Франции, Германии, России и Украины. От России на встречу помощников поедет Владислав Сурков.

Ранее о намерении организовать встречу в нормандском формате в течение ближайших недель заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Его инициативу поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что о перспективах саммита можно будет судить после встречи помощников лидеров четырех стран.

До саммита украинская сторона должна выполнить или хотя бы начать выполнять минские соглашения, заявил Ушаков. Кроме того, для будущего саммита, по его словам, важен обмен удерживаемыми лицами.