«Антонов» потребовал не использовать «Ан» в названии нового самолета «Ильюшина»
Украинский авиаконцерн «Антонов» потребовал не использовать «Ан» в названии нового самолета российского конструкторского бюро «Ильюшин», созданного на базе Ан-124-100 «Руслан». Его планируется назвать Ан-124-100М.
Характеристики нового самолета «Ильюшина» могут существенно отличаться от базовой модели. При этом «Антонов» не участвовал в его разработке и не несет ответственности за его безопасность, объясняет свою позицию украинская компания. Кроме того, в 2004–2007 гг. «Антонов» разработал и получил сертификаты на три модификации «Руслана», одна из которых получила название Ан-124-100М.
«Руслан» – самый большой серийный грузовой самолет в мире, его грузоподъемность – 120 т. «Антонов» имеет статус конструктора этого самолета. Крупнейший в мире эксплуатант «Русланов» – российская «Волга-Днепр».