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Умер создатель транснациональной корпорации Tetra Pak

В Англии на 94-м году жизни умер сын основателя шведского производителя упаковки Tetra Pak Ханс Расинг, превративший семейный бизнес в крупную транснациональную корпорацию. Об этом сообщил в пятницу шведский телеканал SVT Nyheter со ссылкой на заявление семьи.

«Он возглавлял международную экспансию Tetra Pak, – сказал о Расинге экономический журналист Хенрик Боргстрём, его слова привел в эфире SVT. – Отец основал компанию, но именно сын вывел ее на международный уровень, и тогда она начала приносить прибыль».

Компания Tetra Pak была основана Рубеном Раусингом в 1951 г. в шведском городе Лунд. Сначала она специализировалась только на производстве картонной упаковки для молочных продуктов. Сейчас это крупнейший мировой производитель упаковки, чья продукция представлена более чем в 170 странах мира.

Ханс Раусинг возглавлял компанию с 1950-х гг. При нем она начала заключать международные контракты и приобретать все большую популярность. Раусинг был одним из богатейших людей планеты. Его состояние оценивалось в $12 млрд.