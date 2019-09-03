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FIFA представила эмблему чемпионата мира – 2022 в Катаре

Международная федерация футбола (FIFA) обнародовала эмблему чемпионата мира, который пройдет в 2022 г. в Катаре. Эмблема опубликована в Twitter.

Эмблема «воплощает в себе образ события, которое соединяет и привлекает весь мир, а также демонстрирует яркие элементы местной и региональной арабской культуры и отсылки к красивой игре», подчеркивает FIFA. «FIFA и принимающая страна – Катар – достигли еще одной важной вехи на пути к самому великому в мире футбольному событию», – отмечает также федерация.

The Official Emblem of the FIFA #WorldCup Qatar 2022 embodies the vision of an event that connects and engages the entire world, while also featuring striking elements of local and regional Arab culture and allusions to the beautiful game. pic.twitter.com/Z9k2UlaISm — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 3 сентября 2019 г.

О том, что Катар примет ЧМ-2022, было объявлено 2 декабря 2010 г. На проведение турнира также претендовали Австралия, Южная Корея, США и Япония.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.