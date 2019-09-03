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FIFA представила эмблему чемпионата мира – 2022 в Катаре

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Международная федерация футбола (FIFA) обнародовала эмблему чемпионата мира, который пройдет в 2022 г. в Катаре. Эмблема опубликована в Twitter.

Эмблема «воплощает в себе образ события, которое соединяет и привлекает весь мир, а также демонстрирует яркие элементы местной и региональной арабской культуры и отсылки к красивой игре», подчеркивает FIFA. «FIFA и принимающая страна – Катар – достигли еще одной важной вехи на пути к самому великому в мире футбольному событию», – отмечает также федерация.

О том, что Катар примет ЧМ-2022, было объявлено 2 декабря 2010 г. На проведение турнира также претендовали Австралия, Южная Корея, США и Япония.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

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Бизнес
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Бывшему владельцу Антипинского НПЗ предъявили новое обвинение в растрате

Ведомости
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Владельцу ГК «Новый поток» Дмитрию Мазурову предъявили новое обвинение в особо крупной растрате, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Эту информацию «Коммерсанту» подтвердил его адвокат Тимур Хутов.

По словам собеседника агентства, речь идет о растрате нескольких сотен миллионов рублей. Хутов рассказал, что следствие оспаривает законность и целесообразность нескольких сделок, заключенных от имени Антипинского НПЗ гендиректором Геннадием Лисовиченко, а также считает не в полной мере исполненным кредитный договор между предприятием и Сбербанком.

Тверской суд арестовал Мазурова на два месяца 15 июля. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено по заявлению председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

Антипинский НПЗ принадлежал Мазурову до мая 2019 г. Сейчас предприятие через кипрский офшор Vikay на 80% принадлежит азербайджанской Socar и Сбербанку.

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Политика
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Оппозиционеров Бойко и Гальперина арестовали из-за акции 31 августа

Ведомости
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Председателя Либертарианской партии Сергея Бойко арестовали на 10 суток из-за несогласованной акции 31 августа, написал на своей странице в Twitter один из лидеров партии Михаил Светов. Замоскворецкий суд Москвы также арестовал на 30 суток активиста Марка Гальперина, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Николай Зборошенко.

Бойко и Гальперина задержали 3 сентября. На первого был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Поводом стал перепост видео Любови Соболь об акции 31 августа. На Гальперина был составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии).

Троицкий районный суд Москвы во вторник еще на 300 000 руб. оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь по статье о повторном нарушении закона о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Поводом стал видеоролик, где она призвала выходить на акцию протеста 31 августа.

Новости СМИ2
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Политика
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Джонсон потерял большинство в британском парламенте

Ведомости
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Депутат британского парламента Филлип Ли покидает консервативную партию и вступает в ряды либеральных демократов, сообщил он на своей странице в Twitter. Таким образом, британский премьер и лидер консерваторов Борис Джонсон потерял большинство в парламенте.

Консервативное правительство пытается добиться жесткого Brexit беспринципными способами, объясняет свой уход Ли. Это ставит под угрозу целостность Великобритании, подрывает экономику, демократию и роль страны в мире.

Ли объявил о выходе из партии прямо перед голосованием парламента за то, чтобы отобрать у правительства право определять повестку. После этого депутаты планируют принять законопроект, который запретит выход Великобритании из Евросоюза без сделки.

Ранее Джонсон добился приостановки работы парламента до 14 октября: депутаты вышли после летних каникул 3 сентября, но они будут вынуждены прекратить работу уже через неделю. Это увеличивает шансы Джонсона вывести Великобританию из Евросоюза 31 октября с соглашением или без него.

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Политика
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СК прекратил уголовное преследование Егора Жукова по делу о массовых беспорядках

Ведомости
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Следствие признало студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова непричастным к совершению массовых беспорядков 27 июля и прекратило его уголовное преследование по ст. 212 УК РФ, сообщается на сайте ведомства. При этом СК подтвердил, что Жукову предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Басманный суд ранее во вторник, 3 сентября, по просьбе следствия перевел Жукова под домашний арест. Мера пресечения также была смягчена еще одному фигуранту дела о беспорядках Сергею Фомину.

Основные претензии к Жукову по делу о беспорядках были связаны с видеозаписью, на которой некий молодой человек «дирижирует» толпой на митинге у мэрии. Позже Следственный комитет признал, что на видео был не он, сообщал адвокат студента Илья Новиков. Однако расследование против Жукова на этом не завершилось. Правоохранительные органы изъяли из ВШЭ его личное дело и курсовые, а также решили проверить на экстремизм девять роликов из его видеоблога.

Жуков учится на факультете политологии ВШЭ. Он работал видеоблогером в штабе незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова и сам пытался принять участие в выборах.

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Экономика
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Минэкономразвития хочет усложнить блокировку счетов бизнеса

Ведомости
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Минэкономразвития планирует усложнить процесс блокировки банковских счетов компаний, а также упростить их разблокировку, сообщает РБК со ссылкой на план ведомства «Трансформация делового климата». По словам министра экономического развития Максима Орешкина, теперь банки обязаны объяснять предпринимателям причину блокировки и ускорить процедуру реабилитации счетов.

По данным издания, министерство также планирует изменить требования для строительства дорог, трубопроводов и мостов, упростив выдачу разрешений на строительство для некоторых объектов. Кроме этого планируется ускорить прохождение таможни за счет выборочного, а не сплошного контроля. Таким образом чиновники хотят сократить время нахождения товара в местах оформления на 30%.

План «Трансформация делового климата» (состоит из 15 направлений) должен устранить барьеры при ведении бизнеса в России. В январе 2019 г. правительство утвердило первый пакет мер по трансформации. В феврале в план включили защиту прав и законных интересов предпринимателей, туризм, сельское хозяйство и экологию. В сентябре 2019 г. в план планируют добавить социальную сферу, защиту интеллектуальной собственности и искусственный интеллект. Пункт плана считается выполненным, если эксперты дали положительное заключение на доклад министерства-исполнителя. Сейчас исполнены 42 мероприятия.

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Политика
Новости

Суд перевел под домашний арест фигурантов дела о беспорядках Фомина и Жукова

Ведомости
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Басманный суд Москвы перевел под домашний арест Сергея Фомина и Егора Жукова, обвиняемых в участии в массовых беспорядках 27 июля, передает «Медиазона». Смягчить им меру пресечения сегодня, 3 сентября, попросил Следственный комитет.

Следователь на заседании заявил, что Фомин не может уничтожить доказательства и повлиять на свидетелей, потому что все записи были получены, а лица допрошены. Остается риск того, что Фомин может скрыться, отмечает следователь, но одного этого обстоятельства недостаточно, чтобы держать его под стражей, так как обвиняемый ранее не привлекался и характеризуется положительно. Следователь по делу Жукова сказал, что возможность студента воздействовать на следствие уменьшена, но не исключена.

Суд арестовал Фомина 9 августа на два месяца. Он был объявлен в розыск, но добровольно явился в ОВД «Замоскворечье». Фомин не стал давать показания и вину не признал.

Жукова задержали после несогласованной акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и обвинили в участии в массовых беспорядках. Он также вину не признает. Его адвокат Илья Новиков рассказал, что основные претензии к студенту были связаны с видеозаписью, на которой некий молодой человек «дирижирует» толпой на митинге у мэрии. Позже Следственный комитет признал, что на видео был не Жуков, но обвинения с него не сняли. Следователи изъяли из ВШЭ личное дело и курсовые работы Жукова. Новиков предположил, что следствие будет искать «доказательства идеологической диверсии в студенческих работах». Адвокат также сообщал, что следствие решило проверить на экстремизм девять роликов из видеоблога студента. 3 сентября стало известно, что Жукову предъявили еще одно обвинение – в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Жуков учится на факультете политологии ВШЭ. Он работал видеоблогером в штабе незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова и сам пытался принять участие в выборах.

Политика
Новости

Суд оштрафовал Любовь Соболь еще на 300 000 рублей

Ведомости
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Троицкий районный суд Москвы еще на 300 000 руб. оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь по статье о повторном нарушении закона о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Об этом в своем Telegram-канале сообщила организация «Апология протеста». О какой акции идет речь, не уточняется. Известно, что в ходе судебного заседания суд отказал в удовлетворении всех ходатайств защиты: о вызове прокурора и полицейских, а также о ведении протокола судебного заседания.

Это уже пятый штраф за последнее время, назначенный Соболь из-за проведения протестных акций в поддержку кандидатов в Мосгордуму. Хамовнический суд 27 июля оштрафовал ее на 30 000 руб., 3 августа Щербинский суд – на 300 000 руб., 12 августа Троицкий суд назначил еще один штраф в 300 000 руб. 13 августа Хорошевский суд Москвы оштрафовал ее еще на 300 000 руб. Общая сумма штрафов на данный момент составляет 1,23 млн руб. Соболь в Twitter заявляла, что намерена обжаловать штрафы в ЕСПЧ.

Накануне, 2 сентября, Любовь Соболь была задержана полицией. Вместе с ней задержали соратника политика Алексея Навального Николая Ляскина и муниципального депутата Илью Азара. На них составили протокол по ст. 20.2 КоАП за участие в акции и отпустили. Митинги в Москве проходят с середины июня и сопровождаются массовыми задержаниями.

Политика
Новости

FT: Сечин в 2009 году поднимал тост за избрание Обамы

Ведомости
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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в 2009 г. поднимал тост за избрание Барака Обамы президентом США на встрече с аналитиком, гендиректором Black Gold Investors Гэри Россом. Об этом Росс рассказал Financial Times.

В конце 2008 г. Саудовская Аравия попросила Росса убедить Россию сотрудничать с целью стабилизации цен на нефть. В течение восьми месяцев они опустились со $145 до менее $30 за баррель на фоне мирового финансового кризиса.

Встреча Росса и Сечина, который на тот момент был вице-премьером и курировал ТЭК, состоялась в марте 2009 г. накануне саммита ОПЕК в Вене. «У него был переводчик и бутылка водки на столе. Мы были только вдвоем», – вспоминает Росс. По его словам, встреча прошла в хорошей атмосфере, «с большим количеством выпивки». Однако сотрудничать с ОПЕК и сокращать добычу нефти Сечин отказался.

Представитель Сечина в разговоре с FT назвал историю Росса «дешевой басней». Он подчеркнул, что все утверждения в ней не имеют отношения к действительности, в частности, Сечин не пьет водку.

Обама был избран президентом США в ноябре 2008 г. и вступил в должность в январе 2009 г. Перед его избранием ипотечный кризис в США уже перерос в финансовый и начал затрагивать другие страны, в сентябре 2008 г. обанкротился инвестиционный банк Lehman Brothers. В феврале 2009 г. американский сенат одобрил план чрезвычайных антикризисных мер Обамы.

Политика
Новости

Полиция задержала соратника Гудкова Александра Соловьева

Ведомости
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Полиция задержала незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы, соратника Дмитрия Гудкова Александра Соловьева, сообщает «МБХ медиа». Его задержали на выходе из дома в Москве.

2 сентября МВД по Москве завело административное дело по статье о нарушении порядка организации акции (20.2 КоАП) из-за шествия, которое прошло в Москве 31 августа. Ранее во вторник, 3 сентября, были задержаны председатель Либертарианской партии Сергей Бойко и активист Марк Гальперин. Им всем вменяют участие в несогласованной акции 31 августа.

Накануне, 2 сентября, полиция задержала соратников политика Алексея Навального Николая Ляскина и Любовь Соболь, а также муниципального депутата Илью Азара. На них составили протокол по ст. 20.2 КоАП за участие в акции и отпустили.

31 августа в Москве прошла акция против политических репрессий и в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Митинги в поддержку кандидатов проходят в Москве с середины июня и сопровождаются массовыми задержаниями участников.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей арестованы девять его фигурантов: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Эдуард Малышевский и Никита Чирцов.

Ранее сегодня СК сообщил о прекращении уголовного преследования четырех фигурантов дела о беспорядках: Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка и Владислава Барабанова. В их действиях не нашли состава преступления. Еще двое фигурантов этого дела признали вину и сегодня получили реальные сроки: Иван Подкопаев – три года колонии, Данила Беглец – два года колонии.

Стиль жизни
Новости

Опубликован шорт-лист Букеровской премии

Ведомости
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Опубликован шорт-лист претендентов на Букеровскую премию (Man Booker Prize) 2019 г., говорится на сайте оргкомитета. В шорт-лист вошли Маргарет Этвуд с романом «Заветы» (The Testaments), Люси Эллманн, «Утки, Ньюберипорт» (Ducks, Newburyport), Бернардин Эваристо, «Девушка, женщина, все остальное» (Girl, Woman, Other), Чигози Обиома, «Оркестр меньшинств» (An Orchestra of Minorities), Салман Рушди, «Кихот» (Quichotte), Элиф Шафак, «10 минут 38 секунд в этом странном мире» (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World).

Букеровская премия – самая престижная премия англоязычной литературы. Ее вручают с 2005 г. До 2015 г. она вручалась один раз в два года, затем – ежегодно. В прошлом году премию присудили Анне Бернс из Северной Ирландии за роман «Молочник» (Milkman).

В этом году лауреата премии объявят 14 октября, он получит 50 000 фунтов стерлингов. Финалисты премии – по 2500 фунтов стерлингов, а их книги издадут специальным тиражом. Ранее стало известно, что ближайшие пять лет премию будет спонсировать благотворительный фонд Crankstart, основанный инвестором из Кремниевой долины Майклом Морицем и его женой Харриет Хейман. Фонд основан в 2000 г. Он помогает студентам из малообеспеченных семей получать высшее образование, а также спонсирует Американский союз защиты гражданских свобод.

Политика
Новости

Адвокат сообщил о возбуждении нового дела против студента ВШЭ Жукова

Ведомости
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Следственный комитет России предъявил студенту НИУ ВШЭ Егору Жукову обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете, сообщил в своем Telegram-канале руководитель «Агоры» Павел Чиков.

По его словам, адвокат «Агоры» Леонид Соловьев, представляющий интересы Жукова, уведомлен о предъявлении подзащитному обвинения по ч. 2 ст. 280 УК РФ.

Ранее Следственный комитет России заявил, что попросил суд перевести под домашний арест фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля Егора Жукова и Сергея Фомина. Также СК сообщил, что пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. Уголовное преследование в их отношении прекращено, избранные им меры пресечения отменены.

Двум участникам акции 27 июля, признавшимся в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов, суд 3 сентября вынес первые приговоры. Иван Подкопаев получил три года колонии за то, что распылил перцовый баллон в лица сотрудников полиции и Росгвардии. Другой фигурант дела – Данила Беглец получил два года колонии за то, что схватил за руку полицейского, задерживавшего другого протестующего.

Студента НИУ ВШЭ Жукова задержали после несогласованной акции 27 июля и обвинили в массовых беспорядках. По словам его адвоката Ильи Новикова, основные претензии к студенту были связаны с видеозаписью, на которой некий молодой человек «дирижирует» толпой на митинге у мэрии. Несмотря на то что Следственный комитет признал, что на видео был не Жуков, обвинения с него не сняли. В середине августа следователи изъяли из Высшей школы экономики личное дело и курсовые работы Жукова. Новиков предположил, что следствие будет искать «доказательства идеологической диверсии в студенческих работах». Адвокат также сообщал, что следствие решило проверить на экстремизм девять роликов из видеоблога студента.

Жуков учится на факультете политологии ВШЭ. Он работал видеоблогером в штабе незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова, а также сам пытался принять участие в выборах.

Программист, студенты, активисты. Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля

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