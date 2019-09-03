FIFA представила эмблему чемпионата мира – 2022 в Катаре

Полиция задержала незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы, соратника Дмитрия Гудкова Александра Соловьева, сообщает «МБХ медиа». Его задержали на выходе из дома в Москве.
2 сентября МВД по Москве завело административное дело по статье о нарушении порядка организации акции (20.2 КоАП) из-за шествия, которое прошло в Москве 31 августа. Ранее во вторник, 3 сентября, были задержаны председатель Либертарианской партии Сергей Бойко и активист Марк Гальперин. Им всем вменяют участие в несогласованной акции 31 августа.
Накануне, 2 сентября, полиция задержала соратников политика Алексея Навального Николая Ляскина и Любовь Соболь, а также муниципального депутата Илью Азара. На них составили протокол по ст. 20.2 КоАП за участие в акции и отпустили.
31 августа в Москве прошла акция против политических репрессий и в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Митинги в поддержку кандидатов проходят в Москве с середины июня и сопровождаются массовыми задержаниями участников.
По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей арестованы девять его фигурантов: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Эдуард Малышевский и Никита Чирцов.
Ранее сегодня СК сообщил о прекращении уголовного преследования четырех фигурантов дела о беспорядках: Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка и Владислава Барабанова. В их действиях не нашли состава преступления. Еще двое фигурантов этого дела признали вину и сегодня получили реальные сроки: Иван Подкопаев – три года колонии, Данила Беглец – два года колонии.