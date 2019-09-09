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Президент Nissan Хирото Сайкава уйдет в отставку после скандала из-за бонусов

Гендиректор и президент японского автоконцерна Nissan Хирото Сайкава уйдет в отставку с 16 сентября этого года, говорится в сообщении компании. Нового директора выберут до конца октября. Этого потребовал совет директоров Nissan, а Сайкава согласился, уточняет компания.

Накануне, 8 сентября, издание Nikkei Asian Review со ссылкой на источники сообщало, что Сайкава покинет компанию после скандала с получением завышенных бонусов. По данным Reuters, сумма переплаты составила 47 млн иен ($439 000). Сайкава извинился «за причиненные неудобства» и признал, что компания платила ему больше, чем полагалось. Он согласился вернуть всю сумму выплат и заявил, что не назначал себе выплаты и не знал, что компания выплачивала ему деньги сверх нормы.

В ноябре 2018 г. токийская прокуратура арестовала бывшего председателя совета директоров Nissan Карлоса Гона, обвиняемого в злоупотреблении доверием, фальсификации финансовых отчетов о доходах и мошенничестве. По версии следствия, он мог скрыть размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan c 2010 г., задекларировав лишь половину доходов – около $89 млн. В апреле Гона перевели под домашний арест под залог в 500 млн иен ($ 4,5 млн). Он свою вину отрицает.

Чистая прибыль Nissan по итогам 2018 г. упала на 57,3% и составила 319,1 млрд иен (около $2,9 млрд), по итогам 2017 г. этот показатель был на уровне 746,9 млрд иен (около $6,8 млрд). По данным AFP, это почти самый низкий показатель прибыли у компании за последние 10 лет.

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