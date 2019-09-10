Джек Ма ушел с поста главы Alibaba

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NYT узнала подробности о работе эвакуированного из России шпиона США

Шпион США в российском правительстве, об эвакуации которого сообщил CNN, сыграл важную роль в расследовании ЦРУ о вмешательстве России в американские выборы в 2016 г., пишет The New York Times со ссылкой на источники. Именно он помог спецслужбе сделать вывод о том, что ответственным за вмешательство был президент России Владимир Путин.

Информатор не входил в окружение Путина, отмечает газета, но регулярно видел его и был в курсе решений Кремля. Переданные им в 2016 г. данные оказались настолько важными и спорными, что ЦРУ решило провести проверку всей полученной от него информации. Тогда же ведомство впервые предложило эвакуировать его из страны, но он отказался. Это также вызвало сомнения у спецслужбы в достоверности информации: они стали задаваться вопросом, стал ли их информатор двойным агентом. По словам двух источников издания, у некоторых оперативников были и другие причины подозревать, что их шпион может быть двойным агентом, но раскрывать их они не стали. Эти сомнения были оставлены, когда россиянин согласился эвакуироваться.

CNN 9 сентября сообщил, что в 2017 г. спецслужбы США вывезли из России «ценного агента», который работал в российском правительстве. Телеканал не стал называть его имя.

Позже «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в госорганах США рассказал, что речь в статье CNN идет об Олеге Смоленкове. В разные годы он работал в администрации президента, посольстве в Вашингтоне и аппарате правительства, заявили собеседники газеты. В 2017 г. издание Daily Storm писало, что Смоленков вместе с супругой и тремя детьми уехал в отпуск в Черногорию и исчез, после чего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. По информации «Коммерсанта», расследование неоднократно останавливали и возобновляли, но в итоге следователи и сотрудники ФСБ узнали, что Смоленков и его семья живы и находятся в другой стране.