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Трамп разрешил открыть резервы США для поддержания рынка нефти

Президент США Дональд Трамп разрешил выделить нефть из стратегического резерва США для стабилизации рынка в случае необходимости, об этом он написал в Twitter.

«В связи с атаками на Саудовскую Аравию, которые могут повлиять на цены на нефть, я распорядился при необходимости выделить нефть из стратегического резерва», – написал он. По словам Трампа, объем нефти будет определен позже.

За историю США президенты только три раза отдавали распоряжение использовать стратегический резерв. В 1991 г. это сделал президент Джордж Буш-старший во время операции «Буря в пустыне», когда была резко нарушена нефтедобыча Кувейта и Ирака. В 2005 г. резерв использовал Джордж Буш-младший, когда из-за урагана «Катрина» были нарушены производство и транспортировка нефти в Мексиканском заливе. Последний раз стратегический резерв использовался Бараком Обамой в 2011 г. Это было частью мер Международного энергетического агентства по выпуску на рынок дополнительной нефти в период гражданской войны в Ливии.

В ночь на 14 сентября 10 беспилотников атаковали нефтяное месторождение Хураис и предприятие первичной очистки нефти на месторождении Абкаик. После бомбардировки начался пожар, который удалось быстро потушить. Государственная нефтяная компания Saudi Aramco объявила о сокращении добычи нефти вдвое – на 5,7 млн барр. в сутки. Саудовская Аравия – второй по величине производитель нефти в мире после США и крупнейший экспортер. В прошлом году компания экспортировала 7,1 млн барр. в день.

Из-за этого цены на нефть марки Brent выросли на открытии торгов более чем на 19%, следует из данных ICE. Такого роста на открытии торгов не было с 1988 г., когда началась торговля нефтяными фьючерсами. Баррель Brent с поставкой в ноябре стоил на открытии торгов $71,95 против $60,22 по итогам пятницы. По состоянию на 7.00 мск цена стабилизировалась на уровне $66,25.