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Группа «Дело» подала заявку на покупку 50% «Трансконтейнера»

Ведомости
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Группа «Дело» подала ходатайство в ФАС о приобретении принадлежащих РЖД 50% плюс 2 акции компании «Трансконтейнер», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление компании.

«Трансконтейнер» – ведущий российский оператор контейнерных перевозок. Компания входит в состав дочерней структуры РЖД – ОТЛК. Сейчас 50% плюс 2 акции «Трансконтейнера» принадлежат ОТЛК. В собственности «Енисей капитала» находится 24,5% акций «Трансконтейнера», ВТБ – 24,8%, еще 0,3% принадлежит стороннему инвестору.

Аукцион по продаже пакета РЖД со стартовой ценой 36,159 млрд руб. назначен на 27 ноября 2019 г. Организатором выступает «ВТБ капитал». Прием заявок проводится до 15 ноября. Претендент при подаче заявки также должен внести задаток в размере 3,6 млрд руб.

Президент и владелец группы «Дело» Сергей Шишкарев ранее в интервью «Ведомостям» говорил о планах побороться за контрольный пакет в «Трансконтейнере». «Мы будем бороться за этот актив, поскольку видим большие перспективы в организации мультимодальных перевозок с использо­ванием наших терминалов», – говорил он.

Компания «Енисей капитал», аффилированная с основными акционерами Evraz – Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, также участвует в аукционе – ФАС приняла и одобрила ее заявку. Об интересе к пакету РЖД в «Трансконтейнере» ранее заявляла также Первая грузовая компания бизнесмена Владимира Лисина. Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев также отмечал, что фонд рассматривает участие в аукционе.

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Бизнес
Новости

Акции «Роснефти» подорожали более чем на 3% после взрывов в Саудовской Аравии

Ведомости
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Цена акций «Роснефти» выросла более чем на 3% на фоне роста цен на нефть, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 12:45 мск акции компании выросли в цене на 13,6 руб. (3,32%) до 423,65 руб. В течение дня после открытия торгов стоимость акций вырастала до 426,9 руб.

По мнению Citigroup, «Роснефть», имея возможность быстро наращивать добычу, находится в выгодном положении для того, чтобы получить выгоду от временного выбытия мощностей в Саудовской Аравии, передает Bloomberg.

В ночь на 14 сентября 10 дронов совершили атаку на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии. Ответственность за произошедшее на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы.

Вслед за этим биржевые цены на нефть показали рекордный рост: Brent дорожал на 19% до $71,95/барр., а WTI — на 17,4%, до $64,4/барр. По состоянию на 13:05 мск Brent стоила на торгах $65,67/барр., а WTI — $59,39/барр.

На фоне рост цен на нефть показал рост и рубль. На открытии торгов доллар стоил 63,77 руб. (снижение на 56 коп.), а евро — 70,58 руб. (снижение на 70 коп.). По состоянию на 13:13 мск доллар стоил 64,05 руб., а евро — 70,8 руб. 

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Бизнес
Новости

Основатель Vetements Демна Гвасалия ушел из модного дома

Ведомости
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Дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия и основатель французского модного бренда Vetements ушел с поста креативного директора модного дома. Об этом сообщает портал WWD со ссылкой на заявление Vetements.

«Талант Демны и его видение моды были основополагающими для продолжающегося успеха Vetements», – говорится в заявлении. Сам Гвасалия пояснил, что считает свою миссию выполненной. Vetements, по его мнению, готов развивать свое наследие самостоятельно. Причины ухода из Vetements он не уточнил.

Соучредитель и гендиректор модного дома Гурам Гвасалия отметил, что в Vetements благодарны за работу дизайнера и продолжат «расширять границы» после его ухода.

Демне Гвасалии 38 лет, он окончил Тбилисский государственный университет, затем учился в Королевской академии художеств в Антверпене. Он работал ведущим дизайнером в Louis Vuitton и Maison Margiela. В 2014 г. вместе с братом Гурамом Гвасалией основал собственный бренд Vetements. В 2015 г. Демна Гвасалия также стал креативным директором Balenciaga.

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Политика
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Бастрыкин взял на контроль дело врача пострадавшей на Олимпиаде в Сочи спортсменки

Ведомости
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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на контроль дело врача Евгения Блюма, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере в отношении спортсменки Марии Комиссаровой, говорится в сообщении СК.

«Александр Бастрыкин поручил следователям оперативно и тщательным образом исследовать все обстоятельства, повлекшие нарушение прав пострадавшей спортсменки», – отмечается в сообщении. Кроме того, он поручил принять меры к скорейшему завершению экспертиз, назначенных в рамках предварительного расследования.

Ранее «Ведомости» выяснили, что СКР 17 июля возбудил уголовное дело против Евгения Блюма – основателя Клиники доктора Блюма. Супруга Блюма и гендиректор его клиники Елена Балкарова не стала тогда комментировать информацию о возбуждении дела. Поводом к разбирательству послужила история фристайлистки Марии Комиссаровой, получившей травму позвоночника на Олимпийских играх в Сочи в 2014 г. и проходившей дорогостоящее лечение в клинике Блюма, которое не дало результата. Блюм воспользовался посттравматическим состоянием Комиссаровой и злоупотребил ее доверием к себе как к специалисту, считают следователи.

Комиссарова выступала за сборную с 2011 г. В 2012 г. она стала серебряным призером этапа Кубка мира по фристайлу. В феврале 2014 г. Комиссарова получила травму позвоночника на тренировке в олимпийском Сочи. Все врачи, обследовавшие спортсменку после операции, пришли к выводу, что она уже не сможет встать на ноги. Но доктор медицинских наук, автор собственной методики реабилитации и основатель Клиники доктора Блюма Евгений Блюм пообещал ей восстановление через год.

Стоимость года лечения в испанском подразделении клиники Блюм оценил в 27,8 млн руб. У спортсменки и ее родных такой суммы не было. Но история Комиссаровой нашла отклик у многих предпринимателей и благотворителей. В мае 2014 г. спортсменка начала реабилитацию в клинике, но через полтора года улучшения не наступило. Она попыталась вернуть деньги и подала иск о возмещении средств и компенсации морального вреда. В суде выяснилось, что за время занятий Блюм не проводил ее медосвидетельствования. А выводы о положительной динамике врач делал только на основании личного осмотра. 18 февраля 2019 г. Невский райсуд Петербурга частично удовлетворил иск и взыскал с ответчика 40 000 руб. морального вреда и 20 000 руб. штрафа. Комиссарова не согласилась с этим решением и подала апелляцию.

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Политика
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Подозреваемая в оскорблении жителей иркутская чиновница написала заявление об увольнении

Ведомости
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Руководитель пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, которую подозревают в оскорблении пострадавших от паводка в регионе, решила покинуть пост по собственному желанию. Об этом она сообщила ТАСС. Пресс-служба правительства не уточнила, кто займет ее место.

В июле этого года президент Владимир Путин встретился с пострадавшими от паводка в Иркутской области. В августе в интернете появилась аудиозапись, на которой женщина описывала приезд главы государства. «Люди, вся эта бичевня, пришли – вы бы видели, как они одеты», – говорила она. Первым запись опубликовало местное издание «Иркутск онлайн», которое отмечало, что голос женщины похож на голос Алашкевич.

Алашкевич заявляла, что запись сфальсифицирована. В сентябре Путин вновь приехал в Иркутскую область и пообщался с жителями. Блогер Артем Павлечко пожаловался Путину на хамство Алашкевич и спросил, планирует ли чиновница извиниться перед жителями. Путин заявил, что поручит губернатору разобраться в ситуации. «Если она так сказала, то она непорядочный человек», – подчеркнул президент. Вслед за этим Алашкевич отстранили от должности.

13 сентября ситуацию с Алашкевич прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что если руководитель пресс-службы еще не уволена, то это повод для разбирательства.

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Бизнес
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РБК узнал об исполнении просьбы Грефа к Путину по Антипинскому НПЗ

Ведомости
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Курирующий нефтяную отрасль вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минэнерго совместно с Минприроды изменить условия лицензий на право пользования недрами трех месторождений, которые принадлежат Антипинскому НПЗ. Об этом РБК рассказали два источника, близких к одному из профильных министерств.

Речь идет о месторождениях в Оренбургской и Самарской областях – Воронцовском, Гремячевском и Могутовском, которые Антипинский НПЗ выиграл на конкурсе в 2015 г. Козак поручил убрать обременение в лицензиях, обязывающее владельца месторождения перерабатывать добываемую нефть только на этом заводе, сообщили собеседники издания.

Представители Козака, Минэнерго и Сбербанка отказались от комментариев. Представитель Минприроды не ответил на запрос. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что решений на этот счет не принималось.

С просьбой изменить условия лицензий на месторождения, принадлежащие Антипинскому НПЗ, в июле обратился в письме к президенту Владимиру Путину предправления Сбербанка Герман Греф. Как отмечал Греф в письме, по подсчетам Сбербанка, схема, по которой владелец месторождения должен перерабатывать добываемую нефть только на Антипинском НПЗ, приведет к $100–120 млн убытков в год. Предправления предложил добытую на месторождениях Антипинского НПЗ нефть по своп-контрактам обменивать на нефть с месторождений в Западной Сибири. Помимо этого Греф просил «рассмотреть возможность» увеличить обратный акциз Антипинскому НПЗ при закупках нефти.

Минэнерго, Минфин, Минприроды и ФАС советовали Козаку отклонить просьбы Грефа, писал «Коммерсантъ».

До мая этого года Антипинский НПЗ принадлежал группе «Новый поток» Дмитрия Мазурова. После получения Сбербанком контроля над предприятием он был продан совместному предприятию банка и азербайджанской Socar. Мазуров в июле был арестован на два месяца по делу о возможном хищении кредита Сбербанка.

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Технологии
Новости

МТС начнет предлагать в своих салонах установку приложений «Яндекса»

Ведомости
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Сотовый оператор МТС договорился с «Яндексом» о том, что с октября этого года будет предлагать покупателям смартфонов в своих салонах установить пакет приложений, включающий сервисы этой интернет-компании. Об этом «Коммерсанту» сообщил источник на рынке связи.

По его словам, базовый пакет будет включать «Мой МТС», «МТС Деньги», «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Такси» или Uber, «Яндекс.Драйв» и принадлежащий «Яндексу» сервис продажи подержанных автомобилей «Авто.ру». Как отметил источник, продавцы МТС будут получать бонусы за установку пакета и комиссию до 250 руб. за регистрацию уникальных пользователей в «Яндекс.Драйве» и первую поездку в «Яндекс.Такси».

МТС рассматривает возможность протестировать разработанную «Яндексом» программу установки «сервисов МТС и других приложений на смартфоны клиентов», сообщил представитель оператора. Стоимость услуги будет определена позднее, подчеркнул он.

«Яндекс» не стал комментировать условия сотрудничества с МТС. Проект позволит пользователям не тратить время на поиск и установку приложений, сказал представитель компании.

«Яндекс» уже имеет аналогичное сотрудничество со «Связным» и «Вымпелкомом», которому принадлежит «Билайн». Вице-президент по продажам «Связного» Давид Борзилов рассказал, что ритейлер совместно с «Яндексом» запустил услугу по установке приложений несколько лет назад. В салонах «Вымпелкома» предлагается установить «Яндекс.Браузер», также в них будут продавать подписки на «Яндекс.Плюс», отметил представитель оператора.

Бизнес
Новости

Новак: Из-за взрывов в Саудовской Аравии не нужны экстренные меры в рамках ОПЕК+

Ведомости
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Россия не видит необходимости в принятии экстренных мер в рамках сделки ОПЕК+ из-за ситуации с атакой на нефтяные объекты в Саудовской Аравии и резким сокращением ее добычи нефти, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

«На самом деле сейчас все зависит от скорейшей оценки последствий, которую проводят саудовские коллеги, и после этого можно будет понимать масштаб влияния на объемы добычи и поставки», – сказал он. Новак пояснил, что планирует обсудить ситуацию по телефону с министром энергетики Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Сальманом.

По его мнению, в мире достаточно запасов, чтобы в среднесрочной перспективе компенсировать недостаток нефти. Но многое будет зависеть от того, на какой период Саудовская Аравия сократит добычу нефти.

В ночь на 14 сентября 10 беспилотников атаковали нефтяное месторождение Хураис и предприятие первичной очистки нефти в Саудовской Аравии. После бомбардировки начался пожар, который удалось быстро потушить. Государственная нефтяная компания Saudi Aramco объявила о сокращении добычи нефти вдвое. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

После атаки на нефтяные объекты биржевые цены на нефть показали рекордный рост на открытии торгов. Баррель Brent с поставкой в ноябре стоил на открытии торгов $71,95 против $60,22 по итогам пятницы (+19%). Позже цены стабилизировались. По состоянию на 9.27 мск, согласно данным торгов на ICE, смесь марки Brent торгуется по $66,38/барр., WTI – до $59,83/барр.

Финансы
Новости

Валюты стран – экспортеров нефти растут после терактов в Саудовской Аравии

Ведомости
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Курсы валют стран, экспортирующих нефть, выросли на утренних торгах в понедельник после того, как в субботу из-за нападений на нефтяные объекты в Саудовской Аравии ее добыча сократилась вполовину – на 5,7 млн баррелей в сутки.

Канадский доллар вырос на 0,4% до 1,3233 за доллар США, норвежская крона – на 0,5% до 8,9363 за доллар США, сообщает Reuters. Обе страны экспортируют нефть, поэтому можно ждать увеличения их поставок на фоне сокращения экспорта из Саудовской Аравии. Также их компании выиграют от роста цен на нефть, которая в начале торгов в понедельник подорожала почти на 20% (затем, правда, цены скорректировались и теперь растут на 9%).

Подорожание нефти естественным образом привело к росту курсов норвежской кроны и канадского доллара, «наверное, мы увидим и более положительное отношение к рублю позднее», когда начнутся торги им, сказал Reuters Крис Уэстон, начальник аналитического отдела брокерской компании Pepperstone Group в Мельбурне.

Также укрепились валюты, традиционно считающиеся убежищами во времена нестабильности: курс иены вырос на 0,3%, швейцарского франка – на 0,4%.

Политика
Новости

Кремль прокомментировал рекордный рост биржевых цен на нефть

Ведомости
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал подорожание нефти из-за взрывов в Саудовской Аравии. «Безусловно он [рынок] сейчас подвержен влиянию этого события», – сказал он.

На вопрос, нужно ли России увеличивать нефтедобычу, чтобы сбить цены, Песков сказал: «Сначала нужно дождаться, Саудовская Аравия говорит, что в самое ближайшее время будет восстанавливать объекты, поэтому нужно дождаться, как это получится, а дальше очень внимательно следить за развитием событий на нефтяном рынке».

Обсуждения атаки на энергообъекты в Саудовской Аравии нет в повестке сегодняшнего саммита Россия – Турция – Иран, но лидеры могут обсудить эти события в беседе, сказал журналистам Песков: «Отдельно это не планируется, но традиционно происходит обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам, можно предположить, что эта тема будет затронута».

В ночь на 14 сентября 10 беспилотников атаковали нефтяное месторождение Хураис и предприятие первичной очистки нефти в Саудовской Аравии. После бомбардировки начался пожар, который удалось быстро потушить. Государственная нефтяная компания Saudi Aramco объявила о сокращении добычи нефти вдвое. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

После атаки на нефтяные объекты биржевые цены на нефть показали рекордный рост на открытии торгов. Баррель Brent с поставкой в ноябре стоил на открытии торгов $71,95 против $60,22 по итогам пятницы (+19%).

Бизнес
Новости

Сбербанк запустил сервис снятия наличных в сети «Вкусвилл»

Ведомости
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Сбербанк запустил сервис снятия наличных на кассе магазинов сети «Вкусвилл», пишет РБК. Отмечается, что сервис запущен в 51 магазине в Санкт-Петербурге и в восьми магазинах Москвы и Московской области. Как сообщил представитель «Вкусвилла», планируется подключить к проекту все магазины сети (около 1000) до конца 2019 г.

Пока услуга будет доступна держателям карт Mastercard и Visa, выпущенных любыми российскими банками. «Сервис для карт «Мир» будет реализован позднее, до конца года», уточнили в Сбербанке.

«Вкусвилл» в последний год начал развиваться за пределами родного московского рынка. Его магазины открылись в Петербурге, Белгороде, Брянске, Воронеже, Казани, Курске, Липецке, Нижнем Новгороде, Ярославле и других городах. Всего в сети ритейлера около 1000 точек. Сеть «Вкусвилл» планируется также развивать в Европе и Китае. Ранее сообщалось, что сеть ожидает роста выручки в этом году примерно на 60%.

Кроме того, «Вкусвилл» может стать первым российским ритейлером, выходящим на IPO после сети гипермаркетов «Лента», которая разместила акции на Лондонской бирже в 2014 г. Проведение IPO возможно в начале 2021 г.

Экономика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о переходе России и Белоруссии на единый Налоговый кодекс

Ведомости
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Россия и Белоруссия договорились об объединении налоговых систем, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на программу действий двух стран по реализации положений договора о создании Союзного государства. Подлинность документа изданию подтвердил источник в аппарате Белого дома. Документ согласовали с возможностью незначительных изменений российский премьер Дмитрий Медведев и председатель белорусского правительства Сергей Румас.

Согласно документу, Россия и Белоруссия готовятся создать единый Налоговый кодекс и единый Гражданский кодекс, а также ввести единый внешнеторговый режим, унифицированный учет собственности и почти объединенный банковский надзор – планируется сохранить два центральных банка. Кроме того, документ предполагает создание «единого регулятора» рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии. При этом программа действий не описывает изменения в сфере обороны, госбезопасности, судебной и правоохранительной, образования, здравоохранения и науки.

Как отмечет газета, к концу 2020 г. планируется подготовить шаги по реализации программы на законодательных уровнях, а начать работу по большинству пунктов в объединенном режиме предполагается с 1 января 2021 г. Из документа следует, что Россия и Белоруссия планируют частичную экономическую интеграцию на уровне не менее чем в Евросоюзе. По ряду вопросов такая интеграция свойственна конфедеративным или даже федеративным государствам, отмечает издание.

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