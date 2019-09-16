Группа «Дело» подала заявку на покупку 50% «Трансконтейнера»
Группа «Дело» подала ходатайство в ФАС о приобретении принадлежащих РЖД 50% плюс 2 акции компании «Трансконтейнер», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление компании.
«Трансконтейнер» – ведущий российский оператор контейнерных перевозок. Компания входит в состав дочерней структуры РЖД – ОТЛК. Сейчас 50% плюс 2 акции «Трансконтейнера» принадлежат ОТЛК. В собственности «Енисей капитала» находится 24,5% акций «Трансконтейнера», ВТБ – 24,8%, еще 0,3% принадлежит стороннему инвестору.
Аукцион по продаже пакета РЖД со стартовой ценой 36,159 млрд руб. назначен на 27 ноября 2019 г. Организатором выступает «ВТБ капитал». Прием заявок проводится до 15 ноября. Претендент при подаче заявки также должен внести задаток в размере 3,6 млрд руб.
Президент и владелец группы «Дело» Сергей Шишкарев ранее в интервью «Ведомостям» говорил о планах побороться за контрольный пакет в «Трансконтейнере». «Мы будем бороться за этот актив, поскольку видим большие перспективы в организации мультимодальных перевозок с использованием наших терминалов», – говорил он.
Компания «Енисей капитал», аффилированная с основными акционерами Evraz – Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, также участвует в аукционе – ФАС приняла и одобрила ее заявку. Об интересе к пакету РЖД в «Трансконтейнере» ранее заявляла также Первая грузовая компания бизнесмена Владимира Лисина. Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев также отмечал, что фонд рассматривает участие в аукционе.