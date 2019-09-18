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Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва – Казань

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов поддержал строительство двух участков траcсы Москва – Казань. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих, его слова приводит ТАСС.

Речь идет об участке от Москвы до Владимира (с обходом последнего) и участке в обход Казани, который позволит «спуститься до Самары и далее уйти на российско-казахстанский пункт пропуска Сагарчин», заявил Дитрих. Он добавил, что ведомство договорилось с Минфином спроектировать весь коридор от Москвы до Казани по новому направлению, чтобы начать стройку, когда появятся «бюджетные возможности».

В конце июня премьер Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития, Минфину, Минтрансу и Минстрою создать рабочую группу и представить согласованную позицию по реконструкции трассы М7 «Волга» с учетом обхода городов. Правительство должно выбрать между полной реконструкцией М7 и постройкой новой платной трассы Москва – Казань, которую оценивают в 550 млрд руб. Позже вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта, заявил, что необходимо и реконструировать М7, и построить новую платную трассу.

В конце августа источники «Ведомостей» рассказали, что руководство Минэкономразвития предложило сосредоточиться на реконструкции М7 с расширением двухполосных участков до трехполосных и постройкой обходов Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар, тогда как новую трассу строить не до Казани, а до Владимира.