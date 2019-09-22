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Умер владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон

В Лос-Анджелесе умер владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон. Об этом говорится в сообщении фонда Conrad N. Hilton Foundation, созданного его отцом – основателем отелей Hilton Конрадом Хилтоном. Сообщается, что Бэррон Хилтон умер по естественным причинам – ему был 91 год.

Хилтон был любящим мужем, прекрасным примером для своих восьми детей, верным другом, дальновидным бизнесменом, уважаемым человеком и страстным спортсменом, говорится в заявлении его сына Стивена М. Хилтона, который возглавляет фонд. «Он жил жизнью великих приключений и исключительных достижений», – приводятся слова сына в сообщении Conrad N. Hilton Foundation.

Внучка Бэррона Хилтона Пэрис Хилтон написала на своей странице в Twitter, что глубоко опечалена смертью дедушки. «Он был легендой, провидцем, блестящим, красивым, добрым и жил жизнью, полной достижений и приключений», – отметила она.

Бэррон Хилтон сменил своего отца на посту президента и гендиректора компании Hilton Hotels Corporation в 1966 г. Его отец завещал все акции Conrad N. Hilton Foundation, но отдал право сыну выкупить их, чтобы сохранить семейный контроль над компанией.

В 2007 г. агентство Reuters писало, что Бэррон Хилтон намерен завещать 97% своего состояния на благотворительность. Таким образом, бюджет фонда Conrad N. Hilton Foundation может увеличиться примерно в два раза. Последний раз Бэррон Хилтон попадал в список богатейших людей мира по версии Forbes в 2011 г., тогда он занимал в рейтинге 459-е место с состоянием $2,5 млрд.