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Умер владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон

Ведомости
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В Лос-Анджелесе умер владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон. Об этом говорится в сообщении фонда Conrad N. Hilton Foundation, созданного его отцом – основателем отелей Hilton Конрадом Хилтоном. Сообщается, что Бэррон Хилтон умер по естественным причинам – ему был 91 год.

Хилтон был любящим мужем, прекрасным примером для своих восьми детей, верным другом, дальновидным бизнесменом, уважаемым человеком и страстным спортсменом, говорится в заявлении его сына Стивена М. Хилтона, который возглавляет фонд. «Он жил жизнью великих приключений и исключительных достижений», – приводятся слова сына в сообщении Conrad N. Hilton Foundation.

Внучка Бэррона Хилтона Пэрис Хилтон написала на своей странице в Twitter, что глубоко опечалена смертью дедушки. «Он был легендой, провидцем, блестящим, красивым, добрым и жил жизнью, полной достижений и приключений», – отметила она.

Бэррон Хилтон сменил своего отца на посту президента и гендиректора компании Hilton Hotels Corporation в 1966 г. Его отец завещал все акции Conrad N. Hilton Foundation, но отдал право сыну выкупить их, чтобы сохранить семейный контроль над компанией.

В 2007 г. агентство Reuters писало, что Бэррон Хилтон намерен завещать 97% своего состояния на благотворительность. Таким образом, бюджет фонда Conrad N. Hilton Foundation может увеличиться примерно в два раза. Последний раз Бэррон Хилтон попадал в список богатейших людей мира по версии Forbes в 2011 г., тогда он занимал в рейтинге 459-е место с состоянием $2,5 млрд.

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Командир аварийно севшего на кукурузное поле самолета вернулся к полетам

Ведомости
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Командир самолета Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов, летом посадивший лайнер на кукурузное поле в Подмосковье, вернулся к полетам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

По словам собеседника агентства, перед возвращением к работе Юсупов прошел все необходимые медицинские обследования. К полетам он приступит на этой неделе, уточнил представитель компании.

Второй пилот Георгий Мурзин пока остается на больничном. Во время аварийной посадки он получил ушибы в области грудной клетки. Госпитализация ему не понадобилась.

Утром 15 августа пассажирский Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на кукурузном поле вблизи аэропорта «Жуковский». Лайнер вылетел в Симферополь, однако сразу после вылета столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель, что привело к значительным перебоям в работе авиационной техники. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не погиб.

Президент Владимир Путин присвоил пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.

Пилот Дамир Юсупов открыл футбольный матч в Екатеринбурге

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Новости

Шойгу ответил на «стенания» Кудрина о больших расходах на оборону

Ведомости
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Министр обороны России Сергей Шойгу назвал надуманными слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина об избыточных расходах на оборону. «Говорить "расходы на оборону избыточны" – следовать давно прошедшей моде. Это все равно что в сегодняшних условиях жизни носить кримпленовый пиджак, который считался самым последним писком моды в 1972 г. И вообще, как сказал классик, «давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел», – заявил Шойгу в интервью «Московскому комсомольцу».

Отвечая на вопрос о расходах на оборону, министр также вспомнил слова писателя Михаила Жванецкого. «Их смысл заключался в том, что колбасы у нас мало, а нас много. Штанов мало, а нас самих много. Мыла у нас мало, а нас много. Вывод: нас должно меньше быть», – пересказал Шойгу. «Стенания» по поводу того, что оборонный бюджет в России раздут, построены, по его мнению, на такой же логике. «Надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов», – заключил министр.

Шойгу также привел пример с сельским хозяйством, которое некоторое время назад называли «черной дырой», поглощающей все вкладываемые в нее деньги, но не дающей никакого эффекта. Сейчас же все гордятся тем, что в России большие урожаи, добавил министр.

Что касается экономии средств в армии, то тут Шойгу отметил, что Вооруженные силы России уже и так были сокращены почти в два раза. Кроме того, экономия осуществляется за счет учета ресурсов, благодаря которому упали расходы на ЖКХ, рассказал министр. Также он сообщил, что в целях экономии было решено отказаться от пошива парадно-выходной формы для солдат-срочников.

В 2017 г. в журнале «Вопросы экономики» вышла статья Кудрина и директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля. В ней говорилось, что экономика росла бы быстрее, если бы расходы всего государства распределялись эффективнее. В частности, эксперты отмечали, что расходы на образование в период с 2011 по 2017 г. снизились с 3,7 до 3,5% ВВП, на здравоохранение и спорт – с 3,5 до 3,3%, на безопасность и правоохранительную деятельность – с 2,5 до 2,3%. Зато на оборону выросли с 2,5 до 3,1% ВВП. По оценкам авторов статьи, такое распределение расходов ежегодно лишает экономику 0,3 п. п. темпов роста.

Новости СМИ2
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Политика
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Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России более $1,2 млн

Ведомости
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Отравленный в Эймсбери нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули планирует отсудить у России 1 млн фунтов стерлингов (около $1,25 млн), сообщил британскому изданию Daily Mirror адвокат Патрик Макгвайр.

По словам юриста, Роули «продолжает испытывать серьезные побочные эффекты от токсичного вещества, попавшего в его организм», но больше всего его беспокоит установление истины. Макгвайр рассказал, что Роули обратился к нему за помощью, чтобы добиться правосудия. Тогда защитник предложил пострадавшему рассмотреть возможность подачи иска к российскому правительству. Других подробностей адвокат не привел.

Утром 4 июля прошлого года британская полиция сообщила о «серьезном инциденте» в городе Эймсбери, где два человека отравились неизвестным веществом и были госпитализированы в критическом состоянии. Пострадавшими оказались 45-летний Чарли Роули и его 44-летняя подруга Дон Стерджерс. Женщина спустя несколько дней умерла, а Роули был в коме около десяти дней. Позже Скотланд-Ярд сообщил, что два человека в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В апреле Роули встретился с послом России в Великобритании Александром Яковенко. Во время разговора он поинтересовался о возможности встречи с президентом России Владимиром Путиным. До этого сын Стерджерс 20-летний Эван Хоуп рассказал, что написал письмо Путину, в котором попросил предоставить британской полиции возможность допросить подозреваемых в отравлении его матери.

Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипалей и инциденту в Эймсбери. По данным британских спецслужб, в обоих случаях использовалось вещество «Новичок», которое разрабатывалось в СССР и России.

Новости СМИ2
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Политика
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Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции

Ведомости
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Автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой Анталье, 14 человек пострадали, сообщил в субботу телеканал CNN Turk. По его данным, у четверых пострадавших – опасные для жизни травмы. Инцидент произошел около поселка Аксу. В автобусе, который ехал в аэропорт, были не только российские туристы, но и граждане других государств, отметил телеканал. В общей сложности пострадали 16 человек.

Генеральное консульство России в Турции сообщило «РИА Новости» о 15 пострадавших россиянах. По данным дипломатов, тяжелораненых нет. Всего в автобусе было 22 гражданина России. Семь человек, которым не потребовалась медицинская помощь, продолжили путь в аэропорт, добавило генконсульство.

Новости СМИ2
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Авто
Новости

Mitsubishi потеряла $320 млн из-за сделок своего сотрудника

Ведомости
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Трейдерская «дочка» Mitsubishi – Petro-Diamond Singapore (PDS) – потеряла $320 млн из-за манипуляций своего сотрудника при торговле нефтью на китайском рынке. Об этом сообщается на сайте компании. Трейдер не согласовывал сделки с руководством, а об убытках стало известно только, когда он перестал приходить на работу.

Как сообщает Mitsubishi, сотрудник PDS с января текущего года без ведома руководства неоднократно участвовал в сделках с деривативами и маскировал их под операции хеджирования. При этом он манипулировал внутренними данными компании. Основные потери от действий трейдера начались в июле, на фоне падения цен на сырую нефть. Однако факт участия сотрудника в несанкционированных транзакциях компания установила только в середине августа, когда он перестал ходить на работу. Началось расследование, трейдер был уволен, а материалы переданы в полицию.

Компания не называет имени сотрудника, принесшего многомиллионные убытки. По данным Bloomberg, его зовут Ван Чжуншань. Связаться с ним агентству не удалось, а в PDS журналистам сказали, что этот сотрудник уволился.

Представитель Mitsubishi заявил Reuters, что это первая подобная потеря в истории компании, и признал, что от нее пострадали клиенты. Из-за манипуляций трейдера компания потеряла чуть меньше десятой доли прогнозируемой чистой прибыли в размере $5,6 млрд.

Эмоции – главный враг трейдера и инвестора

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Политика
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Росгвардия сообщила о задержании сторонников «Исламского государства» в Югре

Ведомости
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В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) бойцы спецотряда быстрого реагирования задержали троих граждан, подозреваемых в преступлениях террористической направленности. Об этом сообщается на сайте Росгвардии.

По данным ведомства, задержанные являются участниками запрещенной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Они подозреваются в склонении других граждан к участию в ИГ, финансированию и оправданию терроризма, а также в пропаганде идеологии. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела.

При обысках у подозреваемых были изъяты экстремистская литература и изображения с текстами экстремистского содержания, символика и флаг ИГ, боеприпасы. У одного из задержанных обнаружены наркотики и пистолет с патронами.

Бизнес
Новости

Россияне стали реже покупать косметику и парфюмерию

Ведомости
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Рынок косметики и парфюмерии в России падает второй год подряд, свидетельствуют данные исследовательской компании GfK, которые приводит РБК. Согласно исследованию, за год с июля 2018 г. по июнь 2019 продажи снизились по сравнению с предыдущим аналогичным периодом на 1,6% в натуральном выражении и на 2,1% – в денежном.

При этом за прошедший год оборот у сетевых парфюмерных магазинов и дрогери (магазины с косметикой, бытовой химией, парфюмерией, средствами гигиены и хозтоварами) упал на 7%, подсчитали аналитики. Сети пытаются удержать покупателей за счет промоакций и от этого теряют в деньгах. При этом на частоту покупок такие акции не влияют, показало исследование: за год продажи в сетевых магазинах сократились на 1% в натуральном выражении.

Дискаунтеры же, наоборот, нарастили продажи на 17% в денежном выражении и на 11% в натуральном. Через них продается более 14% всей парфюмерии и косметики.

Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию. Продажи средств для волос стагнируют. Вторая по продажам в денежном выражении категория – парфюмерия – упала. За последний год россияне купили на 12% меньше упаковок духов и другой парфюмерии. В денежном выражении продажи снизились на 13%.

Продажи декоративной косметики сократились за год на 6% в натуральном выражении и на 8% – в денежном. Наиболее значительно упали продажи лака для ногтей – на 16 и 15% соответственно.

В то же время потребители стали больше интересоваться средствами по уходу за лицом, выяснили аналитики. На эту категорию в прошедшем году пришлось почти 13% всех расходов на косметику и парфюмерию: продажи выросли на 10% в натуральном выражении и на 3% в денежном. Особым спросом пользовались маски для лица, продажи которых подскочили на 33% в рублях.

Бизнес
Новости

«Нафтогаз» рассчитал новые тарифы на транзит российского газа

Ведомости
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«Нафтогаз Украины» разработал новые тарифы на транзит российского газа на 2020–2024 гг., сообщает Deutsche Welle. По данным издания, цифры озвучил председатель правления компании Андрей Коболев на следующий день после третьего раунда трехсторонних газовых переговоров между Украиной, Россией и Евросоюзом.

Согласно представленной тарифной политике, при бронировании 60 млрд кубометров транзитных мощностей украинской газотранспортной системы тариф составит $3,21 за тысячу кубометров газа на 100 км. При бронировании 90 млрд кубометров – $2,56.

В текущем году Россия платит $2,61 за тысячу кубометров топлива. Эта сумма включает и налог на добавленную стоимость.

В четверг в Брюсселе прошли трехсторонние консультации по транзиту газа с участием России, Украины и представителей Евросоюза. На встрече Москва предложила Киеву временно продлить контракт. После переговоров министр энергетики России Александр Новак сообщил, что стороны обсудили и возможные объемы поставок газа, а также судебные споры «Нафтогаза» и «Газпрома».

С ноября 2015 г. Украина прекратила закупать газ у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.

Политика
Новости

США направят дополнительные войска на Ближний Восток

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных войск на Ближний Восток, сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон. Такое решение было принято в ответ на запросы о подкреплении со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ, пояснило военное ведомство.

Как подчеркнул Пентагон, речь идет о развертывании на Ближнем Востоке «умеренного количества войск». Военнослужащие будут выполнять оборонительные задачи, сфокусированные на противовоздушной и противоракетной обороне.

Действия США связаны с атакой беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Нападение произошло в ночь на 14 сентября, после этого Эр-Рияд сократил добычу более чем вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за атаку взяли йеменские повстанцы-хуситы, однако США и Саудовская Аравия усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает обвинения в свой адрес.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Технологии
Новости

Google сообщил о создании самого мощного в мире квантового компьютера

Ведомости
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Американская компания Google сообщила, что ее инженерам удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер, который значительно превосходит по возможностям самые современные суперкомпьютеры. Научный доклад об этом на короткое время был опубликован на сайте NASA, а затем его удалили, пишет издание Financial Times, журналисты которого успели ознакомиться с документом.

В докладе говорилось, что научным сотрудникам Google удалось построить процессор, который за 3 мин. 20 сек. произвел расчет, на который самому мощному на сегодняшний день суперкомпьютеру Summit американской компании IBM потребовалось бы около 10 000 лет. «Насколько нам известно, этот эксперимент стал первым вычислением, выполненным исключительно на квантовом процессоре», – приводит FT цитату из доклада.

Пока новый процессор Google может осуществлять только один технический расчет за раз, а до того, как квантовые компьютеры смогут решать практические задачи, пройдут годы, отмечается в докладе. Однако разработчики назвали результаты своей работы важной вехой на пути к полномасштабному квантовому вычислительному процессу.

FT указывает, что прототипы квантовых компьютеров сейчас, по сути, способны лишь осуществлять расчеты по схеме, традиционной для существующих технологий, – только в разы быстрее. Ученые ожидают, что в будущем квантовые вычислительные машины смогут выйти за пределы классической физики. Издание добавило, что Google отказался от комментариев после удаления доклада.

Какие технологии появятся в России в ближайшие годы

Политика
Новости

WP узнала о недовольстве Трампа политикой США в отношении Украины

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп считает, что политика Вашингтона по отношению к Украине является бессмысленной и только раздражает Россию, в то время как американским властям следовало бы поддерживать дружеские отношения с Москвой. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома.

По словам собеседника издания, Трамп неоднократно обсуждал с ним вопрос Украины и выражал свое недовольство политикой США в отношении данной страны. «Позиция президента, по сути, состоит в том, что мы должны признать тот факт, что Россия должна быть нашим другом, а до Украины никому нет дела», – сказал источник.

Именно поэтому администрация США «держит на расстоянии» президента Украины Владимира Зеленского с момента его избрания, отмечает WP. Например, по данным издания, Трамп не хочет принимать Зеленского в Белом доме. Президенты могут встретиться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

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