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«Коммерсантъ» узнал о планах сменить концепцию олимпийского курорта «Горки Город»

Владелец олимпийского курорта «Горки Город», построенного в Красное Поляне, решил поменять его концепцию. Об этом сообщил «Коммерсанту» источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, в ближайший год в развитие курорта будет инвестировано 500 млн руб. В перспективе пяти лет сумма может вырасти до 5 млрд руб., эти деньги пойдут на новые горнолыжные трассы, отели, развлекательную инфраструктуру, отметил другой собеседник газеты.

Одной из статей расходов станет ребрендинг, утверждает источник «Коммерсанта». Директор по стратегическому развитию курорта Ольга Филипенкова подтвердила, что «Горки Город» ждут изменения. Детали раскрывать она не стала.

Курорт «Горки Город» был построен в Красной Поляне к зимней Олимпиаде 2014 г. Одним из владельцев НАО «Красная Поляна», на чьем балансе находится комплекс, был Сбербанк. В 2015 г. компания перешла к ООО «Курорт плюс», которое на 99% через ООО «Бизнес курорт» контролируется кипрской «Кастертон холдинг лимитед», еще 1% — у Вадима Трукшина. «Курорт плюс» связан с семьей бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, утверждают участники рынка.

Площадь «Горки Города» — 863,7 га. На его территории — 11 отелей на более чем 3000 номеров, в которых могут разместиться 10 000 человек. По собственным данным, в 2018 г. курорт посетили 900 000 человек.

Как отмечает «Коммерсантъ», идея реконцепции звучит не впервые — в 2018 г. внести изменения курорту советовал его основной кредитор ВЭБ.РФ. Долг «Красной Поляны» перед ним осенью 2017 г. оценивался в 59:9 млрд руб. В ВЭБ.РФ сообщили «Коммерсанту», что знают о планах ребрендинга. Процесс будет финансироваться за счет денег сторонних инвесторов, вклада бенефициара и операционного потока, говорят в ВЭБ.РФ.

По данным газеты, курорту понадобилось обновления для того, чтобы привлечь молодежную аудиторию и людей с высоким достатком. Кроме того, «Горки Город» за пять лет планирует увеличить долю иностранного потока с 15 до 30%.