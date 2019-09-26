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«Новатэк» договорился с японскими компаниями о новых СПГ-терминалах

Ведомости
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«Новатэк» заключил соглашение о сотрудничестве с японской транспортной компанией Mitsui O.S.K. Lines (MOL) и Японским банком для международного сотрудничества (JBIC). Об этом говорится в сообщении российской нефтегазовой компании.

По его условиям, стороны будут совместно реализовывать проекты по строительству перегрузочных комплексов для сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке и в Мурманской области. Соглашение предполагает финансирование со стороны японских компаний и приобретение ими долей в СПГ-терминалах «Новатэка».

Ранее российская компания начала сотрудничать с японскими компаниями в рамках проектов «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ – 2», напомнил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, слова которого приводятся в сообщении. «Мы видим огромный потенциал для реализации новых совместных проектов», – заявил он. По его словам, строительство СПГ-терминалов на Камчатке и в Мурманске позволит сделать более эффективными поставки СПГ с Ямала и Гыдана на ключевые рынки, включая Японию. Михельсон рассчитывает, что окончательные договоренности по этим проектам будут достигнуты до конца года.

В конце июня «Новатэк» продал 10%-ную долю в «Арктик СПГ – 2» консорциуму японских компаний Mitsui и Jogmec. В соответствии с подписанным соглашением японские компании будут на долгосрочной основе приобретать у завода около 2 млн т СПГ в год. Япония является крупнейшим в мире потребителем СПГ. Также 10%-ные доли в проекте «Арктик СПГ – 2» были проданы французской Total и китайским корпорациям CNODC и CNOOC.

«Новатэк» – крупнейший независимый производитель природного газа в России. Он занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. В 2017 г. компания вышла на международный рынок.

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Политика
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Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на приговор Устинову

Ведомости
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Московский городской суд отложил на 30 сентября рассмотрение апелляции на приговор актеру Павлу Устинову, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Судье потребовалось время, чтобы изучить видеодоказательства.  

Приобщить к делу видеозапись с задержанием Устинова на несогласованном митинге в Москве попросил потерпевший сотрудник Росгвардии Александр Лягин. Защита выступила против, заявив, что видео уже есть в материалах дела. Кроме того, по словам адвокатов, источник видеозаписи, которую попросил приобщить Лягин, неизвестен — оно скачено с YouTube. Видео, которое суду предоставила защита, получено от свидетелей и очевидцев, заявили адвокаты. 

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 годам колонии общего режима. Он был признан виновным в применении опасного для здоровья насилия к бойцу Росгвардии на несогласованной акции 3 августа. Актер вину не признал. По его словам, на митинге он оказался случайно и не оказывал сопротивления при задержании. Защита обжаловала приговор Устинову. 

Дело актера вызвало широкий резонанс, в его поддержку высказались многие артисты театра и кино, в центре Москвы проходили одиночные пикеты, а петиция с требованием освободить Устинова за сутки собрала более 100 000 подписей.

На заседании 26 сентября прокурор заявил, что не оспаривает факт преступления, но считает приговор актеру чрезмерно жестким. По мнению прокуратуры, исправление осужденного возможно без его изоляции от общества, а суд первой инстанции не учел смягчающих обстоятельств. Адвокаты Устинова потребовали полностью оправдать их подзащитного. По мнению защиты, Тверской суд вынес незаконный и необоснованный приговор на основе противоречивых данных, которые не доказывают вины актера.

Пикеты за освобождение актера Павла Устинова

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Политика
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После жесткой посадки самолета Azur Air в Барнауле возбуждено уголовное дело

Ведомости
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Западно-Сибирское управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело после аварийной посадки Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air в аэропорту Барнаула, в результате которой пострадали 56 человек, один из них в больнице. Дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч.1 ст.263 УК РФ), сообщили в СКР.

Инцидент произошел 25 сентября в 21.21 по местному времени (14.21 мск). Самолет летел в Барнаул из вьетнамского города Камрань. На борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа. По данным Azur Air, на борту находился 331 человек. В МЧС сообщали, что у Boeing загорелась стойка шасси во время пробега по полосе. Самолет затормозил и остановился в конце ВПП, после чего экипаж начал немедленную эвакуацию пассажиров.

Экстренную посадку самолета сначала спутали с учениями МЧС, проходившими в городе 25 сентября, сообщал журналистам заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко. По его словам, сначала никто не поверил, что ситуация с посадкой реальная и что действительно необходимо принимать меры. Все службы сработали своевременно и эффективно, сказал он.

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Политика
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Суд отменил приговор бывшему губернатору Еврейской автономной области

Ведомости
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Суд Еврейской автономной области отменил приговор бывшему губернатору региона Александру Винникову, который в июле был приговорен к условному сроку за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Степана Гурского. Дело Винникова направлено на новое рассмотрение.

По словам защитника, решение первой инстанции было отменено как незаконное. Дело будет пересматривать тот же Биробиджанский районный суд, но в ином составе, добавил адвокат. Он отметил, что до пересмотра его подзащитный останется под подпиской о невыезде.

В отношении Винникова было возбуждено уголовное дело о подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями (ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 285 УК). Поводом послужили результаты проверок Федеральной службы безопасности и Федеральной антимонопольной службы. По версии следствия, в 2014–2015 гг. Винников вместе с заместителем начальника управления здравоохранения областного правительства и гендиректором местной компании склонил руководителя управления к закупкам на фиктивных торгах медицинского оборудования для онкологического диспансера по завышенной стоимости. Ущерб от их действий оценивается на сумму более 24 млн руб.

В середине июля Биробиджанский районный суд приговорил Винникова к четырем годам лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности на три года. Вину бывший губернатор не признал, его защита обжаловала приговор, попросив оправдать политика. Обвинение просило для Винникова четыре года колонии общего режима.

После того как экс-губернатору был вынесен приговор, Генпрокуратура обжаловала его, сочтя слишком мягким. Винников возглавлял Еврейскую автономную область с 2010 по 2015 г.

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Экономика
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Суд отменил начисления за выплату дивидендов в офшор впервые за пять лет

Ведомости
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Компания по бурению нефтегазовых скважин «КСА дойтаг дриллинг» (подрядчик консорциума Sakhalin Energу) оспорила доначисление почти 40 млн руб. налогов за выплату дивидендов в офшор, говорится в решении Арбитражного суда Сахалинской области. Первым на это обратил внимание РБК. Юристы называют случай исключительным, так как за последние пять лет дела, касающиеся получателя дохода при выплате дивидендов в офшорные юрисдикции, разрешались только в пользу налоговых органов.

«Бизнесу не удавалось доказать в суде, что работающие в таких юрисдикциях структуры не являются техническими компаниями, созданными для экономии на налогах», – сообщил РБК юрист практики разрешения споров КПМГ в России и СНГ Дмитрий Фомин.

Во время выездной проверки налоговая доначислила компании 39,7 млн руб. налогов и пени, говорится в решении суда. В 2014 г. компания перечислила 99% прибыли кипрской KCA Deutag Holding Ltd. на счет в британском банке HSBC. Чтобы избежать двойного налогообложения, с дивидендов был уплачен налог по льготной ставке 5% по соглашению с Кипром. Однако налоговая посчитала, что кипрскую фирму создали специально для налоговой выгоды и транзита средств в Великобританию, а фактическим получателем дохода была материнская KCA European Holding Ltd. в Великобритании, которой принадлежало 100% кипрской фирмы. Российской компании пересчитали налог под 10% по соглашению об избежании двойного налогообложения с Великобританией.

По данным компании, $9 млн полученных дивидендов кипрская компания заняла KCA Deutag Gmbh (Германия), с полученных за 2014–2017 гг. доходов по процентам компания заплатила налоги на Кипре. Расчеты показали, что если бы российская компания выдала заем напрямую, общая сумма налогов к уплате в России была бы меньше фактической. Утверждение о том, что компания была создана специально для налоговой выгоды, опровергли тем, что ее учредили в 2003 г. и она вела реальную предпринимательскую деятельность.

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Бизнес
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Обязательная маркировка молочной продукции начнется 1 июня 2020 года

Ведомости
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Обязательная электронная маркировка молочной продукции начнется в России 1 июня 2020 г., говорится в сообщении Министерства промышленности и торговли. Соответствующий проект распоряжения правительства был одобрен на заседании госкомиссии 25 сентября.

Вопрос о маркировке готовых молочных продуктов – например, молока и сливок в потребительской упаковке, йогурта, кефира и творога, – возник еще в 2018 г.: маркировка обсуждалась как альтернатива другой контрольной системе – электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». Эта система с июля 2018 г. отслеживает путь продуктов «от поля до прилавка» через сопроводительные документы – ветеринарные сертификаты. С июля 2018 г. система «Меркурий» уже стала обязательной для продукции животного происхождения, включая сырое молоко.

Премьер Дмитрий Медведев поддерживал цифровую маркировку готовой молочной продукции, рассказывали «Ведомостям» чиновники весной 2019 г. По их словам, премьер дал устное поручение интегрировать ее с системой «Меркурий». Речь о том, чтобы на этапе поставки сырья работал «Меркурий», а от завода – маркировка, пояснял федеральный чиновник.

Эксперимент по маркировке молочной продукции начался в России 15 июля и должен продлиться до 29 февраля 2020 г. Оператором пилотного проекта выступает Центр развития перспективных технологий.

Крупнейшие российские производители молочной продукции оценили затраты на внедрение новой системы маркировки их товаров более чем в 25 млрд руб. Такие деньги потребуются на покупку и установку принтеров для печати марок.

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Финансы
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Совкомбанк привлек кредит на $200 млн от международных банков

Ведомости
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Совкомбанк подписал соглашение о привлечении у группы международных банков дебютного синдицированного кредита на $200 млн сроком на один год под 1.7% годовых, говорится в сообщении банка. Эти деньги направят на финансирование торговых операций и общекорпоративные цели.

Ведущими организаторами стали Citibank, N.A., London branch, ООО «Эйч-эс-би-си банк (РР)», «Инг банк», Росбанк и Commerzbank AG. Координатор и агент по сделке – «Инг банк». По словам председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева, кредит стал важной вехой в расширении международных операций банка, демонстрирующей уровень доверия со стороны крупнейших международных банков, высокую оценку бизнес-модели и достигнутых результатов.

Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов указывает, что Совкомбанк – один из немногих банков, показывающих высокую операционную эффективность, в том числе вследствие успешной работы по диверсификации бизнеса в последние годы. По его словам, успехи отметили инвесторы – суверенные фонды, вошедшие в капитал банка в 2018 г. Поэтому подобное размещение позитивно отразится на кредитной истории банка, которую необходимо формировать для дальнейшего роста, в том числе путем привлечения средств крупных международных инвесторов, сказал Коршунов. Эксперт отметил, что способ размещения привлеченных средств будет во многом завесить от их срочности. «Если это история до двух лет, то, скорее всего, большая часть валютного синдицированного кредита будет направлена банком на покупку евробондов либо кредитование корпоративных клиентов, занимающихся импортно-экспортной деятельностью», – сообщил Коршунов.

Политика
Новости

Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым в Нью-Йорке

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о короткой беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым «на полях» 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает «Интерфакс». По словам украинского президента, беседа была посвящена двусторонним отношениям.

«Господин Лавров подошел ко мне, сказал, что хочет познакомиться. Сказал, что они (Россия) очень хотят, чтобы закончилась война на Донбассе, и поздравил меня с обменом (заключенными)», – уточнил он на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Президент Украины отметил, что согласился с желанием Лаврова. «Это наша страна, это наша земля, если вы (Россия) готовы, хорошо, давайте закончим войну, отдадим нам наши территории, обменяем людей», – пересказал украинский президент свой ответ российскому министру. Зеленский добавил, что беседа была короткой и состоялась, пока политики стояли в очереди.

О коротком разговоре между Зеленским и Лавровым накануне, 25 сентября, рассказал дипломатический источник «Интерфакса». Источник агентства в офисе президента Украины уточнил, что стороны обсудили подготовку встречи в «нормандском формате».

Экономика
Новости

Минфин опубликовал проект бюджета на ближайшие три года

Ведомости
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Профицит федерального бюджета в 2020 г. составит 0,9 трлн руб., в 2021 г. – 0,6 трлн руб., а в 2022 г. – 0,3 трлн руб., говорится в проекте бюджета на 2020 г. и на плановый период 2021–2022 гг.

Расходы в 2020 г. вырастут на 500 млрд руб. по сравнению с текущей версией трехлетнего бюджета – до 19,5 трлн руб. По отношению к 2019 г. расходы возрастают на 1,2 трлн руб., их доля в ВВП увеличится на 0,5 п. п. до 17,3%. Расходы продолжат расти и дальше – до 21,8 трлн руб. к 2022 г., но отношение к ВВП после 2020 г. начнет снижаться. В процентах к ВВП после 2020 г. будет замедление (16,9% в 2021 и 2022 гг.).

Последний раз такой сильный стимул за два года (2019–2020 гг. на 1,2 п. п.) бюджет предоставлял экономике в 2008–2009 гг., но сейчас это структурный стимул, который «никуда не денется через несколько лет», говорил ранее «Ведомостям» чиновник Минфина.

Согласно документу, доходы федерального бюджета в 2020 г. составят 20,4 трлн руб., в 2021 г. – 21,2 трлн руб., в 2022 г. – 22 трлн руб.

Минфин заложил в проект федерального бюджета прогноз по инфляции на 2020 г. на уровне 3% в годовом выражении.

Политика
Новости

Лавров предложил возобновить прямые рейсы с Грузией

Ведомости
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Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией стало бы правильным решением, так как большинство грузинских граждан осознало контрпродуктивность антироссийских провокаций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту».

«Я бы эти полеты, наверное, вернул. Мне кажется, что это будет правильно после того, как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте», – пояснил Лавров. Он добавил, что всегда выступал за дружбу с Грузией.

Отношения между Россией и Грузией обострились после июньских беспорядков в Тбилиси, вызванных визитом российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия (МАП). Президент МАП – депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Его грузинская оппозиция ранее обвинила в поездке в Абхазию и требовала не пускать в страну. Местом проведения ассамблеи 20 июня стал зал заседаний парламента Грузии. В начале сессии Гаврилов занял место председателя, что не понравилось грузинской парламентской оппозиции. В результате оппозиционеры сорвали мероприятие.

В ответ российские власти с 8 июля запретили российским и грузинским авиакомпаниям выполнять прямые рейсы между двумя странами. Туроператорам и турагентам рекомендовали воздержаться от продаж туров в Грузию. До введения санкций на рынке авиаперевозок Грузии работали более 40 авиакомпаний, в том числе восемь российских.

Политика
Новости

Минюст США не нашел нарушений в расшифровке разговора между Трампом и Зеленским

Ведомости
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Минюст США не нашел нарушений закона в расшифровке июльского разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Об этом говорится в заявлении официального представителя ведомства Керри Кьюпек, передает CBS News.

По его словам, криминальное подразделение Минюста проанализировало расшифровку на предмет возможных нарушений федерального законодательства о финансировании предвыборных кампаний. «Никаких дальнейших действий не требовалось. Все имеющие отношение к делу звенья министерства согласились со сделанным выводом, и министерство закрыло этот вопрос», – подчеркнул Кьюпек.

В другом заявлении представитель Минюста заявил, что руководитель ведомства не разговаривал с Трампом по поводу расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Разговор между Трампом и Зеленским, который прошел 25 июля, оказался в центре скандала. Американского лидера заподозрили в том, что во время беседы он пытался надавить на Зеленского, чтобы тот содействовал адвокату Трампа Рудольфу Джулиани в запуске расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена, который является фаворитом текущей предвыборной гонки от демократической партии. Байден-старший был вице-президентом при Бараке Обаме и среди прочего отвечал за связи с Украиной, а его сын занимал пост в совете директоров украинского газового холдинга Burisma.

Белый дом опубликовал расшифровку 25 сентября. Во время разговора Трамп упоминал Байдена, и Зеленский пообещал, что новый генпрокурор Украины изучит эту ситуацию.

Из-за разговора Трампа и Зеленского спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси 25 сентября объявила о начале процедуры импичмента американского президента. Она отметила, что поведение Трампа во время разговора с украинским президентом – это нарушение конституционных обязанностей главы государства.

Экономика
Новости

МВФ назвал своего нового директора-распорядителя

Ведомости
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Новым директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) стала Кристалина Георгиева. Об этом говорится в сообщении МВФ. Она вступает в должность с 1 октября и пробудет на посту пять лет – до 2024 г.

«Это огромная ответственность – быть у руля МВФ в то время, когда глобальный экономический рост продолжает разочаровывать, когда сохраняется торговая напряженность, а долг находится на исторически высоком уровне», – отметила Георгиева в своем обращении к исполнительному совету фонда.

Она подчеркнула, что первоочередная задача – помочь странам свести к минимуму риск кризисов и подготовиться к преодолению спадов. Но, добавила новый директор-распорядитель, не нужно упускать из виду и долгосрочную цель – поддержание разумной денежно-кредитной, налогово-бюджетной и структурной политики.

Георгиева родилась в Софии (Болгария) в 1953 г., имеет кандидатскую степень по экономике и степень магистра по политэкономии и социологии Университета национальной и мировой экономики Софии, где с 1977 по 1991 г. занимала должность доцента. С 1993 г. она работала во Всемирном банке, а затем, с 2010 г., – в Еврокомиссии. В 2017 г. она вернулась во Всемирный банк на должность исполнительного директора.

Предыдущим директором-распорядителем МВФ была Кристин Лагард. Она должна была пробыть на этой должности до 2021 г., поскольку в 2016 г. была переизбрана на второй пятилетний срок. Однако в этом году Лагард выдвинули на должность президента ЕЦБ.

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