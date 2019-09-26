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«Новатэк» договорился с японскими компаниями о новых СПГ-терминалах

«Новатэк» заключил соглашение о сотрудничестве с японской транспортной компанией Mitsui O.S.K. Lines (MOL) и Японским банком для международного сотрудничества (JBIC). Об этом говорится в сообщении российской нефтегазовой компании.

По его условиям, стороны будут совместно реализовывать проекты по строительству перегрузочных комплексов для сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке и в Мурманской области. Соглашение предполагает финансирование со стороны японских компаний и приобретение ими долей в СПГ-терминалах «Новатэка».

Ранее российская компания начала сотрудничать с японскими компаниями в рамках проектов «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ – 2», напомнил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, слова которого приводятся в сообщении. «Мы видим огромный потенциал для реализации новых совместных проектов», – заявил он. По его словам, строительство СПГ-терминалов на Камчатке и в Мурманске позволит сделать более эффективными поставки СПГ с Ямала и Гыдана на ключевые рынки, включая Японию. Михельсон рассчитывает, что окончательные договоренности по этим проектам будут достигнуты до конца года.

В конце июня «Новатэк» продал 10%-ную долю в «Арктик СПГ – 2» консорциуму японских компаний Mitsui и Jogmec. В соответствии с подписанным соглашением японские компании будут на долгосрочной основе приобретать у завода около 2 млн т СПГ в год. Япония является крупнейшим в мире потребителем СПГ. Также 10%-ные доли в проекте «Арктик СПГ – 2» были проданы французской Total и китайским корпорациям CNODC и CNOOC.

«Новатэк» – крупнейший независимый производитель природного газа в России. Он занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. В 2017 г. компания вышла на международный рынок.