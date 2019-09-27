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В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» газопровода Opal

Ведомости
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Гендиректор польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк в рамках 5-го Всепольского экономического форума, состоявшегося в Седльце, заявил, что ограничение доступа «Газпрома» к газопроводу Opal спасло Польшу от перебоев в поставках газа. Об этом сообщает портал Biznes Alert.

По мнению Вожняка, если бы российской компании не ограничили доступ к Opal, на юго-востоке Польши не хватило бы газа. «Это привело бы к трагическим перебоям в поставках газа, которые недопустимы для нашей газотранспортной системы и потребителей», — пояснил Вожняк. Он отметил, что недостающие объемы топлива теперь будут поступать в страну через украинскую территорию.

С 2013 г. российская компания пользовалась только 50% мощностей Opal. В 2016 г. Еврокомиссия расширила доступ «Газпрома» к газопроводу, но в сентябре Европейский суд запретил «Газпрому» использовать газопровод Opal на полную мощность. Теперь «Газпром» вновь может бронировать лишь половину транзитной мощности газопровода.

Поставки по Opal российская компания снизила с 14 сентября, при этом слегка увеличив прокачку газа через газопровод Nel, который тоже принимает газ из «Северного потока», но обладает меньшей мощностью по сравнению с Opal. «Газпром» также начал увеличивать транзит газа через Украину.

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Политика
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МИД назвал безрассудством новые санкции США против России

Ведомости
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МИД России назвал безрассудством новые антироссийские санкции, которые США ввели за доставку в Сирию авиационного топлива. Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства. «Американские инициаторы санкционного давления на Россию не добились никакого результата. На этот раз, можно сказать, превзошли себя в собственном безрассудстве», — подчеркнули в российским МИД.

В министерстве подчеркнули, что Воздушно-космические силы (ВКС) России с 2015 г. помогают Сирии бороться с террористами. Санкции против российских компаний, которые поставляют топливо в Сирию, обусловлены стремлением Вашингтона помешать полному уничтожению террористов, уверены в МИД России.

Санкции, которые ввел Вашингтон, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 г., отметили в ведомстве.

Администрация США накануне, 26 сентября, внесла в черные списки пять судов, одну фирму и трех физических лиц за поставки топлива в Сирию для Вооруженных сил России. Под санкции попали россияне Илья Логинов, Иван Окороков, Карен Степанян. По данным минфина США, все они – сотрудники транспортно-логистического холдинга «Совфрахт», который уже попал под ограничительные меры в 2016 г. Под санкциями также оказалось ООО «Маритайм ассистанс» и пять судов, которые, по данным минфина США, принадлежат судоходной компании «Транспетрочарт».

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Политика
Новости

Батурина вышла из правления благотворительного фонда мэрии Лондона

Ведомости
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Самая богатая женщина России, президент компании Inteco Management Елена Батурина вышла из состава попечителей правления благотворительной организации мэрии Лондона, сообщает The Times.

Издание пишет, что Батурина установила контакты с мэрией Лондона, когда должность мэра занимал нынешний премьер-министр Борис Джонсон. В 2016 г. на пост мэра столицы Великобритании был избран Садик Хан. В тот же период администрация Большого Лондона получила грант в размере £138 000 (около $170 000) от фонда Батуриной Be Open. Они должны были пойти в фонд мэра Лондона на повышение социальной мобильности и финансирование образовательных программ.

На должность члена правления Батурина была назначена в декабре 2017 г., но покинула этот пост после того, как занимающийся расследованиями сайт Finance Uncovered призвал начать судебное преследование в связи с предполагаемым отмыванием денег руководством фонда Батуриной. Речь идет о члене совета директоров Be Open Доминго Плазасе Руисе. Как указывает The Times, в 2015 г. его обвинили в налоговых преступлениях и отмывании денег в Испании. Расследование того дела не завершено.

«Ситуация с главой Be Open стала для нас новой информацией, и мы приняли меры», – заявили в пресс-службе мэрии Лондона. По данным пресс-службы, Батурина покинула пост по взаимному соглашению.

Состояние Батуриной оценивается российским Forbes в $1,2 млрд.

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Технологии
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Amazon разрабатывает законы для технологии распознавания лиц

Ведомости
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Amazon разрабатывает законы для технологии по распознаванию лиц. Об этом рассказал гендиректор компании Джефф Безос на ежегодной презентации в Сиэттле, передает Vox.

«Наша команда по государственной политике работает над регулированием распознавания лиц. Регулирование этой области имеет смысл», – подчеркнул он. По его словам, эти документы Amazon планирует передать федеральным властям. Деталей о разрабатываемых законах он не рассказал.

В 2016 г. подразделение Amazon Web Services представило Rekognition. Это система, которая, используя искусственный интеллект, может быстро – в реальном времени – идентифицировать людей. Она сопоставляет фотографию с фотографиями в различных базах данных, в частности базе данных преступников.

Сотни сотрудников Amazon, а также правозащитники и политики критиковали компанию за то, что она пытается продать Rekognition, в частности, правоохранительным органам. По их мнению, система может работать с ошибками.

В июле прошлого года американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) провел эксперимент с Rekognition. Он загрузил снимки всех американских конгрессменов – 535 человек – и сопоставил их при помощи системы Amazon с базой задержанных людей. Хотя в базе не было конгрессменов, 28 из них были причислены к преступникам.

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Бизнес
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Котировки Beyond Meat выросли на 10% после объявления сделки с McDonald's

Ведомости
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Котировки производителя растительного мяса Beyond Meat выросли после объявления сделки с сетью McDonald’s, свидетельствуют данные американской биржи NASDAQ. К 13.38 (20.38 мск) по местному времени цена одной акции Beyond Meat достигала $153,73 (+11,3%).

Ранее в четверг, 26 сентября, компании объявили, что в Канаде McDonald's запустит тестовые продажи бургера с котлетой из растительного мяса Beyond Meat. Эксперимент начнется на юго-западе канадской провинции Онтарио. Он стартует 30 сентября и продлится 12 недель.

Beyond Meat основана в 2009 г. в США. Компания производит аналоги мяса из растительных ингредиентов, к примеру изолята горохового белка и кокосового масла. В мае стартап провел IPO, среди его инвесторов – Билл Гейтс, Леонардо Ди Каприо, сооснователь Twitter Биз Стоун.

Некоторые сети уже запустили блюда с растительным мясом Beyond Meat в России. Об этом объявляли «Теремок» и Pizza Hut.

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Технологии
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РБК: внедрением систем «суверенного рунета» займется бывший руководитель Nokia в России

Ведомости
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Бывший руководитель Nokia в России и бывший заместитель министра связи Рашид Исмаилов возглавил компанию, которая будет заниматься внедрением систем фильтрации трафика в рамках закона о «суверенном рунете», сообщает РБК.

По словам топ-менеджера одного из операторов связи, в рамках пилотного проекта, который реализует ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ, находится в ведении Роскомнадзора), до конца 2019 г. планируется покрыть системами фильтрации трафика весь Уральский федеральный округ. Поставлять и внедрять эти системы будет компания «Данные – центра обработки и автоматизации» (ДЦОА), отметил собеседник издания. Оборудование в свою очередь разработано компанией «РДП.РУ». Эту информацию подтвердил источник РБК, участвующий в пилоте.

ДЦОА, как свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса», была зарегистрирована в ноябре 2018 г. Ее основной вид деятельности – разработка компьютерного программного обеспечения. Гендиректор – Исмаил Рашид Рустам Оглы. ФИО и ИНН полностью совпадают с данными бывшего руководителя Nokia в России. Он не ответил на звонки и сообщения РБК. Директор по коммуникациям ДЦОА Дмитрий Захаров не предоставил РБК комментарий на момент публикации.

24 сентября руководитель Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что с конца сентября в течение нескольких недель будет тестироваться оборудование для «суверенного рунета» на сетях операторов связи. На вопрос, затронет ли эксперимент всю Россию, он ответил, что тестирование пройдет в одном из регионов.

Законопроект о суверенном интернете был внесен в Госдуму в декабре 2018 г. сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой и депутатом Андреем Луговым. Документ наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации интернет-трафика российских операторов и контролировать их соблюдение. Также Роскомнадзор будет следить за тем, чтобы через зарубежные узлы связи транзитом проходил минимум внутрироссийского трафика. Управлять сетями в критических ситуациях должен будет специальный центр, созданный в подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службе.

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Политика
Новости

МЧС подтвердило запрет курения на балконах

Ведомости
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МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов. Об этом сообщила «РИА Новости» представитель пресс-службы министерства. «Запрет касается курения на балконах», – сказала она.

Ранее на официальном портале правовых актов было опубликовано постановление правительства, по которому в правила противопожарного режима в России вносятся поправки. Одна из них вводит норму, гласящую: «Запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц».

МЧС России уточняло ТАСС, что ответственность за нарушение новой нормы предусмотрена ст. 20.4 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение требований пожарной безопасности). В частности, по ней нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее пожар и повреждение чужого имущества, наказывается штрафом, который для физических лиц составляет от 4000 до 5000 руб.

Новые правила должны вступить в силу с 1 октября.

Технологии
Новости

Роскомнадзор обвинил Mercedes-Benz и Sony в нарушении обработки данных россиян

Ведомости
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Роскомнадзор по итогам плановых проверок выявил, что российские представительства компаний Mercedes-Benz, Sony и Huawei допускали нарушения при работе с персональными данными россиян, говорится в сообщении ведомства.

Все три указанные компании локализовали в России базы с персональными данными россиян, отмечает Роскомнадзор. «В отдельных случаях сотрудники Роскомнадзора выявили нарушения условий обработки и уничтожения персональных данных, а также факты использования согласий граждан, не соответствующих установленным требованиям», – отмечается в сообщении. Компании должны устранить нарушения.

Как пояснил «Ведомостям» пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, выявленные нарушения являются системными. «Мы акцентируем на них внимание, потому что, видимо, юристы иностранных компаний понимают закон иначе, нежели регулятор», – подчеркнул он. По словам Ампелонского, в целом обнаруженные ошибки не привели к фактическому нарушению прав граждан.

Политика
Новости

Администрацию Элисты возглавил бывший лидер самопровозглашенной ДНР

Ведомости
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Бывший исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Трапезников избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы города, сообщается на сайте администрации Элисты.

РБК со ссылкой на близкий к Кремлю источник пишет, что кандидатуру Трапезникова главе Калмыкии Бату Хасикову предложил помощник российского президента Владислав Сурков.

Трапезников родился 12 апреля 1981 г. в Краснодаре. Как сообщается в его биографии на сайте администрации Элисты, в 2004 г. он окончил Донбасскую государственную академию строительства и архитектуры, в 2005 г. стал выпускником Донецкого государственного университета управления. В 2017 г. окончил обучение в магистратуре сразу двух вузов – Донецкой академии управлении и госслужбы и Кабардино-Балкарского государственного университета им. Бербекова в Нальчике.

В начале 2000-х Трапезников работал в Донецке менеджером футбольного клуба «Шахтер», потом занимался бизнесом. С 2016 г. Трапезников был председателем совета министров ДНР. Он стал исполняющим обязанности главы самопровозглашенной ДНР 31 августа 2018 г. после того, как во время взрыва в Донецке погиб лидер самопровозглашенной республики Александр Захарченко. Через неделю Трапезникова сменил Денис Пушилин, который до сих пор руководит самопровозглашенной ДНР. Трапезников поддержал его назначение.

Финансы
Новости

Орешкин рассказал подробности своего выступления на собрании инвесторов Baring Vostok

Ведомости
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Министр экономического развития Максим Орешкин говорил с участниками собрания инвесторов Baring Vostok про инвестиционный климат. Об этом он сам рассказал Forbes.

По его словам, обсуждалось развитие российской экономики, был вопрос и про уголовное дело против основателя Baring Vostok Майкла Калви. «Изложил открыто свою позицию. Она ничем не отличается от озвученной мною ранее», – подчеркнул Орешкин.

Как рассказал Forbes близкий к Baring Vostok источник, Орешкина на собрание пригласили представители фонда. Никого из чиновников больше не звали.

Один из участников встречи сказал, что министр, в частности, обозначил основные проблемные зоны для инвестиций в России и представил свое видение того, что правительство хочет делать для улучшения ситуации для инвесторов. «Сказал, что есть определенный оптимизм: приходите и инвестируйте», – добавил собеседник.

Еще один присутствовавший на встрече источник отметил, что Орешкин общался с инвесторами «на великолепном английском». Инвесторы, присутствовавшие на собрании, не задавали вопросов министру, рассказал собеседник. По его словам, вместо них к руководителю ведомства обращалась старший партнер Baring Vostok Елена Ивашенцева.

О том, что Орешкин посетил собрание инвесторов Baring Vostok, ранее сообщил РБК. Представитель фонда это подтвердил.

Калви не присутствовал на собрании впервые за 25 лет. Защита просила Следственный комитет отпустить его на это мероприятие. Но ведомство отказало.

Политика
Новости

США ввели санкции против трех россиян и пяти российских судов

Ведомости
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Минфин США ввел ограничительные меры против трех россиян, а также российской компании и пяти судов из-за нарушений санкционного режима против Сирии. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

Под санкции попали россияне Илья Логинов, Иван Окороков, Карен Степанян. По данным минфина США, все они – сотрудники транспортно-логистического холдинга «Совфрахт», который уже попал под ограничительные меры в 2016 г. Под санкциями также оказалось ООО «Маритайм ассистанс» и пять судов, которые, по данным минфина США, принадлежат судоходной компании «Транспетрочарт».

Как пояснило американское ведомство, санкции введены из-за «схемы по обходу санкций, которая предполагала доставку авиатоплива российским силам, действующим в Сирии». ООО «Маритайм ассистанс» – подставная фирма, связанная с «Совфрахтом», отметил минфин США, а трое россиян, которые попали под санкции, организовали указанную схему.

Минюст США ранее предъявил обвинения Логинову, Окорокову, Степаняну и еще двум россиянам – Алексею Конкову и Людмиле Шмельковой. Все они, отмечало ведомство, – сотрудники «Совфрахта», которые в обход санкций поставляли авиатопливо в Сирию. Также обвинения были предъявлены трем сирийцам.

Санкции США против компании «Совфрахт» вошли в пакет ограничительных мер, которые были введены в сентябре 2016 г. Причиной стала ее работа в Крыму.

Политика
Новости

Задержавшие Голунова экс-полицейские обратились в суд для восстановления на службе

Ведомости
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Трое бывших полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова по делу о наркотиках, подали в суд иски с требованием восстановить их на службе в МВД. Информация об этом размещена в картотеке судебных дел.

Иски подали полковник Андрей Щиров, сержант Роман Феофанов и оперативник Максим Уметбаев. Щиров и Феофанов просят суд признать приказ об увольнении недействительным и восстановить их на службе, в деле Уметбаева в графе «Категория дела» говорится: «иные споры по делам о восстановлении на госслужбе». Ответчиками по всем искам являются столичное управление МВД и УВД по ЗАО Москвы.

Первое судебное заседание по иску Феофанова прошло 25 сентября, перед этим 11 сентября была проведена беседа, отмечается в материалах дела. По делам Щирова и Уметбаева заседания еще не проходили. У Щирова назначена беседа на 2 октября, с Уметбаевым беседа прошла 27 сентября.

В пресс-службе Мосгорсуда «МБХ медиа» рассказали, что дело имеет гриф «секретно» и рассматривается в закрытом режиме.

Голунова задержали 6 июня, его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Позже журналист рассказал, что сотрудники полиции избили его, в отделении УВД по ЗАО Москвы его заставили раздеться догола для досмотра и пытались снять отпечатки пальцев. Ему не разрешали позвонить адвокату или предупредить родственников о задержании. Адвокат у Голунова появился только через 15 часов после задержания. Через пять дней обвинения с Голунова были сняты из-за недоказанности его участия в совершении преступления. 13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин. Позже в интервью телеведущей Ксении Собчак Голунов заявил, что был избит полицейским Максимом Уметбаевым. Тот два раза ударил его кулаком в висок, а потом наступил ногой на грудь.

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