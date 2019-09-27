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В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» газопровода Opal

Гендиректор польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк в рамках 5-го Всепольского экономического форума, состоявшегося в Седльце, заявил, что ограничение доступа «Газпрома» к газопроводу Opal спасло Польшу от перебоев в поставках газа. Об этом сообщает портал Biznes Alert.

По мнению Вожняка, если бы российской компании не ограничили доступ к Opal, на юго-востоке Польши не хватило бы газа. «Это привело бы к трагическим перебоям в поставках газа, которые недопустимы для нашей газотранспортной системы и потребителей», — пояснил Вожняк. Он отметил, что недостающие объемы топлива теперь будут поступать в страну через украинскую территорию.

С 2013 г. российская компания пользовалась только 50% мощностей Opal. В 2016 г. Еврокомиссия расширила доступ «Газпрома» к газопроводу, но в сентябре Европейский суд запретил «Газпрому» использовать газопровод Opal на полную мощность. Теперь «Газпром» вновь может бронировать лишь половину транзитной мощности газопровода.

Поставки по Opal российская компания снизила с 14 сентября, при этом слегка увеличив прокачку газа через газопровод Nel, который тоже принимает газ из «Северного потока», но обладает меньшей мощностью по сравнению с Opal. «Газпром» также начал увеличивать транзит газа через Украину.