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Совладелец «Первого канала» и СТС займется анимацией

Национальная медиа группа (НМГ), владеющая долями «Первого канала», РЕН ТВ, «Пятого канала» и СТС, впервые проинвестирует проект анимационного мультсериала, сообщает РБК со ссылкой на представителя «НМГ студии».

«НМГ студию» создали год назад для инвестиций в кинопроизводство. Она профинансирует мультсериал «Лекс и Плу», заказанный телеканалом СТС у «Метрафильмса». Это история про лиса и енота, которые работают таксистами в космосе. В первом сезоне будет 26 серий по 11 минут каждая, все выполнены в 2D-анимации.

Информацию о сотрудничестве сторон подтвердил генпродюсер «Метрафильмса» Артем Васильев. Его компания займется контентом, а «НМГ студия» оплатит производство, займется продажей прав на показы мультсериала за границей, а также лицензированием товаров. «Метрафильмс» получит процент с продаж, уточнил Васильев. По его словам, НМГ планирует активно развиваться в направлении анимации.

Объем инвестиций не раскрывается. Производство одной минуты такого мультфильма оценивается в 300 000–320 000 руб., сказал РБК менеджер одной из киностудий. Девелопмент проекта оценивается примерно в 3 млн руб. Исходя из этих данных, первый сезон мультсериала может обойтись «НМГ студии» в 89–94,5 млн руб.

Холдинг «СТС Медиа», ставший в конце 2018 г. частью НМГ, уже инвестировал в проекты «Метрафильмса». Он заказывал производство мультсериала «Три кота», который идет в эфире СТС. Сейчас права на «Трех котов» принадлежат НМГ. Это один из самых популярных в России анимационных брендов. В июле мультсериал собрал 1,5 млрд просмотров на YouTube.