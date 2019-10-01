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Суд признал законным решение ФАС по жалобе «Роснефти» на терминал «Лукойла»

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении стоимости перевалки Варандейского терминала (принадлежит «Лукойлу»), следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Таким образом, апелляционный суд удовлетворил жалобу ФАС и отменил решение Арбитражного суда Москвы, вынесенное в августе в пользу компании. «Отменить решение суда полностью и принять по делу новый судебный акт», – говорится в карточке дела. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме, поэтому доводы сторон неизвестны. Судебные акты также не публикуются.

ФАС возбудила административное дело против «Лукойла» из-за жалоб на цену перевалки на терминале «Варандей» в декабре 2018 г. «Роснефть» жаловалась ведомству, что цены на перевалку экономически не обоснованы, а сам «Лукойл» пользуется доминирующим положением. Через терминал «Варандей» обе компании поставляют всю нефть с совместного проекта «Требса и Титова» (добыча в 2017 г. – 1,9 млн т). Месторождением владеет «Башнефть-полюс», в котором «Роснефть» после покупки «Башнефти» контролирует 74,9%, «Лукойл» – 25,1%.

В марте ФАС приняла решение в пользу «Роснефти», «Лукойл» его обжаловал. «Клиенту всегда что-то не нравится», – комментировал дело ФАС совладелец и президент «Лукойла» Вагит Алекперов. «Они [ФАС] давно ведут расследование, бога ради. У нас есть терминал, есть клиент. Клиенту всегда что-то не нравится, он вправе обжаловать», – говорил он. В августе Арбитражный суд Москвы признал недействительным решение ФАС.