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Власти Мордовии выставили на продажу акции оператора аэропорта Саранска

Правительство Мордовии выставило на продажу акции оператора аэропорта Саранска — АО «Авиалинии Мордовии», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора компании Александра Кистайкина. По его словам, приватизация оператора положительно повлияет на развитию предприятия, в частности, ускорит создание постоянного пограничного пункта пропуска, позволяющего аэропорту принимать международные рейсы.

«В настоящее время 100% акций общества "Авиалинии Мордовии", которое является оператором аэродрома Саранска, принадлежат правительству республики», — уточнил Кистайкин. По его словам, на продажу выставлены 114 379 обыкновенных акций оператора. Начальная цена — около 145,5 млн руб. Согласно условиям конкурса, покупатель должен будет сохранить не менее 250 рабочих мест в компании в течение года с момента заключения договора.

Аэропорт Саранска в 2017 г. закрыли на реконструкцию. К чемпионату мира по футболу 2018 г. на территории аэропорта построили новый терминал площадью около 7 000 кв. метров, реконструировали взлетно-посадочную полосу, увеличили перроны и количество мест стоянок для самолетов. Сейчас из аэропорта выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Екатеринбург.