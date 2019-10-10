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Мединский предложил сдавать книжным магазинам помещения по цене от рубля

Правительство утвердило внесение в Госдуму законопроекта о предоставлении льготной аренды книжным магазинам, сообщил министр культуры Владимир Мединский. Документ предлагает разрешить библиотекам, музеям и другим учреждениям культуры сдавать свободные помещения под книжные магазины по низкой цене.

Льготные ставки аренды, по предложению Минкультуры, будут определять региональные или федеральные власти. По мнению Мединского, льготная аренда должна начинаться от 1 руб.

Такая мера позволит увеличить в России число книжных магазинов и снизить цены на книги, рассчитывает министр. Сейчас, по его словам, ситуация с книгораспространением в стране трагичная: в России около 1000 книжных магазинов, что в семь раз меньше, чем было в РСФСР в советские времена. Москва в два-три раза уступает Парижу, Мадриду и Риму и в десять раз Мельбурну по числу книжных магазинов в расчете на каждые 100 000 человек, проживающих в городе.

Такая ситуация, по мнению Мединского, сложилась из-за того, что книжные магазины в России являются субъектами рынка и у них нет льгот в отличие от мировой практики. «Они конкурируют на рынке аренды с алкомаркетами, сетевыми продуктовыми магазинами и автосалонами. И конечно в таких условиях никаких шансов выжить у них нет», — цитирует министра «Интерфакс».

Мединский уточнил, что законопроект о льготной аренде касается книжных магазинов, которые занимаются только продажей книг и журналов, без сопутствующих товаров — например, сувениров и канцелярии.