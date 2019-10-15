«Аэроэкспресс» запускает автобусы к терминалу B «Шереметьево»
«Аэроэкспресс» запускает автобусный маршрут от станции метро «Ховрино» в терминал В аэропорта «Шереметьево», говорится в сообщении на сайте компании. Время в пути составит 20 минут, Проезд будет стоить 150 руб. в одну сторону. Автобусы будут ходить с 7.30 до 21.00 каждые 15 минут.
Сейчас поездами «Аэроэкспресса» от Белорусского вокзала можно добраться только до южного комплекса «Шереметьево», где расположены терминалы D, E и F. От терминала B и строящегося C1 они отделены летным полем. До терминала В (отсюда выполняет внутрироссийские рейсы «Аэрофлот») можно проехать на поезде по тоннелю под летным полем, на автобусе или автомобиле. Железную дорогу в северный комплекс РЖД построит только к началу 2022 г.
«Ховрино» – конечная станция зеленой ветки. Она расположена на севере Москвы в 1 км от МКАД и в 2,5 км от начала платной автодороги М11 Москва – Санкт-Петербург, проходящей мимо «Шереметьево». До терминала B расстояние – 19 км.