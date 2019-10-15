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«Аэроэкспресс» запускает автобусы к терминалу B «Шереметьево»

Ведомости
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«Аэроэкспресс» запускает автобусный маршрут от станции метро «Ховрино» в терминал В аэропорта «Шереметьево», говорится в сообщении на сайте компании. Время в пути составит 20 минут, Проезд будет стоить 150 руб. в одну сторону. Автобусы будут ходить с 7.30 до 21.00 каждые 15 минут.

Сейчас поездами «Аэроэкспресса» от Белорусского вокзала можно добраться только до южного комплекса «Шереметьево», где расположены терминалы D, E и F. От терминала B и строящегося C1 они отделены летным полем. До терминала В (отсюда выполняет внутрироссийские рейсы «Аэрофлот») можно проехать на поезде по тоннелю под летным полем, на автобусе или автомобиле. Железную дорогу в северный комплекс РЖД построит только к началу 2022 г.

«Ховрино» – конечная станция зеленой ветки. Она расположена на севере Москвы в 1 км от МКАД и в 2,5 км от начала платной автодороги М11 Москва – Санкт-Петербург, проходящей мимо «Шереметьево». До терминала B расстояние – 19 км.

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Отношение россиян к Украине резко улучшилось после избрания Зеленского

Ведомости
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Отношение россиян к Украине улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России незначительно ухудшилось, сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование «Левада-центра» и Киевского международного института социологии (КМИС). При этом в обеих странах большинство опрошенных позитивно относятся к соседней стране. Граждане обеих стран также уверены, что оба государства должны быть независимыми и дружественными, то есть с открытыми границами, без виз и таможен.

По данным исследования, с февраля по сентябрь этого года в полтора раза увеличилась доля россиян, положительно относящихся к Украине. В частности, 56% россиян заявили о «хорошем отношении» (47% в основном хорошо и 9% очень хорошо). Это максимальный показатель с апреля 2014 г. В сентябре 2013 г. к Украине хорошо относились 69% респондентов, в марте 2014 г. из-за событий на юго-востоке Украины и после присоединения Крыма этот показатель был на уровне 52%. Избрание Владимира Зеленского президентом Украины в апреле 2019 г., а также обмен удерживаемыми лицами положительно повлияли на мнение россиян об Украине, считает социолог «Левада-центра» Карина Пипия. По ее мнению, во время президентских выборов на Украине симпатии россиян были на стороне Зеленского, так как с ними связывались надежды на улучшение отношений между странами.

В свою очередь отношение украинцев к России с февраля по сентябрь этого года незначительно ухудшилось. Если в феврале хорошо к России относились 57% украинцев (15% очень хорошо и 42% в основном хорошо), то в сентябре этот показатель был на уровне 54% (16% очень хорошо и 38% в основном хорошо). Делать вывод о реальном ухудшении отношения украинцев к России нельзя, так как эти изменения находятся в пределах допустимой погрешности (3–3,5%), считает гендиректор КМИС Владимир Паниотто.

«Левада-центр» проводил опросы в России с 26 сентября по 2 октября методом личного интервью. Всего было опрошено 1601 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 50 регионах. КМИС проводил всеукраинский опрос с 6 по 16 сентября. Интервью было взято у 2035 респондентов в 110 населенных пунктах всех регионов Украины за исключением Крыма и не подконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой областей.

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РЖД оштрафовали за ненадлежащее состояние переездов в Сибири

Ведомости
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Мировой судья Мещанского района Москвы по постановлению Новосибирского транспортного прокурора оштрафовал РЖД на 200 000 руб. за ненадлежащее содержание железнодорожных переездов, сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, нарушения нашли на Инской дистанции пути, где на трех железнодорожных переездах общего пользования, в том числе пересекающего Бердское шоссе, не соблюдались требования безопасности. В частности, не соответствовали требованиям дорожное покрытие, сигнальные знаки, освещение и разметка. Прокуратура внесла представление начальнику Инской дистанции, после этого все нарушения устранили.

В сентябре РБК со ссылкой на источники сообщал, что РЖД в 2019 г. перенесет около 100 млрд руб. инвестиций с инфраструктурных проектов на другие цели. Такое решение принято из-за невыполнения обязательств подрядчиками. В частности, на развитие центрального железнодорожного узла в Москве в 2019 г. потратят на 24 млрд руб. меньше запланированного (105,8 млрд руб.).

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СКР подтвердил массовые обыски у сотрудников ФБК Навального

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) проводит обыски в 30 регионах по делу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, говорится в сообщении ведомства.

Обыски проходят в штабах самой организации, а также по месту жительства сотрудников ФБК, уточняет СКР. Ведомство изымает предметы и документы, имеющие значение для расследования. Помимо этого некоторые сотрудники ФБК вызваны на допросы. По ходатайству ведомства суд арестовал банковские счета ФБК, на которые, по версии следствия, поступали деньги из иностранных источников. «Этот факт стал основанием для внесения фонда в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента», – отмечается в сообщении. Обыски связаны с расследованием уголовного дела, возбужденного по п. «б» ч. 4 ст. 174 УК (отмывание денег, полученных другими лицами преступным путем), уточнил СКР.

Утром 15 октября директор ФБК Иван Жданов сообщил о проведении обысков у активистов штабов Навального в различных российских городах, в том числе в Белгороде, Воронеже, Владивостоке, Ижевске, Екатеринбурге, Кемерове, Новосибирске, Самаре, Уфе и Чебоксарах. В Екатеринбурге обыски также проводятся у политолога Федора Крашенинникова.

СКР возбудил дело об отмывании денег в ФБК 3 августа. По информации следствия, в 2016–2018 гг. сотрудники фонда получили от третьих лиц крупные суммы в рублях и валюте. Изначально СКР сообщал о сумме в 1 млрд руб., но в материалах суда говорится о 75 585 300 руб. Для легализации этих денег соучастники преступления вносили средства на счета ФБК через банкоматы, ранее сообщало ведомство.

В середине сентября сотрудники правоохранительных органов уже проводили обыски в штабах Навального, у его соратников и волонтеров ФБК в 39 российских городах. В ходе обысков изымали компьютеры и оргтехнику. Всего было проведено более 150 обысков, в них принимало участие около 100 сотрудников правоохранительных органов, заявлял соратник Навального Леонид Волков.

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Бизнес
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Баста стал владельцем футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону»

Ведомости
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Российский музыкант Василий Вакуленко (рэпер Баста) стал владельцем футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону». Об этом говорится в Instagram Вакуленко. В сообщении уточняется, что он покрыл долги СКА.

«Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба. Неизвестно, продолжил бы клуб свое существование и игру в следующем сезоне», – отмечает Вакуленко. По его словам, решение помочь СКА не было спонтанным, он готовился к этому на протяжении года.

В развитие клуба музыкант вложил около 10 млн руб. личных средств, сообщили в пресс-службе клуба. По словам Вакуленко, со следующего игрового сезона 2019/20 г. клуб поддержат дочерняя компания Корпорации «Ростех» – «РТ-капитал» (у госкорпорации есть крупное предприятие в Ростове-на-Дону – «Роствертол») и правительство Ростовской области. Вакуленко оставил за собой развитие коммуникационных направлений, а также работу со спонсорами, говорится в сообщении клуба.

Василий Вакуленко родился в Ростове-на-Дону. В сентябре он записал новый гимн футбольному клубу. «СКА Ростов-на-Дону» образован в 1937 г. Это одна из старейших футбольных команд России. Cеребряный призер чемпионата СССР 1966 г. Обладатель Кубка СССР 1981 г. Финалист Кубка первой лиги СССР 1988 г. После 13 туров клуб занимает в таблице «Юга» ПФЛ 7-е место.

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Кирилл Клейменов вновь стал ведущим программы «Время»

Ведомости
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Директор дирекции информационных программ «Первого канала» Кирилл Клейменов вновь стал ведущим программы «Время» после десятимесячного перерыва. Об этом он сообщил в эфире программы 14 октября.

«Пока меня не было, случилось много чего. Стоило только отвлечься на другие важные дела, как мир пошел вразнос, и поэтому – вот, пришлось вернуться. Не скрою, была надежда, что этот самый мир справится и без нас с вами, небольшая – но была. Увы», – сказал он.

О возвращении Клейменова стало известно в октябре. Источники «Ведомостей» в телекомпании сообщали, что Екатерина Андреева, которая ведет «Время» больше 20 лет, и ее напарник Виталий Елисеев станут ведущими субботнего «Времени», а также ведущими выпусков в будние дни на другие часовые пояса – на Дальний Восток, Сибирь и т. д.

Клейменов начал вести программу «Время» в ноябре 1998 г. и был ведущим до 2004 г., чередуясь с Екатериной Андреевой. Затем он стал заместителем гендиректора и директором дирекции информационных программ «Первого канала». В феврале 2018 г. он снова вернулся в кресло ведущего, за месяц до выборов президента России. Тогда «Время» перезапустили и программа вышла из новой студии. В мае Клейменов объявил, что больше не будет вести «Время»: в конце одной из программ он сообщил зрителям, что прощается.

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Политика
Новости

Директор ФБК сообщил о новых массовых обысках у сотрудников в регионах

Ведомости
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Правоохранительные органы проводят обыски у активистов штабов оппозиционера Алексея Навального в разных городах России. Об этом на своей странице в Twitter сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

По его словам, обыски проходят у действующих и бывших сотрудников, а также волонтеров региональных штабов в Екатеринбурге, Уфе, Самаре, Белгороде, Воронеже, Ижевске, Кемерове, Владивостоке, Чебоксарах и Новосибирске. В Екатеринбурге обыски также проходят у политолога Федора Крашенинникова.

Следственные действия связаны с делом об отмывании денег в ФБК, его возбудили 3 августа. По версии следствия, в 2016–2018 гг. сотрудники фонда получили от третьих лиц крупные суммы в рублях и валюте. Следственный комитет сообщал об 1 млрд руб., но в постановлениях суда и следователей говорится о 75 585 300 руб. Для их легализации соучастники, по версии следователей, через банкоматы внесли средства на счета ФБК.

Утром 12 сентября полицейские одновременно пришли в штабы Навального и к их координаторам как минимум в 39 городах. В общей сложности не менее 1000 сотрудников силовых ведомств провели более 150 обысков, сообщал соратник Навального Леонид Волков. Полицейские изымали компьютеры и оргтехнику. Алексей Навальный на своей странице в Twitter сообщал, что у юриста штаба в Воронеже умерла 79-летняя бабушка. Причиной смерти стал инфаркт, который, по мнению оппозиционера, спровоцировали обыски.

Технологии
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Аналитики: «Яндекс» сможет обойти возможные ограничения для иностранных инвесторов

Ведомости
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Структуру «Яндекса» можно привести в соответствие требованиям законопроекта об ограничении иностранного участия в «значимых информационных ресурсах», считают аналитики Bank of America Merrill Lynch (BofAML). Сделать это можно за счет «ограниченного размытия путем создания нового класса акций» – класса C, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет банка.

Сегодня капитал «Яндекса» разделен на акции классов А и В. На класс А приходится 88,3% экономического интереса, но лишь 43,1% голосующего. Иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож (на него приходится 37,73% голосующей доли), считают в BofAML. При этом устав компании запрещает передачу или продажу акций класса В третьим лицам и наследникам.

Согласно идее BofAML, проблему можно решить в случае, если при продаже одной акции класса В она будет переконвертирована в одну акцию класса А и одну класса С. При этом класс С получит девять голосов на акцию. Чтобы реализовать этот план, необходимо получить одобрение 75% имеющихся акций класса А, говорится в отчете. В нем указывается, что «Яндекс» сможет закрепить новую акционерную структуру, если параллельно начнет выкупать акции с рынка. На эти цели у компании есть $1,2 млрд, уточняет BofAML.

Законопроект об ограничении доли иностранцев в значимых IT-компаниях предложил депутат от «Единой России» Антон Горелкин. 10 октября поправки впервые обсуждались в Госдуме – на заседании экспертного совета при комитете по информационной политике. «Яндекс» резко раскритиковал их, назвав дискриминирующими. По мнению аналитиков BofAML, законопроект с высокой вероятностью будет доработан. Пресс-служба «Яндекса» не стала комментировать газете «какие-либо конкретные обсуждения и планы», отметив, что вопрос акционерной структуры в компании начали рассматривать еще до появления инициативы.

Политика
Новости

СМИ нашли Анатолия Чепигу на снимках со свадьбы дочери генерала ГРУ

Ведомости
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«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии мужчины, похожего на Анатолия Чепигу. Его власти Великобритании считают причастным к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Речь идет о снимках со свадьбы дочери генерал-майора Андрея Аверьянова – командира войсковой части 29155.

Изначально о том, что Чепига мог быть на свадьбе Аверьянова, сообщила газета The New York Times (NYT) 8 октября. Но теперь журналисты показали фотографии с мероприятия, сделанные за полгода до отравления Скрипалей. Свадьба дочери Аверьянова проходила в отеле на берегу Сенежского озера. «Радио Свобода» уточняет, что отель расположен в 15 минутах езды от базы «Сенеж» российских Сил специальных операций. Чепига, по данным журналистов, был не случайным гостем – его ребенок участвовал в церемонии.

Bellingcat установила, что Аверьянов связан с ГРУ и Силами специальных операций, а «Радио Свобода» уточнило, что у него есть звание Героя России. Согласно реестру юридических лиц, Аверьянов с 2013 г. возглавляет часть 29155, которую NYT называла «секретным подразделением ГРУ» для совершения диверсий в Европе. В то же время источник «Ведомостей» сообщал, что в части 29155 проводятся обычные учебные курсы разведки.

Впервые западные спецслужбы обратили внимание на часть 29155 после попытки госпереворота в Черногории в 2016 г., писала NYT. Но оценивать масштаб деятельности подразделения начали только в 2018 г. – после отравления Скрипалей в Солсбери. Власти Великобритании обвинили в произошедшем россиянина Руслана Боширова. Сам он, вместе с другим подозреваемым британскими властями, Александром Петровым, в интервью RT подтверждал, что был в Солсбери. Но, по словам мужчин, они приехали как туристы и хотели посмотреть на собор. По данным The Insider и Bellingcat, настоящее имя Боширова – Анатолий Чепига, Петрова – Александр Мишкин. В отношении обоих США и Евросоюз ввели санкции.

Политика
Новости

США ввели санкции против Турции

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за проведения Анкарой наступательной операции в Сирии. Он дает Вашингтону право вводить санкции против лиц и организаций, связанных с турецким правительством, которые способствуют «подрыву мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии».

Санкции введены против министерств обороны и энергетики Турции, а также против руководителей этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, уточнил минфин США. В черном списке оказался зампред правящей Партии справедливости и развития Турции Сулейман Сойлу. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Ранее американский президент заявлял, что с помощью санкций хочет добиться от Турции прекращения военной операции. Он также пообещал в случае необходимости поднять тарифы на турецкую сталь до 50% – до уровня, который действовал до их снижения в мае. Кроме того, Вашингтон готов остановить переговоры относительно торговой сделки с Турцией на $100 млрд, предупреждал американский лидер.

Турция начала наземную военную операцию в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира». По словам турецких властей, операция проводится для борьбы против курдских боевиков и террористов «Исламского государства» (организация запрещена в России). Анкара хочет вытеснить их от границы и организовать там зону безопасности. США, страны ЕС и многие другие государства призывают Анкару прекратить боевые действия, опасаясь за судьбу мирных граждан.

Стиль жизни
Новости

Объявлены лауреаты Букеровской премии

Ведомости
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Лауреатами международной Букеровской премии (Booker Prize) 2019 г. стали канадская писательница Маргарет Этвуд и британская Бернардин Эваристо, говорится на сайте премии. Церемония вручения премии проходит в Гилдхолле – церемониальной ратуше лондонского Сити.

Этвуд удостоена престижной награды за роман The Testaments, который является продолжением «Рассказа служанки». Эваристо присвоена премия за роман Girl, Woman, Other. Впервые с 1992 г. это два автора, хотя правила премии с некоторых пор запрещают делить награду. Председатель жюри конкурса Питер Флоренс признался, что обсуждение длилось пять часов, но члены жюри не смогли прийти к компромиссу и выбрать только одну из двух работ. Таким образом, лауреаты поделят премию в 50 000 фунтов стерлингов.

Среди конкурентов Этвуд – лауреата Букера 2000 г. – и Эваристо был британо-индийский писатель Салман Рушди с романом Quichotte, обыгрывающим сюжет «Дон Кихота». За премию боролись произведения американо-британской писательницы Люси Эллман (Ducks, Newburyport), британо-турецкой Элиф Шафак (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World) и нигерийца Чигози Обиома (An Orchestra of Minorities).

В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman. Роман написан от лица 18-летней девушки, живущей в 1970-х гг. в разгар этнополитического конфликта в Северной Ирландии.

Политика
Новости

Трамп пообещал ввести санкции против Турции из-за операции в Сирии

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп пообещал ввести санкции против Турции из-за ситуации в Сирии и пригрозил Анкаре дополнительными, более тяжелыми последствиями. О санкциях американский президент сообщил в своем Twitter.

Трамп пообещал поднять тарифы на сталь до 50% – до уровня, который действовал до их снижения в мае. Вашингтон также остановит переговоры относительно торговой сделки с Турцией на $100 млрд. «Я скоро подпишу исполнительный указ, которым распоряжусь ввести санкции против нынешних и бывших чиновников правительства Турции и любых лиц, которые участвуют в дестабилизирующих действиях Турции на северо-востоке Сирии», – написал американский президент.

По его мнению, указ позволит Вашингтону вводить дополнительные санкции против тех, кто может быть замешан в серьезном нарушении прав человека и может угрожать миру, безопасности и стабильности в Сирии. Документ будет предусматривать множество последствий, включая финансовые санкции, блокирование собственности и запрет на въезд в США.

Турция 9 октября начала наземную военную операцию в Сирии, получившую название «Источник мира». По словам турецких властей, операция проводится для борьбы против курдских боевиков и террористов «Исламского государства» (запрещено в России). Анкара намерена вытеснить их от границы и организовать там зону безопасности. США, страны ЕС и многие другие государства призывают Анкару прекратить боевые действия, опасаясь за мирных граждан.

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