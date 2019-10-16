Отель в Лас-Вегасе из фильма «Одиннадцать друзей Оушена» продали за $4 млрд

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Мосгорсуд: видео задержания Устинова доказывает его виновность

Видеозапись задержания актера Павла Устинова доказывает его виновность, говорится в апелляционном определении Мосгорсуда по представлению прокуратуры и жалобам адвокатов на приговор. Определение суда вынесено 30 сентября, но опубликовано оно было недавно. Первым на это обратил внимание «Интерфакс».

Просмотрев все видеозаписи, представленные стороной защиты и стороной обвинения, судебная коллегия пришла к выводу, что на всех видеозаписях зафиксированы одни и те же события, происходившие 3 августа 2019 г. Задержание Устинова зафиксировано на них с разных ракурсов, но, несмотря на это, все записи подтверждают достоверность сообщенных потерпевшим сведений о причинении вреда его здоровью именно Устиновым в момент его задержания, говорится в определении. Кроме этого, говорится в документе, «тот факт, что на представленных видеозаписях не слышно выкриков лозунгов со стороны Устинова, не опровергает его участия в митинге».

Задержание Устинова снял на видео сотрудник Amnesty International Олег Козловский. По его словам, в момент задержания актер от неожиданности поднял руки, один из сотрудников потерял равновесие, споткнулся и упал, а второй споткнулся об этого сотрудника. Суд первой инстанции не стал рассматривать видеозапись задержания Устинова, ее приобщил к материалам дела Мосгорсуд.

Тверской районный суд приговорил Устинова к 3,5 г. колонии по делу о применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК) на акции 3 августа. Следствие считает, что Устинов сопротивлялся при задержании, в результате чего омоновец вывихнул плечо. Актер вину не признал. По его словам, он не участвовал в митинге, а ждал друга возле метро. Приговор вызвал широкий общественный резонанс, за актера вступились многие актеры и музыканты. Среди них Сергей Безруков, Александр Петров, Сергей Лазарев, Сергей Шнуров, Данила Козловский, Максим Галкин, Максим Виторган, Ксения Собчак, Павел Артемьев, Елизавета Боярская, Ирина Старшенбаум, Кристина Асмус, Павел Деревянко, Анна Меликян, Ирина Горбачева и многие другие. Они публиковали в соцсетях обращения, в которых призывали отменить вынесенный приговор, поскольку сочли его незаконным. Кроме этого, в Москве проходили одиночные пикеты в поддержку Устинова. 20 сентября его отпустили из СИЗО под подписку о невыезде до вступления в силу приговора. 30 сентября Мосгорсуд поменял Устинову реальный срок на условный: вместо 3,5 г. колонии он получил один год условно с испытательным сроком в два года.