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Минтранс пообещал изучить повышение «Победой» цен на рейсы в Россию

Минтранс совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) внимательно изучит ситуацию с повышением лоукостером «Победа» стоимости авиабилетов. Об этом заявил заместитель министра транспорта Александр Юрчик, передает «РИА Новости». «Мы внимательно изучим эту ситуацию совместно с коллегами из ФАС и обязательно сделаем выводы», – сказал он.

О том, что билеты на рейсы «Победы» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро, рассказала «Ведомостям» представитель компании Елена Селиванова. По ее словам, это произойдет с начала зимней навигации 28 октября 2019 г. Перевозчик вынужден включить в цену билета стоимость регистрации клиентов в зарубежных аэропортах, отметила она. 25 евро по курсу ЦБ на 16 октября – это примерно 1800 руб.

Так авиакомпания исполняет решение Мосгорсуда, подчеркнула Селиванова. 8 октября он удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, запретив лоукостеру взимать 25 евро за регистрацию на стойках аэропортов с пассажиров, вылетающих из-за рубежа. В России регистрация на стойке – это не отдельная услуга, и плата за нее включена в общие аэропортовые сборы и в стоимость билетов, однако в иностранных аэропортах сборы сегрегированные. «Каждый иностранный аэропорт устанавливает свой размер платы за регистрацию на стойках, в среднем это составляет около 25 евро», – констатировала Селиванова.