Доходы от домашней микрогенерации освободят от НДФЛ
Владельцев домашних электростанций мощностью до 15 кВт освободят от уплаты налога на доходы от продажи электрической энергии. Правительственный законопроект об этом Госдума приняла в первом чтении. Планируется, что налоговая льгота будет действовать до 2030 г.
Замминистра финансов Илья Трунин ранее пояснял, что граждане, которые установили у себя солнечную батарею или ветрогенератор, могут пользоваться энергией, только когда, соответственно, светит солнце или дует ветер, а эти условия, как правило, не совпадают. «Поэтому используется такая схема: вырабатываемая с помощью объектов микрогенерации электроэнергия сдается в единую энергосистему, ее объем учитывается, а впоследствии, когда человеку нужно электричество, он бесплатно получает эквивалентный объем электроэнергии в обмен на то, что было сдано. Предлагается, чтобы не возникало налоговых последствий, освободить стоимость электроэнергии, которая сдается, от НДФЛ», – говорил Трунин (цитата по «Интерфаксу»).
В феврале 2019 г. прошел первое чтение законопроект о микрогенерации, который позволяет владельцам домашних электростанций подавать электроэнергию в сеть и получать такое же количество энергии бесплатно. В Минэнерго считают, что это должно стимулировать установку солнечных, ветряных и водных станций в частном секторе. Новый законопроект освободит собственника станции от налогов за поставленное электричество.