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РБК: Новак предложил Путину создать госкомпанию для инвестиций в СПГ-проекты

Министр энергетики Александр Новак предложил президенту Владимиру Путину создать государственную публично-правовую компанию, которая «могла бы выступить соинвестором в реализуемые проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ)». Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма Новака Путину от 3 сентября. Его подлинность подтвердил источник издания в правительстве.

Новая компания, по замыслу Новака, могла бы взять на себя вопросы привлечения инвестиций в новые проекты по производству СПГ, а также принять участие в строительстве необходимой для них инфраструктуры. Министр отметил, что эта мера, наряду с предложением Владимира Литвиненко, ректора Санкт-Петербургского горного университета и научного руководителя Путина, о создании отдельного президентского указа о развитии Арктики, необходима для развития экономики региона и увеличения доли России на рынке СПГ.

Новак указывает, что потребление газа в виде СПГ в мире будет расти и к 2035 г. может составить до 700 млн т в год против 320 млн т в 2018 г. «При этом 200–350 млн т будущего потребления не законтрактованы, что создает благоприятную возможность для российских производителей СПГ и может позволить нашей стране занять нишу в 100–140 млн т на мировом рынке по сравнению с прогнозным уровнем 2019 г. 28 млн т», – поясняет министр.

По его оценкам, это позволит нарастить долю российского СПГ на мировом рынке с текущих 8% до 15–20%. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РБК, что Кремль переписку не комментирует. Он добавил, что единой позиции по этому вопросу пока нет. В пресс-службе Минэнерго отказались от комментариев.