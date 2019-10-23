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«Яндекс.Такси» стало единственным владельцем сервиса «Партия еды»

Ведомости
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«Яндекс.Такси» довело свою долю в сервисе доставки наборов для приготовления еды «Партия еды» до 100%, выкупив долю у предыдущих владельцев, свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс». Сумму сделки стороны не раскрывают.

Основатели и команда продолжают работать в проекте, сказал представитель «Яндекса» «Интерфаксу».

Компания «Яндекс.Такси» купила 83,3% в «Партии еды» осенью 2018 г.; 16,7% осталось у предыдущих владельцев проекта Михаила Перегудова, Владимира Черкашина и Филиппа Башьяна. «Партия еды» была интегрирована в фудтех-направление «Яндекса», в этом году на базе проекта был представлен сервис «Яндекс.Шеф». Помимо «Партии еды» у «Яндекс.Такси» есть также доставка еды из ресторанов, которая работает под брендом «Яндекс.Еда».

ООО «Партия еды» зарегистрировано в октябре 2015 г. В проекте работают около 100 человек. Сервис работает в Москве и Санкт-Петербурге. Выручка «Партии еды» за 2018 г., по собственным данным, выросла на 110% до 423 млн руб.

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Менеджмент
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Harvard Business Review назвал самого эффективного руководителя в мире

Ведомости
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Harvard Business Review опубликовал рейтинг самых эффективных гендиректоров мира. Первое место занял сооснователь, президент и гендиректор американской компании NVIDIA 56-летний Дженсен Хуан.

Хуан родился на Тайване. В 10 лет переехал к родственникам в США. Получив высшее образование, Хуан переехал в Кремниевую долину, где работал в компаниях – разработчиках процессоров AMD и LSI Corporation и заочно учился в Стэнфорде (он получил диплом магистра в области электроники). В 1993 г. Хуан вместе с уволившимися из Sun Microsystems приятелями Крисом Малаховски и Кэртисом Премом основали компанию – производителя видеокарт NVIDIA. Сумма инвестиций составила $40 000.

Хуан занимает пост гендиректора компании с момента ее основания. Сегодня капитализация NVIDIA превышает $100 млрд.

В пятерку рейтинга также вошли: сооснователь и CEO производителя программного обеспечения Salesforce Марк Бениофф, CEO и председатель совета директоров группы Kering (владеет брендами Gucci, Brioni, Balenciaga, Ulysse Nardin) Франсуа-Анри Пино, президент и CEO производителя электроники Texas Instruments Ричард Темплтон, а также гендиректор производителя и поставщика электроэнергии Iberdrola Игнасио Галан.

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Новости

Reuters узнал о планах Nissan отказаться от бренда Datsun

Ведомости
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Nissan может отказаться от бренда Datsun и еще нескольких нерентабельных продуктов, а также закрыть некоторые производственные линии по всему миру, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Автопроизводитель подготовил план по восстановлению производительности, рассказали собеседники агентства. Он должен помочь компании увеличить прибыль за счет сокращения мощностей, что идет вразрез со стратегией бывшего председателя совета директоров Карлоса Гона по экспансии бизнеса.

По словам собеседников агентства, закрытие производственных линий в первую очередь коснется заводов на развивающихся рынках, где производят Datsun и другие малолитражные автомобили. Еще один источник отмечает, что компания рассматривает все рынки, кроме Китая, на предмет сокращения мощностей.

По итогам 2018 г. чистая прибыль Nissan упала почти до минимума за десятилетие. Она составила 319,1 млрд иен (около $2,9 млрд) после 746,9 млрд иен в 2017 г. Финансовые результаты компании ухудшились на фоне обвинений в отношении Карлоса Гона в злоупотреблении доверием, фальсификации финансовых отчетов о доходах и мошенничестве. По версии следствия, он мог скрыть размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan c 2010 г. Позже ему предъявили обвинение в том, что он покрыл за счет компании убытки на сумму 1,85 млрд иен (около $21 млн), понесенные им в результате частных инвестиций.

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Политика
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Медведев протестировал оборудование «Сибура» с помощью зажигалки

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев протестировал необычным способом датчики нештатных ситуаций на заводах «Сибура», сообщает «Интерфакс». Эти датчики Медведеву продемонстрировали в центральном офисе компании, где премьер провел совещание о внедрении систем дистанционного контроля для реализации реформы контрольно-надзорной деятельности.

Как пишет «Интерфакс», сотрудник «Сибура» рассказал премьеру о возможностях взрывозащитных датчиков, которые в автоматическом режиме передают информацию о состоянии оборудования – данные о температуре, уровне вибрации, давлении. Сотрудник компании решил продемонстрировать возможности оборудования, нагрев датчик за счет тепла от руки. Однако Медведев предложил не ждать и воспользоваться зажигалкой, которую взял у стоящего рядом вице-премьера Дмитрия Козака. Медведев начал нагревать датчик зажигалкой и система отреагировала характерным сигналом, пишет «Интерфакс».

«Ведомости» не нашли в фотобанках фотографии Медведева с зажигалкой.

Открывая совещание, Медведев сообщил, что системы удаленного мониторинга промышленных объектов тестирует госкорпорация «Ростех» вместе с Ростехнадзором, кроме того, несколько пилотных проектов запущено на предприятиях «Лукойла», СУЭК, «Газпрома», и «Газпром нефти». По словам Медведева, все подобные системы должны работать на российских программных продуктах. По его словам, в будущем такие системы нужно использовать при работе надзорных органов (цитату Медведева приводит пресс-служба правительства).

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Экономика
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Путин напомнил лидерам Африки о списанном долге в $20 млрд

Ведомости
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Россия списала африканским странам более $20 млрд долгов, напомнил лидерам стран Африки российский президент Владимир Путин на заседании экономического форума «Россия – Африка» в Сочи. «Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает $20 млрд», – говорится в стенограмме выступления Путина, опубликованной на сайте Кремля.

По словам президента, с отдельными странами Африки реализуются совместные программы, позволяющие использовать задолженности для финансирования национальных проектов.

Помимо этого Путин считает возможным в ближайшие пять лет удвоить товарооборот между Россией и африканскими странами, передает «РИА Новости». Товарооборот России и ЮАР должен превысить зафиксированный по итогам 2018 г. показатель в $1 млрд, заявил российский лидер. В прошлом году этот показатель увеличился на 28,5%, отметил он. «Слишком маленькая цифра. Надеюсь, что наши сегодняшние контакты дадут хороший импульс этому развитию», – сказал Путин.

По его словам, сейчас Россия поставляет третьим странам преимущественно сельскохозяйственную продукцию, а не оружие. «Оружия там на $15 млрд, а по сельхозпродукции, по-моему, $25 млрд. У нас есть хороший очень потенциал развития», – сказал Путин.

Саммит «Россия – Африка» проходит в Сочи 23–24 октября. На мероприятие были приглашены главы всех 54 стран Африки, более 40 из них принимают участие в саммите.

Участники первого форума «Россия – Африка»

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Технологии
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Онлайн-кинотеатр Ivi купил права на показ российского футбола

Ведомости
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Онлайн-кинотеатр Ivi купил у «Газпром-медиа» права на показ Российской премьер-лиги (РПЛ), Лиги чемпионов и Лиги Европы по футболу, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей Ivi и медиахолдинга. «Газпром-медиа» сообщает, что Ivi получил эксклюзивные права только в сегменте онлайн-кинотеатров и будет монетизировать права на ключевые футбольные матчи по модели «оплата за просмотр».

В сделку вошли также права на показ в интернете спортивных и развлекательных каналов холдинга. Частью сделки стали также продажи рекламы на Smart TV, они переходят к сейлз-хаусу «Газпром-медиа», добавили представители компаний. Стоимость и параметры сделки не раскрываются.

«Газпром-медиа» в 2018 г. заключил новый четырехлетний контракт на показ матчей РПЛ. По данным «Спорт-экспресса», холдинг ежегодно будет отчислять лиге 1,5 млрд руб. Подписку на футбольные каналы «Газпром-медиа» можно купить в приложении «Матч ТВ», а также в большинстве приложений мобильного телевидения (МТС ТВ, «Мегафон ТВ», Megogo и т. д.). До мая 2019 г. «Газпром-медиа» также владел правами на показ в России матчей Английской премьер-лиги, однако с августа они перешли онлайн-кинотеатру «Окко», принадлежащему Rambler Group.

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Бизнес
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Президент Kinross рассказал об интересе инвесторов к добыче золота в России

Ведомости
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Инвесторы по всему миру интересуются добычей золота в России, заявил РБК президент и главный исполнительный директор канадской Kinross Gold Пол Роллинсон. «К нам время от времени обращаются компании, пока не имеющие активов в России, интересуются возможностями партнерства. Инвесторы по всему миру смотрят на добычу золота в России, в том числе и через призму нашего опыта», – отметил он.

Kinross также открыта к партнерству по добыче золота в России, в том числе по новому проекту – месторождению Чульбаткан в Хабаровском крае. Этот золоторудный проект она купила в августе за $283 млн у компании экс-руководителя «Полюса» Евгения Иванова. Запасы месторождения оцениваются в 3,91 млн унций золота. Kinross готова предложить технологии и капитал, а от инвесторов ждет интересных проектов, пояснил Роллинсон.

Kinross, один из крупнейших в мире производителей золота, занимается добычей на Дальнем Востоке с 1995 г. С начала года компания нарастила добычу на Чукотке (месторождение Купол, изначальные запасы – 24 млн унций, но они уже истощаются) на 13,7%, до 8,3 т, и вошла в тройку крупнейших компаний по добыче золота в России.

В ноябре 2018 г. Роллинсон просил премьера Дмитрия Медведева упростить доступ к российским месторождениям. В частности, он предложил повысить «стратегический» порог запасов с 50 до 200 т по золоту для месторождений федерального значения. Руководитель Kinross отмечал, что золотодобывающая отрасль России сможет привлечь $1,2 млрд прямых иностранных инвестиций до 2041 г., если сделает это. Согласно российскому законодательству, месторождение, имеющее статус «стратегического», не может быть продано организациям под контролем иностранных государств.

Экономика
Новости

Кудрин назвал недостатки проекта федерального бюджета до 2022 года

Ведомости
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В проекте федерального бюджета на 2020–2022 гг. недостаточно стимулов для роста экономики, написал на своей странице в Twitter председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. При этом все больше макроэкономических индикаторов свидетельствуют о том, что темпы роста экономики в 2019 г. будут ниже официального прогноза, отмечает он. Например, инвестиции в первом полугодии выросли на 0,6%, рост инвестиционного импорта за год ожидается на уровне 0,2%, выпуск инвестпродукции сокращается, а индекс PMI – самый низкий за 10 лет.

Не решена, по мнению Кудрина, и переориентация бюджета на расходы для развития человеческого капитала. Он напомнил, что еще 11 лет назад правительство хотело довести расходы на образование и здравоохранение до уровня развитых стран – 5% ВВП. «Сейчас эти расходы ниже, чем в 2008 г. В трехлетнем бюджете этого маневра снова не видим», – написал Кудрин. Структура бюджета в предстоящие три года практически не меняется, отмечает глава Счетной палаты, хотя и запланирован рост расходов на нацпроекты и борьбу с бедностью.

Госдума в среду приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020–2022 гг. Он предусматривает рост расходов в 2020 г. на 500 млрд – до 19,5 трлн руб. – по сравнению с действующим законом о бюджете. В следующие два года расходы продолжат расти, а доходы по отношению к ВВП будут снижаться – с 18% в 2020 г. до 17,2% в 2022 г.

Кудрин на заседании Госдумы заявил, что в проект бюджета заложены минимальные доходы от приватизации. Он поддержал намерение первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова вернуться к вопросу о более амбициозном плане приватизации, но добавил, что это следовало обсуждать до утверждения бюджета.

Политика
Новости

Президент Намибии попросил у Путина помощи военных советников

Ведомости
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Президент Намибии Хаге Гейнгобе обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой направить в Намибию военных советников из России, передает корреспондент «Ведомостей». «Военные [Намибии] заинтересованы в помощи российских военных советников», – сказал Гейнгобе.

В открытой для прессы части переговоров Путин на просьбу президента Намибии не ответил. Трансляция их встречи вскоре после просьбы намибийского президента прекратилась.

Путин в среду, 23 октября, проводит в Сочи двухсторонние встречи с руководителями африканских государств, прибывших на первый форум «Россия – Африка».

В сентябре группа российских военных специалистов прибыла в столицу Венесуэлы Каракас, говорил источник «Ведомостей», близкий к Минобороны. Вместе с ними прибыла партия запчастей для оружия и военной техники, поставленной ранее по коммерческим контрактам, добавлял собеседник в оборонной промышленности: «Таким образом выполняются обязательства с нашей стороны по поддержанию сложных систем вооружения в состоянии боеготовности».

Впервые группа российских военных прибыла в Каракас в марте 2019 г. на фоне острой фазы противостояния президента Венесуэлы Николаса Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуайдо, что вызвало критику со стороны стран Запада, которые восприняли это как попытку вмешаться в конфликт.

Бизнес
Новости

Boeing сменила главу подразделения коммерческих самолетов

Ведомости
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Корпорация Boeing сменила главу подразделения Boeing Commercial Airplanes Кевина Макаллистера, говорится в сообщении компании. Его место займет Стэн Дил, занимавший до этого пост президента и гендиректора подразделения Boeing Global Services.

Подразделение Boeing Commercial Airplanes занимается созданием техники для гражданской эксплуатации. Boeing Global Services разрабатывает решения в области технического обслуживания и усовершенствования воздушных судов компании. Президентом и гендиректором Boeing Global Services вместо Дила назначен Тед Колберт.

Boeing пытается справиться с кризисом, вызванным приостановкой полетов 737 MAX, отмечает The Wall Street Journal. Полеты 737 MAX были приостановлены в США и других странах после крушения двух лайнеров этой модели. В ноябре 2018 г. разбился Boeing 737 MAX индонезийской Lion Air, погибли 189 человек. В марте этого года Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился с 157 людьми на борту.

В ходе расследования причин крушения самолетов были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing работает над устранением этих недочетов и ранее обновила программу обучения пилотов.

Финансы
Новости

Власти США раскрыли международную схему торговли инсайдерской информацией

Ведомости
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Минюст и Комиссия по ценным бумагам США выявили международную схему торговли инсайдерской информацией, в которой участвовали греческий бизнесмен, которому принадлежит сеть ресторанов на Манхэттене, сын члена совета директоров фармацевтической компании, трейдер, вице-президент Goldman Sachs и двое инвестбанкиров, сообщает Bloomberg.

По версии прокуроров, вице-президент Goldman Sachs Брайан Коэн встречался с Джорджем Никасом в одном из его ресторанов в Нью-Йорке, где передавал бизнесмену информацию о предстоящих сделках, в частности о продаже сети американских ресторанов Buffalo Wild Wings. У Никаса был еще один источник – Телемак Лавидас, чей отец был членом совета директоров фармацевтической компании Ariad Pharmaceuticals. Инсайдерская торговля принесла Никасу порядка $2,6 млн.

Никас сейчас находится на свободе в Греции. Коэн и Лавидас были задержаны. Последний просит отпустить его под залог, утверждая, что его роль в этой схеме была «относительно небольшой».

С этим делом также связаны еще несколько других эпизодов инсайдерской торговли. В минувший понедельник британская полиция задержала трейдера Джозефа Эль-Хури, получавшего инсайдерскую информацию от двух лондонских инвестбанкиров Бенджамина Тэйлора и Дарины Виндзор, которые состояли в романтических отношениях. Взамен они получили не менее $1 млн и различные подарки. Сейчас Тейлор находится во Франции, а Виндзор – в Таиланде.

Политика
Новости

В Крыму введут cистему материального стимулирования чиновников

Ведомости
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В Крыму будет введена система материального стимулирования чиновников и структурных подразделений, она будет учитывать показатели эффективности их работы, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы республики Сергея Аксенова. «То есть, выполнил чиновник плановые показатели – получил премию, не выполнил – не получил. Не выполнил еще раз – добро пожаловать на выход с вещами», – пояснил он.

По его словам, адаптированная к крымским реалиям система будет создана к 1 декабря. Ответственным за создание системы назначена вице-премьер крымского правительства, курирующая экономику и финансы, Ирина Кивико.

В свою очередь для структур исполнительной власти и местного самоуправления каждый год будут утверждать государственное задание на управление, добавил Аксенов.

Материальное поощрение чиновников – распространенная практика в России. В 2019 г. власти выделили 143,6 млрд руб. на материальное стимулирование госслужащих, следует из закона о бюджете на 2019 г. и плановый период 2020–2021 гг. На 2020 г. на эти цели зарезервировано 208,9 млрд руб., на 2021 г. – 284,4 млрд руб.

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