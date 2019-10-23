Бизнес

Новости

«Яндекс.Такси» стало единственным владельцем сервиса «Партия еды»

«Яндекс.Такси» довело свою долю в сервисе доставки наборов для приготовления еды «Партия еды» до 100%, выкупив долю у предыдущих владельцев, свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс». Сумму сделки стороны не раскрывают.

Основатели и команда продолжают работать в проекте, сказал представитель «Яндекса» «Интерфаксу».

Компания «Яндекс.Такси» купила 83,3% в «Партии еды» осенью 2018 г.; 16,7% осталось у предыдущих владельцев проекта Михаила Перегудова, Владимира Черкашина и Филиппа Башьяна. «Партия еды» была интегрирована в фудтех-направление «Яндекса», в этом году на базе проекта был представлен сервис «Яндекс.Шеф». Помимо «Партии еды» у «Яндекс.Такси» есть также доставка еды из ресторанов, которая работает под брендом «Яндекс.Еда».

ООО «Партия еды» зарегистрировано в октябре 2015 г. В проекте работают около 100 человек. Сервис работает в Москве и Санкт-Петербурге. Выручка «Партии еды» за 2018 г., по собственным данным, выросла на 110% до 423 млн руб.