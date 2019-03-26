Бизнес / Торговля и услуги

«Яндекс.Такси» провело ребрендинг сервиса «Партия еды»

Проект доставки наборов для ужина получил новое имя и деньги на развитие

Сервис «Партия еды» переименован в «Яндекс.Шеф». Об этом сообщил его основной владелец – «Яндекс.Такси». Сервис специализируется на доставке ужинов: человек делает разовый заказ или оформляет подписку и получает на дом ингредиенты, расфасованные в нужном количестве, вместе с рецептами.

Компания «Яндекс.Такси» купила 83,3% в «Партии еды» осенью 2018 г.; 16,7% осталось у предыдущих владельцев проекта Михаила Перегудова, Владимира Черкашина и Филиппа Башьяна. Их доли «Яндекс.Такси» может выкупить в течение нескольких лет. Выручка «Партии еды» за 2018 г., по собственным данным, выросла на 110% – до 423 млн руб. Помимо «Партии еды» у «Яндекс.Такси» есть также доставка еды из ресторанов, которая работает под брендом «Яндекс.Еда».

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