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Польше согласовали строительство трубы, которая может заместить ей поставки «Газпрома»

Правительство Дании одобрило строительство в своих территориальных водах морского участка газопровода Baltic Pipe, говорится на сайте польского оператора Gaz-System, курирующего проект.

«Правительство Дании согласилось на строительство газопровода в датской части Балтийского моря. Разрешение на строительство было выдано министром энергетики и климата 25 октября», – отмечается в сообщении. Датское правительство выдало разрешение после публичных консультаций о влиянии строительства на экологию региона. В территориальных водах Дании будут проложены два участка Baltic Pipe общей протяженностью 133 км.

Для начала реализации проекта Gaz-System необходимо получить в этом году еще два разрешения – на строительство трубопровода в территориальных водах Польши и Швеции, а также на побережье этих стран.

Проект газопровода Baltic Pipe должен связать месторождения норвежского шельфа в Северном море с Польшей. Он предполагает соединение норвежских и датских газовых систем, а также расширение инфраструктуры Дании. Мощность газопровода составит 10 млрд кубометров газа ежегодно. Gaz-System планирует завершить строительство трубопровода к октябрю 2022 г.

Ранее Financial Times писала, что Польша пытается снизить зависимость от поставок российского газа, в частности «Газпрома». По мнению газеты, польские власти рассчитывают, что поставки сжиженного природного газа из США и строительство газопровода Baltic Pipe позволят стране стать региональным газовым хабом, поставляя излишки странам Центральной и Восточной Европы.