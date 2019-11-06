Сечин пообещал акционерам рост дивидендов за 2019 год

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Полковника ФСБ Черкалина подозревают в мошенничестве с элитным жильем в Москве

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый во взяточничестве и мошенничестве, может быть связан с хищениями выручки от продаж элитного жилья в Москве, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы уголовного дела.

По версии следователей, от действий преступной группы пострадали как минимум два крупных бизнесмена, которые инвестировали в строительство жилых домов в Москве по договорам с московским правительством. Это совладелец группы компаний ООО Avenue Group Сергей Гляделкин и соучредитель ООО «Бор-реконструкция» Владимир Симоненков. Гляделкин владел 49% ООО «Юрпромконсалтинг» (ЮПК), остальные доли в компании принадлежали бывшему президенту АО «АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"» Владимиру Столяренко и вице-президенту банка Александру Бондаренко, пишет «Коммерсантъ».

В 2011 г. топ-менеджеры вынудили Гляделкина отказаться от своей доли в компании и после поделили его прибыль от продажи квартир между собой. Для этого они подключили знакомых сотрудников ФСБ, в том числе Кирилла Черкалина, считает следствие. Летом 2019 г. Столяренко и Бондаренко были заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Еще одной участницей преступной группы следствие считает гендиректора ООО «Бор-реконструкция» Елену Глазкову. В 2017 г. она по той же схеме отстранила от бизнеса соучредителя ООО Симоненкова (ему принадлежали 49% компании), похитив прибыль от продаж квартир в жилом комплексе «Новый Арбат, 27». Глазкова также объявлена в розыск. Сейчас она находится за границей.

Черкалина задержали вместе с бывшими сотрудниками ФСБ Дмитрием Фроловым и Андреем Васильевым 25 апреля. В тот же день суд отправил их под арест. Им предъявили обвинение по делу о взяточничестве и мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159 УК). При обысках у Черкалина и его подельников были найдены деньги и ценности на общую сумму в 12 млрд руб. Эта сумма абсолютный рекорд – ранее самым богатым коррупционером считался экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, при обысках у родственницы которого было найдено 8 млрд руб. в различной валюте.