Сечин пообещал акционерам рост дивидендов за 2019 год
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что акционеры вправе рассчитывать на увеличение дивидендов по итогам 2019 г., говорится в сообщении компании.
По словам Сечина, 30 сентября акционеры «Роснефти» одобрили выплату промежуточных дивидендов на общую сумму 162,6 млрд руб. «С учетом сильных финансовых результатов за III квартал и относительно стабильной текущей конъюнктуры акционеры вправе рассчитывать на увеличение дивидендов по итогам 2019 г.», – сказал он.
20 августа совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить акционерам 162,5 млрд руб. дивидендов за первое полугодие 2019 г., сообщила компания. Это 50% от чистой прибыли по МСФО и рекордные полугодовые дивиденды (она начала платить промежуточные дивиденды в 2017 г.). Но без учета бумажных списаний дивиденды были бы 202,5 млрд руб., а государственному «Роснефтегазу» (50% акций «Роснефти») мог бы достаться 101 млрд вместо нынешних 81 млрд руб. Причина неденежных списаний – соглашения правительства и нефтяников о сдерживании розничных цен на топливо. Из-за этого компания пересмотрела справедливую стоимость сегмента «Переработка, коммерция и логистика», снизив ее в I квартале этого года на 80 млрд руб.