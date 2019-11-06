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SoftBank отчитался о первом квартальном убытке за 14 лет

Операционные убытки японской компании SoftBank по итогам июля – сентября составили $6,5 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на квартальный отчет компании. Это первые квартальные убытки SoftBank за 14 лет. Они связаны с потерями двух проектов группы: сети коворкингов WeWork и сервиса такси Uber.

Также ее инвестиционный фонд Vision Fund понес убытки в размере $8,9 млрд. В SoftBank отметили, что общая стоимость портфеля компаний, в который инвестировал фонд, составляет $77,6 млрд, что на 9,8% больше, чем было на этапе вложений. В компании также сообщили о нереализованных убытках на $4,9 млрд в результате инвестиций в большое количество проектов, среди которых WeWork и Uber.

В середине октября SoftBank выкупил контрольный пакет WeWork. Это произошло после неудавшегося IPO компании, тогда же ее покинул основатель и гендиректор Адам Нейманн. В результате сделки WeWork оценили примерно в $8 млрд, притом что в январе во время последнего раунда финансирования, который возглавляла все та же SoftBank, стоимость WeWork составила $47 млрд. Uber 4 ноября отчитался о росте квартальных убытков почти на 20% в годовом измерении, до $1,16 млрд. По данным The Wall Street Journal, это третий худший квартальный результат компании с 2017 г., когда она стала раскрывать финансовые показатели. Большинство стартапов, получивших деньги из первого Vision Fund, также столкнулись с проблемами, отмечает газета. «Потери SoftBank ставят под вопрос подход Сона (основатель SoftBank Масаеси Сон) к заключению сделок, особенно когда он пытается создать второй Vision Fund с еще большим бюджетом», – пишет Bloomberg.