Дерипаска попросил минфин США снять с него санкции

Дерипаска попытался оспорить одно из оснований, по которому против него были введены санкции США, – работу в российском энергетическом секторе. Ранее ему принадлежала компания «Евросибэнерго». Однако это обстоятельство потеряло актуальность после отказа бизнесмена от контроля над группой En+, в которую входит «Евросибэнерго», говорится в ходатайстве. В нем также отмечается, что эта компания работает не в «энергетическом» секторе, а в секторе генерации электроэнергии, что делает внесение Дерипаски в санкционный список ошибочным.