Дерипаска попросил минфин США снять с него санкции
Бизнесмен Олег Дерипаска в июне направил в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США ходатайство о снятии с него санкций, но ведомство ему не ответило. Это следует из меморандума, направленного представителями Дерипаски в суд округа Колумбия. Первым на документ обратил внимание РБК.
Дерипаска попытался оспорить одно из оснований, по которому против него были введены санкции США, – работу в российском энергетическом секторе. Ранее ему принадлежала компания «Евросибэнерго». Однако это обстоятельство потеряло актуальность после отказа бизнесмена от контроля над группой En+, в которую входит «Евросибэнерго», говорится в ходатайстве. В нем также отмечается, что эта компания работает не в «энергетическом» секторе, а в секторе генерации электроэнергии, что делает внесение Дерипаски в санкционный список ошибочным.
«Ведомости» направили запросы представителю бизнесмена и в минфин США.
В марте Дерипаска подал в суд иск к минфину США с требованием отменить санкции, введенные против него в 2018 г. Бизнесмен отверг все претензии американских ведомств и отметил, что только суды могут решать, виновен человек или нет.