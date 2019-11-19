Владелец Love Republic и Befree выставил на продажу контрольную долю в бизнесе
Шведская инвестиционная компания Eastnine — основной владелец Melon Fashion Group (MFG), которая управляет торговыми сетями одежды Befree, Love Republic, Zarina и Sela, выставила на продажу контрольную долю в бизнесе. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Пакет может стоить до 9 млрд руб.
Покупателей ищет Сбербанк CIB. Из презентации для инвесторов следует, что Eastnine владеет 36% MFG, это единственный актив шведской компании в ритейле. Eastnine специализируется на коммерческой недвижимости, в основном на рынках стран Балтии. Еще 11% MFG принадлежит East Capital, 40% — председателю совета директоров Дэвиду Келлерману, 6% — гендиректору Михаилу Уржумцеву. Копия презентации есть у издания.
В 2018 г. выручка MFG увеличилась на 27%, до 17,63 млрд руб., EBITDA — на 38%, до 2,07 млрд руб., чистая прибыль — с 732 млн руб. до 1,03 млрд руб., говорится в презентации. В 2019 г. после покупки Sela оборот MFG может увеличиться до 24 млрд руб., EBITDA — до 2,6 млрд руб., прогнозирует компания. На август 2019 г. MFG, согласно презентации, управляла 855 магазинами под брендами Befree, Love Republic, Zarina и Sela в основном в России, а также на Украине, в Казахстане, Белоруссии и Армении.
В MFG и Сбербанке отказались комментировать изданию эту информацию. В Eastnine на вопросы газеты не ответили.