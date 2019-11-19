Владелец Love Republic и Befree выставил на продажу контрольную долю в бизнесе

В 2018 г. выручка MFG увеличилась на 27%, до 17,63 млрд руб., EBITDA — на 38%, до 2,07 млрд руб., чистая прибыль — с 732 млн руб. до 1,03 млрд руб., говорится в презентации. В 2019 г. после покупки Sela оборот MFG может увеличиться до 24 млрд руб., EBITDA — до 2,6 млрд руб., прогнозирует компания. На август 2019 г. MFG, согласно презентации, управляла 855 магазинами под брендами Befree, Love Republic, Zarina и Sela в основном в России, а также на Украине, в Казахстане, Белоруссии и Армении.