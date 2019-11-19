«Уральские авиалинии» потеряли 1 млрд рублей из-за отмены рейсов в Грузию
Авиакомпания «Уральские авиалинии» из-за отмены рейсов в Грузию не продала билетов по данному направлению на 1 млрд руб., передает РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора перевозчика Сергея Скуратова. «Ничего не сделано, просто забыли о компенсациях. Мы не продали билеты на 1 млрд руб. «Россия» делала 71 частоту в Грузию, 40 делали мы», — уточнил он на выставке «Транспорт России».
По словам Скуратова, с подготовленной Минфином методологией подсчета убытков можно либо соглашаться, либо нет. «Можно сказать "давайте посчитаем по-другому", но от них никаких ответов нет», — добавил он.
Россия приостановила авиасообщение с Грузией в начале июля. Минтранс обещал изучить возможность выплаты компенсации российским авиакомпанией в связи с прекращением полетов в Грузию.
В конце октября замминистра транспорта Александр Юрчик заявил, что Минтранс подготовил расчеты по компенсациям и готов представить их на рассмотрение в правительство. До сих пор окончательное решение по этому вопросу не принято. По его словам, участники рынка обсуждают методику.