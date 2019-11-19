«Уральские авиалинии» потеряли 1 млрд рублей из-за отмены рейсов в Грузию

Авиакомпания «Уральские авиалинии» из-за отмены рейсов в Грузию не продала билетов по данному направлению на 1 млрд руб., передает РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора перевозчика Сергея Скуратова. «Ничего не сделано, просто забыли о компенсациях. Мы не продали билеты на 1 млрд руб. «Россия» делала 71 частоту в Грузию, 40 делали мы», — уточнил он на выставке «Транспорт России».