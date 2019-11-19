Банки могут реструктурировать долг Utair на 62,5 млрд рублей только в марте
Сбербанк рассчитывает до конца марта 2020 г. достигнуть окончательных договоренностей с авиакомпанией Utair по урегулированию задолженности. «Мы продолжаем переговоры с основными стейкхолдерами (кредиторами Utair. – «Ведомости»), рассчитываем к концу I квартала 2020 г. достичь окончательной договоренности с другими участниками синдиката по условиям реструктуризации обязательств авиакомпании», – заявил на форуме «Транспорт России» заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. На прошлой неделе предправления Сбербанка Герман Греф сообщил, что Сбербанк согласовал условия реструктуризации.
Сбербанк – крупнейший кредитор Utair, ему перевозчик должен 17,4 млрд руб. по отдельному кредиту и 5 млрд руб. в составе двух синдицированных кредитов. По синдикатам Utair всего должен 11 банкам 39,1 млрд руб., таким образом, его банковский долг – 56,5 млрд руб. Параллельно авиакомпания ведет переговоры о реструктуризации займов от структур «Сургутнефтегаза» (раньше был контролирующим акционером авиакомпании) на 6 млрд руб.
Переговоры о реструктуризации идут больше года, по кредиту Сбербанка и одному из синдикатов (на 15,4 млрд руб.) Utair уже дважды не выплатил проценты в сумме на 3 млрд руб. Авиакомпания предлагала четыре варианта реструктуризации, но банкиров они не устраивали, так как они предполагали фактически списание от 25 млрд до 30 млрд руб. или продажу долга в 30 млрд руб. с огромным дисконтом. Греф и Попов не говорили, какие условия предлагает перевозчик сейчас.
20 декабря Utair предстоит очередная выплата процентов по одному синдицированному кредиту (по второму проценты символические) и по кредиту Сбербанка. Раз договоренности о реструктуризации к тому моменту не будет, то Utair наверняка снова не заплатит, говорят сотрудники двух банков. Размер невыплаченных процентов может достигнуть 4,5 млрд руб.