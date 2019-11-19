Банки могут реструктурировать долг Utair на 62,5 млрд рублей только в марте

Переговоры о реструктуризации идут больше года, по кредиту Сбербанка и одному из синдикатов (на 15,4 млрд руб.) Utair уже дважды не выплатил проценты в сумме на 3 млрд руб. Авиакомпания предлагала четыре варианта реструктуризации, но банкиров они не устраивали, так как они предполагали фактически списание от 25 млрд до 30 млрд руб. или продажу долга в 30 млрд руб. с огромным дисконтом. Греф и Попов не говорили, какие условия предлагает перевозчик сейчас.