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Котировки Utair резко выросли на заявлении Грефа по долгу компании

Сбербанк согласовал план реструктуризации задолженности Utair, планов банкротить перевозчика нет, сообщил журналистам президент – председатель правления Сбербанка Герман Греф, передает «Интерфакс». После этого заявления акции авиакомпании начали резко расти в цене, по состоянию на 16.20 мск рост составил 8,66%, капитализация – 26,8 млрд руб.

«Ведомости» ожидают комментариев Utair. Авиакомпания уже год ведет переговоры с 11 банками о реструктуризации трех кредитов на 56,5 млрд руб. Долг перед Сбербанком составляет 17,4 млрд руб., из них доля в синдицированном кредите – 5 млрд руб. Авиакомпания дважды не выплатила около 3 млрд руб. процентов по двум кредитам. Погашение тела кредитов по действующим условиям начнется в 2022 г.

В марте и мае Utair предлагала банкам свой план реструктуризации: сначала списание 80% синдицированых кредитов (31,4 млрд руб.), затем пролонгацию этой суммы под символический процент на 35 лет. Это для банков равносильно списанию, их оба плана не устроили. В сентябре авиаперевозчик направил новое предложение: выкупить более 50% долга с большим дисконтом.

Utair – четвертая авиакомпания в России после группы «Аэрофлот», S7 Airlines и «Уральских авиалиний» по количеству перевезенных пассажиров.