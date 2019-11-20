Россия может ограничить импорт детских молочных смесей
Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу рассмотреть возможность ограничения импорта детских молочных смесей и ингредиентов для их производства, в том числе путем квотирования, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола совещания о мерах по развитию производства заменителей грудного молока. Пока ведомство не представило соответствующих предложений, сообщила изданию представитель Гордеева Алена Жукова. В Минсельхозе и Минпромторге подтвердили, что вопрос находится на стадии проработки.
Как отмечает «Коммерсантъ», сейчас в России около 95% детских смесей – заменителей грудного молока поставляются из США и европейских стран. Годовой объем потребления в России оценивается в 40 000 т в год. Крупнейшими поставщиками выступают Danone (бренд Nutrilon) и Nestle (NAN).
Ранее в Совете Федерации обсуждали возможность повышения пошлины на импорт смесей с существующих 5% до 15%. Минсельхозу также поручено изучить этот вопрос, говорится в протоколе совещания у Гордеева, состоявшегося в ноябре.
Danone и Nestle отказались официально комментировать данную информацию. Источник «Коммерсанта» в крупной пищевой компании считает, что ограничение импорта детских смесей станет «катастрофой». «Такие меры можно вводить только после локализации большей части продукции», – считает источник. Он надеется, что предложение будет признано нецелесообразным. В Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко») считают, что основная проблема для российских компаний заключается в отсутствии специфических ингредиентов для производства детских смесей, например сыворотки с самой высокой степенью деминерализации – 90%.
Первый завод детских смесей полного цикла в России мощностью 15 000 т продукции ежегодно планирует построить британская компания United Green Group (UGG) совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Стороны собираются инвестировать в проект 10 млрд руб.