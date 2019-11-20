Россия может ограничить импорт детских молочных смесей

Danone и Nestle отказались официально комментировать данную информацию. Источник «Коммерсанта» в крупной пищевой компании считает, что ограничение импорта детских смесей станет «катастрофой». «Такие меры можно вводить только после локализации большей части продукции», – считает источник. Он надеется, что предложение будет признано нецелесообразным. В Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко») считают, что основная проблема для российских компаний заключается в отсутствии специфических ингредиентов для производства детских смесей, например сыворотки с самой высокой степенью деминерализации – 90%.