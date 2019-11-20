Baring Vostok отложил создание нового инвестфонда из-за ареста Калви
Инвестиционная компания Baring Vostok решила временно отложить создание шестого фонда для иностранных инвестиций в российские компании, заявил «Ведомостям» представитель компании. Такое решение принято из-за обеспокоенности международных инвесторов противоречиями в российском и международном арбитражном законодательстве и неопределенностью в вопросах защиты прав инвесторов, уточнил представитель Baring Vostok.
Компания сосредоточится на доинвестировании средств пятого фонда, а также управлении текущим портфелем активов, в который входит 38 перспективных российских компаний, их суммарная капитализация превышает $15 млрд.
На данный момент Вaring Vostok управляет четырьмя инвестиционными фондами. Пятый фонд Baring Vostok Private Equity Fund V + учрежден в 2012 г. Его объем составляет около $1,4 млрд, пишет Forbes. Инвестиционный период в этом фонде еще не закончился. Также сейчас продолжают действовать четвертый и третий фонды объемами $1,1 млрд и $413 млн соответственно, их инвестиционный период уже закончился.
Основателя Baring Vostok Майкла Калви арестовали в середине февраля этого года. Вместе с ним арестовали партнеров фонда Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна, бывшего руководителя «Восточного» Алексея Кордичева и гендиректора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова. Калви, Кордичев и Дельпаль сейчас содержатся под домашним арестом, другие фигуранты дела находятся в сизо. Калви и других фигурантов дела обвиняют в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».