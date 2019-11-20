Baring Vostok отложил создание нового инвестфонда из-за ареста Калви

На данный момент Вaring Vostok управляет четырьмя инвестиционными фондами. Пятый фонд Baring Vostok Private Equity Fund V + учрежден в 2012 г. Его объем составляет около $1,4 млрд, пишет Forbes. Инвестиционный период в этом фонде еще не закончился. Также сейчас продолжают действовать четвертый и третий фонды объемами $1,1 млрд и $413 млн соответственно, их инвестиционный период уже закончился.