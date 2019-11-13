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Банк «Восточный» подал новый иск к Baring Vostok и Калви

Банк «Восточный» подал иск в Арбитражный суд Амурской области о взыскании 8,8 млрд руб. с компании Evison, подконтрольной Baring Vostok, и старшего партнера фонда Майкла Калви. Иск был зарегистрирован 13 ноября, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

На данный момент Baring Vostok не получал копию иска, заявил представитель фонда. «Речь идет о фальсификации отчетности со стороны менеджеров фонда Baring Vostok, в результате которой банк получил убыток и был вынужден в январе 2017 г. сформировать резервы в размере 8,8 млрд руб.», – пояснили «Ведомостям» в банке «Восточный».

Сейчас амурский арбитражный суд рассматривает еще один иск банка к Evison и Калви. «Восточный» хочет с них взыскать более 9,8 млрд руб. убытков.

До 19 июня контроль в банке «Восточный» был у Baring Vostok через Evison, ему принадлежало 51,6%, тогда как другим акционерам – «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам Шерзоду Юсупову и Юрию Данилову – 40%. Однако по решению суда Evison исполнила опцион и продала «Финвижн» 9,99% «Восточного». Контроль в банке перешел к Аветисяну и двум его партнерам.