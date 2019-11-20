Danone назвал невозможным импортозамещение детских лечебных смесей

Сегодня, 20 ноября, «Коммерсантъ» сообщил о том, что вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу изучить вопрос ограничения российского импорта адаптированных молочных смесей и ингредиентов. Меры необходимы для стимулирования локализации производства в России, так как более 90% смесей сейчас импортируется, отмечает газета. Ранее в Совете Федерации обсуждали возможность повышения пошлины на импорт смесей с существующих 5% до 15%.