Danone назвал невозможным импортозамещение детских лечебных смесей
Некоторые виды детского лечебного питания, которым заменяют грудное молоко, невозможно производить в России, сообщила региональный вице-президент по корпоративным отношениям в России и СНГ компании Danone Марина Балабанова. По ее словам, производство невозможно локализировать из-за особенностей их формул, пишет «РИА Новости».
Внутренние требования Danone к качеству сырья гораздо жестче национальных, отметила Балабанова. По ее словам, при наличии ингредиентов соответствующего качества компания готова увеличить локализацию производства.
Сегодня, 20 ноября, «Коммерсантъ» сообщил о том, что вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу изучить вопрос ограничения российского импорта адаптированных молочных смесей и ингредиентов. Меры необходимы для стимулирования локализации производства в России, так как более 90% смесей сейчас импортируется, отмечает газета. Ранее в Совете Федерации обсуждали возможность повышения пошлины на импорт смесей с существующих 5% до 15%.