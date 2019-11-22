Мантуров сообщил о создании Арктического центра судостроения и ремонта

Денис Мантуров заявил, что создание центра в периметре ОСК позволит «оптимизировать расходы и повысить заработные платы сотрудников предприятия» (цитата пресс-службы ведомства). Создание такого центра несет в себе координирующий смысл, говорит «Ведомостям» менеджер одного из судостроительных предприятий: его штат будет укомплектован максимально компактно, но достаточно для того, чтобы быть в курсе всех процессов на предприятиях Мурманской области.