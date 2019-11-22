Мантуров сообщил о создании Арктического центра судостроения и ремонта
Арктический центр судостроения и ремонта будет создан в Мурманской области на базе трех предприятий Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом со ссылкой на министра промышленности и торговли сообщил ТАСС. «Сегодня финализировали решение с ОСК, Мурманской областью по консолидации трех предприятий по созданию на базе этих предприятий Арктического центра судостроения и судоремонта», – приводит агентство слова Мантурова. Речь идет о «Нерпе», 35-м судоремонтном заводе и 10-м судоремонтном заводе.
По словам источника «Ведомостей», близкого к Минобороны России, все три предприятия, которые планируется ввести в Арктический центр судостроения и ремонта, специализируются преимущественно на проведении работ по линии ВМФ России: на «Нерпе» утилизируются снятые с боевого дежурства подводные лодки (в том числе оснащенные атомной энергетической установкой), а на 10-м и 35-м заводах ведется доковый ремонт, сервисное обслуживание и модернизация военных судов.
Денис Мантуров заявил, что создание центра в периметре ОСК позволит «оптимизировать расходы и повысить заработные платы сотрудников предприятия» (цитата пресс-службы ведомства). Создание такого центра несет в себе координирующий смысл, говорит «Ведомостям» менеджер одного из судостроительных предприятий: его штат будет укомплектован максимально компактно, но достаточно для того, чтобы быть в курсе всех процессов на предприятиях Мурманской области.