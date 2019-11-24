Бренд Loewe извинился за одежду, похожую на форму узников концлагерей
Испанскому модному дому Loewe пришлось извиняться за одежду, которая напомнила покупателям форму узников нацистских концлагерей. Полосатые брюки и рубашка были частью новой коллекции бренда, посвященной творчеству британского художника Уильяма де Моргана.
После презентации коллекции модный дом начали критиковать в социальных сетях за ассоциации с холокостом. В результате компания была вынуждена извиниться.
В заявлении, текст которого приводит CNN, представители Loewe заверили, что память о жертвах холокоста для них священна и что создатели коллекции не хотели делать такую отсылку. «Один из наших образов был неверно истолкован и соотнесен с одним из самых отвратительных периодов в истории человечества... Мы приносим извинения», – заявила компания.
Испанский бренд Loewe появился в XIX в., он специализируется на производстве мужской и женской одежды, а также выпускает аксессуары и парфюмерию. Визитной карточкой Loewe являются изделия из кожи.