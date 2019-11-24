Бренд Loewe извинился за одежду, похожую на форму узников концлагерей

В заявлении, текст которого приводит CNN, представители Loewe заверили, что память о жертвах холокоста для них священна и что создатели коллекции не хотели делать такую отсылку. «Один из наших образов был неверно истолкован и соотнесен с одним из самых отвратительных периодов в истории человечества... Мы приносим извинения», – заявила компания.